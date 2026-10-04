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Малина и ежевика будут усыпаны ягодами: что добавляют в лунку осенью

Дарья Пшеничник
4 октября 2026, 13:41
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Препарат вносят только один раз за весь период жизни растения, но фунгициды и избыток фосфора могут свести эффект на нет.

Малина и ежевика будут усыпаны ягодами: что добавляют в лунку осенью
Чем удобрить малину осенью / Коллаж: Главред, фото: pixabay, wikipedia

Вы узнаете:

видео дня
  • Зачем сыпать микоризу на дно ямы под ягодные кусты
  • Почему осенью препарат приживается лучше всего
  • Какие удобрения разрушают симбиоз растения с грибом

Ягодные кусты, высаженные осенью без микоризного препарата, рискуют не пережить бесснежную морозную зиму: у малины, ежевики и американской голубики корень поверхностный и плотный, поэтому в жару он плохо впитывает воду, а в холода - промерзает. Внесение грибной вакцины непосредственно на дно посадочной ямы является единовременной инвестицией на весь срок жизни растения, сообщает WP Dom.

Речь идет о симбиозе корней с почвенными грибами, который в дикой природе возникает сам по себе - именно поэтому под определенными породами деревьев в лесу растут маслятки, подберезовики и белые грибы. На приусадебных участках, где землю регулярно перекапывают и обрабатывают химикатами, полезных спор обычно просто нет.

Гифы проникают в мельчайшие микротрещины почвы, недоступные самому растению, и транспортируют в его клетки влагу и трудноусвояемые минералы - прежде всего фосфор, калий и азот. Взамен куст отдаёт грибу углеводы, произведённые в процессе фотосинтеза.

Отдельный случай - голубика американская, которая лишена корневых волосков и поэтому крайне беспомощна в добывании питания.

"В природе вересковые вообще не способны нормально функционировать без эрикоидной микоризы", - говорится в материале издания.

Почему окно для процедуры закрывается в октябре

Сроки здесь имеют решающее значение, и поздняя осень для прививки уже не подходит. Почва после лета еще сохраняет нужную температуру, поэтому споры успевают прорасти и интегрироваться в ткани корней, а частые дожди и меньшее испарение защищают молодой грибной мицелий от пересыхания, которое для него губительно.

Есть и зимний аргумент. Привитый куст успевает набрать устойчивость к приходу заморозков и в дальнейшем получает защиту от так называемой физиологической засухи - состояния, когда замерзшая почва блокирует подачу воды, в то время как побеги на морозном ветру продолжают её терять.

Техника внесения зависит от формы препарата - порошка, гранул, жидкости или геля, но принцип единый: грибница должна физически соприкоснуться с живыми корнями. Яму выкапывают вдвое шире земляного кома, на дно высыпают 1–2 ложки средства или же погружают корневой ком в раствор, после чего растение обильно поливают - именно влага запускает прорастание спор.

Не стоит забывать и об агрофоне: голубике требуется исключительно кислый торф с pH 3,5–4,5, тогда как малине подходит плодородная водопроницаемая почва с pH 5,5–6,5. Сверху подложку мульчируют сосновой корой или опилками.

Что способно уничтожить грибницу

Микориза - это живые организмы, поэтому свести на нет весь эффект можно одним неосторожным движением. Главным риском издание называет химическую защиту от болезней.

"Опрыскивание или полив фунгицидами уничтожат полезные микоризные грибы. По крайней мере 2–3 месяца после внесения избегайте использования любых противогрибковых препаратов в зоне корней", - предупреждают авторы публикации.

Второй фактор риска - чрезмерная подкормка. Большая доза легкоусвояемых минеральных удобрений, прежде всего фосфорных, фактически "избалует" растение: оно прекращает взаимодействие с грибом, и симбиоз угасает. Осенью от азотных подкормок рекомендуется отказаться полностью.

Ошибкой является и использование универсального препарата: голубике нужна эрикоидная (вересковая) микориза, малине - арбускулярная, и замена одного типа другим не даст желаемого результата. Кроме того, грибница быстро погибает, если её нанесли на пересушенные корни и оставили под прямыми солнечными лучами.

Для уже высаженных кустов ситуация не безнадежна - жидкую форму препарата вводят в корневую зону через глубокие проколы в земле.

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Об источнике: WP.pl

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