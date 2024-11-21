Нетаньяху и Галланта под арест: Международный уголовный суд выдал ордер

Вероятное поведение Нетаньяху и Галланта подпадает под юрисдикцию суда.

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Премьер Израиля может быть причастен к намеренному созданию голода / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

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МУС выдал ордер на арест премьера и бывшего министра обороны Израиля

Нетаньяху и Галланта подозревают в причастности к военным преступлениям

Руководство Израиля, вероятно, умышленно ухудшали ситуацию в Газе

В четверг, 21 ноября, Международный уголовный суд (МУС) выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны страны Йоава Галланта.

Как говорится на официальной странице суда, палата предварительного производства МУС отклонила обжалование Израиля относительно юрисдикции суда и приняла решение о выдаче ордеров.

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"Палата выдала ордера на арест двух человек, Беньямина Нетаньяху и Йоава Галланта, за преступления против человечности и военные преступления, совершенные по меньшей мере с 8 октября 2023 года до по меньшей мере 20 мая 2024 года, дня, когда прокуратура подала ходатайство об ордерах на арест", - говорится в сообщении.

Суд считает, что есть достаточно оснований предполагать причастность Нетаньяху и Галланта к военным преступлениям, в частности использование голода как метода ведения войны, а также к преступлениям против человечности, включая убийства, преследования и негуманные действия.

По данным суда, израильские чиновники могли намеренно лишать гражданское население Сектора Газа необходимых ресурсов, таких как еда, вода, топливо и медицинская помощь. Такие действия, по утверждениям МУС, нарушают международное гуманитарное право.

Это привело к созданию опасных условий для жизни, которые повлекли гибель мирного населения от голода и обезвоживания, а также тяжелые страдания из-за недостатка медикаментов. В частности, были зафиксированы случаи, когда хирургические операции проводились без анестезии из-за нехватки необходимых средств.

МУС также отметил, что гуманитарная помощь, которая разрешалась израильской стороной, была недостаточной и условной, что не облегчало критическую ситуацию в Газе. Предполагаемые действия руководства Израиля были частью систематического нападения на гражданское население, несмотря на многочисленные международные предупреждения, отметил суд.

Война за Сектор Газа - что известно

Напомним, в конце октября 2023 года израильские военные вошли в Сектор Газа после интенсивного обстрела артиллерией и ракетами, выпущенными с военных самолетов. Нападения произошли через три недели после атак ХАМАС, в результате которых в Израиле погибли 1400 человек.

После этого иранский президент Ибрагим Раиси обвинил Израиль в "пересечении красных линий" и заявил о "преступлениях сионистского режима". Он пригрозил вмешательством Тегерана в войну между Израилем и ХАМАС и раскритиковал США за поддержку Иерусалима.

Уже в ноябре, как писал Главред, израильская армия взяла контроль над Сектором Газа, после чего террористы полностью потеряли контроль и пытались сбежать на юг.

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Что такое Международный уголовный суд МУС - первый постоянный международный орган уголовной юстиции, в компетенцию которого входит преследование лиц, ответственных за геноцид, военные преступления, преступления против человечности, а также преступления агрессии. Основан на основе Римского статута. Резиденция суда находится в Гааге, Нидерланды, пишет Википедия.

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