Помощь от США даст передышку ВСУ, но еще далеко до изменения ситуации на фронте - Bloomberg

Украина нуждается в дополнительных средствах, если собирается продвигаться вперед и отбрасывать российских оккупантов.

https://glavred.info/ukraine/pomoshch-ot-ssha-dast-peredyshku-vsu-no-eshche-daleko-do-izmeneniya-situacii-na-fronte-bloomberg-10559579.html Ссылка скопирована

Помощь от США даст передышку ВСУ, но еще далеко до изменения ситуации на фронте/ коллаж: Главред, фото: defense.gov, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, Офис президента

Помощь Украине от США на сумму более $60 млрд позволит украинским военным передохнуть, но этих средств будет недостаточно, чтобы изменить ход войны кардинальным образом.

Многое будет зависеть от того, насколько быстро Соединенные Штаты смогут доставить помощь на поле боя. Об этом говорится в материале агентства Bloomberg.

видео дня

Отмечается, что из-за задержек поставок из США сейчас украинская армия сталкивается с серьезной нехваткой боеприпасов и живой силы, а российские оккупанты активно этим пользуются.

Научный сотрудник киевского Национального института стратегических исследований Николай Белесков отметил, что получение американской помощи позволит украинским военным передохнуть, создаст возможность замедлить продвижение армии страны-агрессора РФ на фронте, провести "эффективную оборону" от захватчиков и минимизировать потери.

Но если Украина хочет продвигаться вперед и отбрасывать российских захватчиков, то она нуждается в дополнительных средствах. Однако из-за активного сопротивления пророссийской части республиканцев перспектива получения еще большей помощи выглядит призрачной, отмечает Белесков. По его словам, вопрос в том, "будет ли помощь и в каком объеме в 2025 году и далее, ведь стратегия Путина заключается в выжидании".

В материале Bloomberg также отмечается, что Германия настроена давить на своих союзников в Европе, в частности на Италию и Францию, чтобы добиться предоставления Украине дополнительных систем ПВО.

Также в Bloomberg напомнили о выводах аналитиков американского Института изучения войны (ISW), которые отмечали, что даже при условии быстрой доставки помощи от США Украине эта помощь из-за сложностей с транспортной логистикой не начнет влиять на ситуацию на поле боя еще в течение нескольких недель.

"Ситуация на линии фронта, вероятно, будет ухудшаться в течение этого времени, особенно если российские войска усилят свои атаки, чтобы воспользоваться окном перед поступлением новой помощи США", - отметили в ISW.

Издание Bloomberg Bloomberg – американская компания (партнерство с ограниченной ответственностью), провайдер финансовой информации. Один из ведущих мировых поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков, пишет Википедия.

Решение Палаты представителей Конгресса США о помощи Украине

В США проголосовали за предоставление Украине самой большой помощи. В субботу, 20 апреля, Палата представителей поддержала законопроект о предоставлении помощи Украине. В рамках этой помощи Украина получит 60,84 миллиардов долларов.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил США за помощь Украине. Президент Украины надеется, что законопроекты быстро будут поддержаны в Сенате, а затем подписаны Байденом.

Сенат США готов рассмотреть законопроект о помощи Украине - стала известна дата голосования. Сенат США рассмотрит законопроект о помощи Украине, который был принят Палатой представителей, уже во вторник, 23 апреля.

Напомним, в ISW ранее отмечали, что украинские военные могут приостановить наступление РФ при условии быстрого поступления помощи от США. Но пока военная помощь от США прибудет в Украину, российские оккупанты попытаются воспользоваться этим "окном", чтобы активизировать наступление и удары ракетами и дронами.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред