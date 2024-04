Украинские военные могут приостановить наступление РФ: в ISW назвали условие

Силы обороны Украины могут приостановить наступление российских оккупантов при условии быстрого поступления помощи от США. К такому выводу пришли аналитики американского Института изучения войны (ISW).

В ISW напомнили слова председателя комитета по разведке Сената США Марка Уорнера, который 21 апреля заявил, что американская военная помощь Украине, включая ATACMS, может быть доставлена в Украину в течение недели. Это возможно, если Сенат примет соответствующий законопроект 23 апреля, а президент США Джо Байден подпишет его до 24 апреля.

Также в Институте изучения войны напомнили: президент Украины Владимир Зеленский 21 апреля заявил, что быстрая доставка помощи Украине от США может позволить украинским военным стабилизировать линию фронта и перехватить инициативу.

Но в то же время аналитики ISW отмечают, что хоть американская помощь и может помочь украинским военным стабилизировать фронт, но в ожидании помощи от США Силы обороны могут потерпеть дополнительные неудачи в ближайшие недели. Однако при условии быстрого поступления этой помощи защитники Украины смогут приостановить нынешнее наступление российских оккупантов.

Однако российские захватчики могут в ближайшие недели активизировать свои наступательные операции, а также удары ракетами и дронами, чтобы воспользоваться "окном" и нанести больший вред Украине до тех пор, пока американская помощь еще не прибыла.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.