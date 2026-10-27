Зубную щетку нужно менять раньше, чем кажется: стоматологи назвали срок

Зубную щетку рекомендуется менять каждые три-четыре месяца. Почему не стоит дожидаться износа щетинок и нужна ли регулярная дезинфекция?

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Как часто нужно менять зубную щетку / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

Как часто нужно менять зубную щетку

Нужна ли новая щетка после простуды

Как правильно хранить её дома

Большинство людей привыкли менять зубную щетку только тогда, когда ее щетинки начинают торчать в разные стороны. Однако ждать заметной деформации не стоит: щетка постепенно изнашивается и может хуже удалять зубной налет еще до того, как это станет очевидным. Главред расскажет об этом подробнее.

Как отмечает kerteszkedj.hu, при уходе за полостью рта важно соблюдать простые правила гигиены и вовремя менять средства для чистки зубов. Рекомендации Американской стоматологической ассоциации (ADA) помогают определить, когда зубную щетку нужно заменить, как её хранить и стоит ли выбрасывать после простуды.

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Как часто нужно менять зубную щетку

Американская стоматологическая ассоциация рекомендует менять зубную щетку или насадку электрической модели каждые три-четыре месяца. Если щетинки заметно износились раньше, замену следует произвести сразу.

Таким образом, за год обычно требуется около трех-четырех новых щеток. Если человек чистит зубы с сильным нажимом, щетинки могут деформироваться быстрее. В таком случае ориентироваться нужно не только на календарь, но и на состояние щетки.

Для детей действует аналогичное правило. Им следует подбирать щетки соответствующего размера с мягкой щетиной, чтобы эффективно очищать зубы и не травмировать десны.

Как часто нужно менять насадку электрической зубной щетки

Насадки электрических зубных щеток также нужно регулярно обновлять. Для них действует тот же общий ориентир - каждые три-четыре месяца или раньше, если щетинки заметно износились.

При этом стоит проверять рекомендации производителя конкретной модели: для некоторых насадок могут быть предусмотрены собственные индикаторы износа. Саму ручку электрической щетки обычно не нужно менять так часто, как насадку, если она исправна и должным образом очищается.

Нужно ли менять зубную щетку после простуды или гриппа

После выздоровления многие люди сразу выбрасывают старую зубную щетку, опасаясь повторного заражения. Однако, по данным Американской стоматологической ассоциации, нет убедительных доказательств того, что микроорганизмы, остающиеся на щетинках, вызывают повторное заражение человека.

Поэтому обязательная замена щетки после обычной простуды или гриппа не является общей рекомендацией. Если щетинки находятся в надлежащем состоянии и срок замены еще не наступил, достаточно соблюдать обычные правила гигиены.

В то же время после болезни стоит проверить состояние щетки и заменить её, если она уже изношена. При наличии конкретной инфекции или особых медицинских рекомендаций лучше уточнить правила ухода у врача.

Видео о том, как правильно выбрать зубную щетку, можно посмотреть здесь:

Как правильно хранить зубную щетку: в стакане или футляре

После использования зубную щетку нужно тщательно промывать водой и оставлять высыхать в вертикальном положении, головкой вверх. Лучше всего хранить её в открытом стакане или держателе, где есть доступ воздуха.

Закрытое влажное пространство препятствует высыханию щетинок. Поэтому постоянно держать щетку в дорожном футляре не стоит - его лучше использовать во время поездок.

Также важно соблюдать несколько правил:

после чистки тщательно промывать щетку проточной водой;

хранить её в вертикальном положении до полного высыхания;

не накрывать головку колпачком дома, если щетка еще влажная;

следить, чтобы щетинки разных щеток не соприкасались друг с другом.

Нужно ли дезинфицировать зубную щетку

Регулярная специальная дезинфекция зубной щетки не считается необходимой для большинства людей. Достаточно тщательно промывать ее после использования, правильно сушить и своевременно заменять.

Хотя различные методы обработки могут уменьшать количество микроорганизмов на щетинках, это само по себе не доказывает, что такая процедура улучшает здоровье полости рта. Поэтому без отдельных рекомендаций стоматолога не нужно регулярно замачивать щетку в перекиси водорода или антисептических растворах.

Самое главное - не ждать, пока щетинки растрепаются, а менять щетку каждые три-четыре месяца или раньше, если она износилась. Такой простой подход помогает поддерживать надлежащую гигиену полости рта без лишних процедур.

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Об источнике: Kerteszkedj.hu Kerteszkedj.hu - это венгерский тематический веб-портал, посвященный садоводству, огородничеству и уходу за растениями. Издание публикует практические советы для садоводов-любителей и домовладельцев, охватывая темы выращивания овощей и фруктов, ухода за комнатными и балконными растениями, борьбы с вредителями, экологичного ведения хозяйства и кулинарных рецептов из собственного урожая. Ресурс принадлежит медиакомпании MeMedia Media Group Kft. и служит популярным источником бытовых и аграрных лайфхаков для венгроязычной аудитории.

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