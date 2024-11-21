Сколько миллилитров в чайной ложке: простой способ вычисления

Вы узнаете:
- Как измерить количество жидкости с помощью чайных ложек
- Сколько нужно взять чайных ложек, чтобы получить 10 мл
Чайная ложка - один из самых удобных приборов для измерения жидкостей и сыпучих продуктов в домашних условиях. Однако многие задаются вопросом, как отмерить 10 мл в домашних условиях чайной ложкой, или другие объемы.
Главред исследовал, сколько именно миллилитров (мл) вмещается в чайной ложке, и как использовать ее для точного измерения. Простым лайфхаком измерения поделились пользователи Quora.
Главное, что нужно запомнить - это то, сколько мл в чайной ложке. Многие ошибочно считают, что 2 мл равны 1 чайной ложке, но это не так. Она вмещает 5 мл жидкости. Это общепринятая величина, которую используют в кулинарии, медицине и бытовых нуждах.
То есть, если вы не знали, сколько будет 15 мл в чайной ложке, используя выше приведенную величину, становится понятно, что нужно использовать три чайные ложки.
Соответственно, если вам нужно отмерить 10 мл, достаточно взять 2 чайные ложки. Такой метод измерения будет более точным, чем столовой ложкой, ведь она вмещает 15 мл.
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