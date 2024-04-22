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Оккупанты ночью запустили 8 дронов и 3 ракеты: в Одесской области есть попадание

Алёна Воронина
22 апреля 2024, 08:44
Удалось уничтожить пять "Шахедов" и один "Орлан". В Одесской области было попадание вражеских дронов-камикадзе.
Оккупанты ночью запустили 8 дронов и 3 ракеты: в Одесской области есть попадание
Оккупанты ночью запустили 8 дронов и 3 ракеты/ коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com и Armiflot

В ночь на понедельник, 22 апреля, российские оккупанты запустили по Украине семь дронов "Шахед", один беспилотник "Орлан" и три ракеты.

Об этом сообщил командующий Воздушных сил ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук в Telegram. Он отметил, что ракеты запускались с оккупированной Донетчины.

"В ночь на 22 апреля 2024 года противник атаковал 7-ю ударными БпЛА типа "Shahed-131/136" с мыса Чауда - Крым и тремя зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400 с оккупированной Донетчины", - говорится в сообщении.

видео дня

Мобильные огневые группы Сил обороны Украины уничтожили пять ударных дронов, а около 07:00 также сбили беспилотник оперативно-тактического уровня "Орлан-10". Все дроны были уничтожены в Одесской области.

Было попадание дрона в Одесской области

В Силах обороны юга Украины сообщили, что были попадания вражеских дронов по территории фермерского хозяйства.

"Враг продолжает системный дроновый террор. Этой ночью с временно оккупированного Крыма направил ударные БпЛА типа "Shahed-131/136" в Одесскую область. Силам обороны юга точно уничтожено 5 барражирующих снарядов. К сожалению, есть и попадания. Вражеские дроны-камикадзе попали по территории фермерского хозяйства. Повреждены складские здания и сельскохозяйственная техника, люди не пострадали", - говорится в сообщении.

Что такое дрон Shahed

Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

Удары ракетами и дронами по Украине

21 апреля оккупанты обстреляли Одессу - в городе прогремел взрыв, есть пострадавшие. Захватчики ударили баллистикой и целились по транспортно-логистическому объекту припортовой инфраструктуры.

Представитель Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш заявил, что РФ будет бить по максимуму, и назвал цели ракетных ударов оккупантов. У врага еще остается достаточно много ракет, предупредил Евлаш.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал оружие, которое защитит города от ракет России. Россия продолжает атаковать Украину ракетами. Президент по этому поводу сделал еще одно заявление.

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