Зачем обжаривать макароны перед варкой: практические советы от шеф-поваров

Обжаривание макарон перед варкой помогает раскрыть их аромат. Узнайте, как правильно применять этот кулинарный приём.

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Почему макароны сначала обжаривают / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

Зачем обжаривать макароны перед варкой

Как сделать вкус пасты более насыщенным

Простой секрет приготовления идеальной пасты

Большинство людей готовят пасту по привычной схеме: кладут её в кипящую воду и ждут, пока она приготовится. Однако такой подход делает блюдо обычным гарниром, тогда как простой предварительный шаг может изменить его вкус и текстуру. Главред расскажет подробнее.

Как сообщает издание Ukrainian Wall, один из способов разнообразить вкус пасты - обжарить сухие макароны на сковороде перед варкой. Этот прием занимает всего несколько минут, но придает блюду более выразительный аромат.

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Зачем обжаривать макароны перед варкой

Во время короткой обжарки на сухой или слегка смазанной маслом сковороде поверхность макарон приобретает золотистый оттенок и аромат поджаренного. В то же время техника приготовления пасты по принципу ризотто, известная как pasta risottata, предполагает постепенное добавление жидкости к макаронам во время приготовления.

Такой подход имеет несколько преимуществ.

Более насыщенный вкус

Обжаривание придаёт макаронам лёгкие ореховые нотки и более выразительный аромат.

Приятная текстура

Если правильно контролировать время приготовления и количество жидкости, паста может сохранить упругость и хорошо сочетаться с соусом.

Однородный соус

Жидкость, в которой варились макароны, содержит крахмал. Ее можно добавить в соус, чтобы сделать его гуще и помочь ему лучше сочетаться с пастой.

Видео о том, как правильно сварить макароны, можно посмотреть здесь:

Как правильно обжарить макароны

Разогрейте сковороду на среднем огне. По желанию добавьте немного оливкового масла.

Высыпьте сухие макароны и постоянно помешивайте их в течение 2–3 минут, пока они слегка не подрумянятся.

Осторожно добавьте горячую воду, чтобы она покрывала макароны, посолите и варите до готовности, периодически помешивая. При необходимости доливайте воду небольшими порциями.

Этот способ можно попробовать с различными видами пасты, в частности с рожками, спиральками и ракушками. Важно следить, чтобы макароны не подгорели, ведь это может испортить вкус готового блюда.

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