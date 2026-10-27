5 болезней малины можно победить без химии: что нужно сделать с кустами осенью

Агроном объяснил, почему против корневой гнили бесполезны фунгициды и зачем при дидимелле сразу отказаться от азота.

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Как ухаживать за малиной осенью / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Вы узнаете:

Корневая гниль малины не лечится фунгицидами, так как пораженные корни

Серая гниль на ягодах сдерживается прореживанием кустов осенью

Стеблевую галицу удаляют вместе с наростами, которые сжигают

Осенью можно без химии победить пять основных болезней малины - корневую гниль, серую гниль, стеблевую галицу, дидимелу и антракноз. Об этом сообщает "Дача Агронома".

Какие именно осенние агротехнические приемы помогают бороться с каждым из этих заболеваний, когда фунгициды бессильны, - выяснял Главред.

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Почему засыхают побеги малины: корневая гниль

Корневая гниль, или фитофтороз, хорошо знакома многим огородникам. Летом с кустом вроде бы всё в порядке, а потом один побег внезапно желтеет и засыхает полностью. В других случаях малина просто плохо растет: куст дает много побегов, они дорастают примерно до колена, но большая часть затем усыхает. Остается один-два побега, которые формально растут, однако урожай мизерный.

Причина болезни - чрезмерная влажность и застой воды в почве. Владельцы малиновых кустов часто безуспешно обрабатывают кусты различными препаратами и не понимают, почему нет результата.

"Плохая новость: от этой болезни опрыскивание фунгицидами не помогает, потому что это корневая гниль. Именно корни у вас поражены грибком", - подчеркивает агроном.

Высокая грядка для малины: как защитить корни от застоя влаги

Первый шаг - прекратить чрезмерно поливать кусты, если это практиковалось. Однако на тяжёлой глинистой почве или в низине, где влага застаивается постоянно, одного этого недостаточно.

"Единственное решение, которое действительно сработает, - высокая грядка для малины. Делаем вал - именно сейчас, осенью, самое время для этого, высотой примерно 20–30 сантиметров, и в этой импровизированной грядке высаживаем ряд малины. Там будет хороший дренаж", - советует агроном.

Если летом заметно, что стебли погибают, обрабатывать их фунгицидами не стоит. Больной куст нужно полностью вырезать и выкопать, ведь поражены именно корни. На это же место малину сразу не сажают - участку следует дать отдохнуть как минимум на год.

Специалист предупреждает, что возбудитель болезни - грибок - сохраняется в почве много лет. Поэтому единственным надежным решением остается хороший дренаж без застоя влаги.

Смотрите видео о том, как осенью защитить малину от болезней без химии:

Серая гниль на ягодах: как проредить малиновый куст осенью

Серая гниль проявляется во время созревания: ягоды на кустах начинают портиться, покрываются пушистым налетом, сереют и гниют. Она также связана с избыточной влажностью, но на этот раз речь идет не о почве, а о поверхности растений.

Если кусты слишком загущены, их нужно сильно прореживать уже осенью. Другой вариант - пересадить малину в лучше проветриваемое и более освещенное место. Агроном советует также проверить, не появилось ли рядом большое дерево: раньше оно могло не давать тени, а теперь начинает затенять посадку.

Стеблевая галица на малине: что делать с наростами

Бороться со стеблевой галицей удобнее всего именно осенью, ведь тогда хорошо видно, поражен ли куст. Признак - круглые вздутия на стеблях, которые даже растрескиваются. Внутри такого образования прячется вредитель.

"Всё, что мы видим, все эти наросты - вырезаем эти стебли и сжигаем", - предупреждает агроном.

Дидимела на малине: обрезка и отказ от азота

Дидимела, которую также называют пурпурной пятнистостью, требует максимального удаления пораженных побегов. Если после сбора урожая на стеблях заметны повреждения, их вырезают. Ремонтантную малину можно срезать под корень, а вот обычную - нет.

Для неремонтантной малины автор канала советует срезать все, что не является однолетним побегом. Однолетние побеги оставляют - именно они дадут урожай. В следующем сезоне стоит следить за кустами и реагировать на первые признаки болезни.

"Как только видите, что это заболевание появляется снова, сразу прекращайте азотную подкормку. Никакого азота, если у вас есть проблема с дидимелой", - подчеркивает агроном.

Антракноз малины: как бороться без химии

С антракнозом борются примерно так же, как и с дидимелой. Отличие лишь одно: эта болезнь не реагирует на азот, поэтому отказ от азотной подкормки здесь не является решающей мерой.

Основа борьбы - максимально вырезать всё, что заболело. По словам агронома, малина это позволяет, особенно осенью. Дополнительно следует как можно сильнее проредить саму посадку.

Что любит и чего не любит малина / Инфографика: Главред

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Об источнике: YouTube-канал "Дача Агронома" YouTube-канал "Дача Агронома" - это украинская образовательная платформа с советами по садоводству и огородничеству. Контент посвящен уходу за садом, борьбе с вредителями, обработке культур и сезонным работам, например, подготовке озимого чеснока или защите абрикосов от болезней. Видео включают личный опыт ведущего, предупреждения о распространенных ошибках садоводов и простые советы для новичков. Канал делает акцент на полезных лайфхаках для дачников, позволяющих избежать потерь урожая.

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