РФ "отправила сообщение Западу" ударом межконтинентальной ракеты по Днепру - CNN

Ударом по Днепру такой ракетой российские оккупанты хотят послать сигнал западным странам и заставить их прекратить поддержку Украины.

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РФ "отправила сообщение Западу" ударом межконтинентальной ракеты по Днепру/ коллаж: Главред, фото: ГСЧС Украины в Днепропетровской области, defence-ua

Кратко:

РФ ударом межконтинентальной ракеты по Днепру хочет запугать Запад

Украине и Западу нельзя поддаваться на такие провокации, считает аналитик

Страна-агрессор Россия применяет удар межконтинентальной баллистической ракетой (МБР) по Днепру, чтобы "послать сообщение" Западу и заставить западные страны отказаться от поддержки Украины.

Такое мнение высказал старший аналитик Австралийского института стратегической политики Малколм Дэвис в комментарии для CNN. Он отметил, что хоть межконтинентальные баллистические ракеты способны нести ядерные боеголовки, атака на Днепропетровскую область Украины утром в четверг не была ядерной.

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"Очевидно то, что россияне сняли ядерные боеголовки с ракеты и запустили ее или как инертную ракету без ничего или, возможно, с какой-то обычной боеголовкой", - сказал Дэвис.

По его словам, использование МБР для удара по Украине может быть попыткой послать сигнал Западу. Аналитик обратил внимание, что такая атака произошла после того, как Украина впервые применила для ударов по целям на территории страны-агрессора России американские ракеты ATACMS и британско-французские Storm Shadow.

"Они пытаются послать сообщение. Они пытаются массово сказать Западу: "Смотрите, использование этих ракет Storm Shadow и ATACMS, возможно, бросает вызов критическим интересам России". И поэтому они пытаются запугать нас, чтобы мы отступили", - отметил Дэвис.

В то же время аналитик подчеркнул, что Украина и ее западные союзники не должны отступать в ответ на такие провокации, ведь такое отступление может поощрить российских оккупантов к повторению подобных ударов, а это в свою очередь только усилит эскалацию конфликта.

РС-26 "Рубеж"/ Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине 21 ноября - что известно

Ранее Главред сообщал, что рано утром в четверг, 21 ноября, у РФ взлетали МиГ-31К и Ту-95 и запустили ракеты по Украине. Около 06:39 ракеты вошли в воздушное пространство Украины. Под ударом был Днепр и агломерация. Ракетная атака продолжалась два часа.

После этого стало известно, что были взрывы в Днепре - РФ атаковала промышленное предприятие, вспыхнули пожары. Страна-агрессор РФ массированно атаковала Днепропетровскую область с самого утра.

Как сообщили в Воздушных силах ВСУ, РФ запустила межконтитентальную баллистическую ракету - стали известны детали утреннего удара. Российские захватчики утром запустили ряд ракет по Украине. Был атакован город Днепр - там повреждены предприятия и критическая инфраструктура.

В МВД Украины рассказали, что известно о последствиях ракетного удара. В результате вражеского удара возник пожар, его удалось ликвидировать.

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Что такое баллистическая ракета? Баллистическая ракета – разновидность ракетного оружия. Большую часть полета осуществляет неуправляемо баллистической траекторией, на которую влияет лишь аэрогидродинамическое сопротивление. По расстоянию применения баллистические ракеты делятся на стратегические и тактические. Приблизительное разделение ракет по дальности полета: Баллистическая ракета малой дальности (250-1000 км).

Баллистическая ракета средней дальности (1000–2500–4500 км).

Межконтинентальная баллистическая ракета (4500–6000 км). Межконтинентальные ракеты и ракеты средней дальности часто используются как стратегические и оснащаемые ядерными боеголовками. Их преимуществом перед самолетами является малое время подлета (менее получаса при межконтинентальной дальности) и большая скорость головной части, что очень усложняет их перехват даже современной системой ПРО, пишет Википедия.

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