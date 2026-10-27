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Макароны не слипнутся и станут вкуснее: какой ингредиент добавить в воду

Руслана Заклинская
27 октября 2026, 22:34
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Шеф-повар Шейла Лопес советует добавлять в кипящую воду не только соль, но и немного уксуса.
Макароны не слипнутся и станут вкуснее: какой ингредиент добавить в воду
Что добавить в воду для макарон, чтобы они не слипались / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Какой ингредиент поможет сделать макароны вкуснее
  • Как уксус влияет на текстуру макарон
  • Почему этот продукт может улучшить вкус соуса

Макароны можно сделать вкуснее с помощью простого кулинарного приёма. Для этого во время варки рекомендуется добавить в воду не только соль, но и немного уксуса. По словам шеф-повара Шейлы Лопес, этот ингредиент помогает уменьшить слипание макарон и сделать вкус блюда более выразительным.

Главред выяснил, как правильно варить макароны и зачем добавлять уксус в воду.

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Какой ингредиент добавить в воду для макарон

Шеф-повар Шейла Лопес советует добавлять в воду для варки макарон немного уксуса. В своем посте в Instagram она объяснила, что этот продукт может помочь предотвратить слипание макарон.

По словам повара, уксус также придает блюду легкую кислинку. Он делает вкус соуса более выразительным и помогает сбалансировать сытные блюда.

В то же время уксус не заменяет соль полностью. Он выполняет другую функцию, поэтому количество соли следует регулировать в соответствии с рецептом.

Как уксус влияет на текстуру макарон

Во время варки макароны выделяют крахмал в воду. Из-за этого жидкость становится мутной, а сами макароны могут слипаться.

Уксус подкисляет воду. При определенных условиях это может влиять на поведение крахмала и помогать сохранять текстуру макарон. Однако результат зависит от вида изделий и способа приготовления.

Кислота также может немного замедлять размягчение крахмала. Это помогает лучше контролировать консистенцию макарон, чтобы они не стали слишком мягкими.

Почему уксус может улучшить вкус соуса

Уксус известен своей способностью уравновешивать вкус блюд. Небольшое количество кислоты помогает сбалансировать жирность сливочных соусов и сделать вкус ингредиентов более выразительным.

При правильной дозировке макароны не должны стать слишком кислыми. Однако важно не переборщить с уксусом, ведь его вкус может ощущаться в готовом блюде.

Стоит учитывать, что добавление уксуса в воду для макарон не является обязательным кулинарным правилом. Чтобы макароны не слипались, также важно использовать достаточное количество воды, перемешивать их во время варки и соблюдать время приготовления, указанное на упаковке.

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Об авторе: Шейла Лопес

Шейла Лопес (Sheilla Lopez) - шеф-повар, кулинарный преподаватель, консультант и автор рецептов. Она также работает фуд-стилистом, фуд-фотографом и кулинарным писателем.

Лопес получила степень бакалавра по гостинично-ресторанному менеджменту в Университете Святого Павла. После работы в пятизвездочном отеле в Маниле она решила посвятить себя кулинарии и училась в лондонском Le Cordon Bleu, где получила дипломы по кулинарии и кондитерскому делу. Диплом по кондитерскому искусству она получила с отличием.

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