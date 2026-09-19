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Как правильно сажать малину осенью: садовод раскрыл секреты посадки и обрезки

Юрий Берендий
19 сентября 2026, 19:11
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Садовод показал, как осенью пересаживает ремонтантную малину и готовит её к зиме.
Как правильно сажать малину осенью: садовод раскрыл секреты посадки и обрезки
Малина осенью - садовод рассказал, как правильно подготовить саженцы / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

  • Когда сажать малину осенью
  • Как правильно сажать малину осенью
  • Как пересаживать малину осенью

Осенняя посадка дает малине время для адаптации к холодам еще до начала активного весеннего роста. Садовод с YouTube-канала "Секреты садовода" показал на практике, как выкапывает саженцы ремонтантной малины сорта Heritage, пересаживает их на новое место и готовит грядку к зиме.

По его словам, ягодные культуры можно высаживать осенью практически до наступления морозов. Важную роль при этом играет состояние почвы: если осенью она достаточно влажная, дополнительный полив сразу после посадки может не понадобиться. Именно период адаптации садовник называет одной из главных причин, по которой он отдаёт предпочтение осенней посадке. Как правильно посадить малину осенью, на каком расстоянии разместить кусты и когда обрезать ремонтантные сорта - выяснял Главред.

видео дня

Как подготовить малину к пересадке осенью

Перед пересадкой садовод прореживает старый ряд ремонтантной малины. В этом ряду надземную часть растений уже обрезали - побеги оставили примерно на высоте 40–50 сантиметров. Это, по его словам, облегчает выкапывание саженцев.

Он показывает загущенный ряд сорта Heritage, в котором образовалось много лишних растений. Часть из них можно было бы оставить и просто срезать всю плантацию до самой земли, поскольку под ней уже сформировалась корневая система. Однако садовник выкапывает боковые саженцы, чтобы пересадить их на другое место.

Часть побегов в центре ряда он оставляет для будущего плодоношения. В то же время боковые саженцы, которые загущают посадку и могут распространяться между рядами, он выкапывает.

По его словам, небольшие саженцы также можно использовать для собственного сада. В то же время тонкие растения он не считает пригодными для продажи, поскольку покупатели обычно отдают предпочтение более развитым саженцам.

Когда сажать малину осенью

Садовод отмечает, что высаживать малину можно до самых морозов, если почва остается пригодной для работы. В показанном видео он проводил посадку 24 октября.

"Сажать можно до самых морозов. Сейчас как раз идеальное время для посадки, потому что земля полностью влажная. И после посадки можно даже не поливать, потому что земля, смотрите, полностью влажная до самого дна. Сухости нет вообще. Влаги хватает, поэтому можно сажать смело", - отметил садовод.

Такой срок посадки он объясняет тем, что растение успевает адаптироваться к холодам.

"Почему высаживают чаще всего осенью? Потому что период адаптации проходит у малины или любой другой культуры - ягодной или древесной, без разницы. Высаживать лучше осенью, потому что вы посадили её, и за период, пока есть время до морозов, она прижилась. Входит в состояние покоя, адаптируется к погодным, холодным условиям", - подчеркнул садовод.

Смотрите видео о том, можно ли сажать малину до морозов:

Чем отличается весенняя и осенняя посадка малины

По словам автора канала, после осенней посадки саженец уже успевает адаптироваться к холодному периоду. Весной он продолжает развиваться вместе с другими растениями.

"И уже ранней весной, когда всё пробуждается, пробуждается и саженец, который мы посадили осенью. А если вы сажаете весной, то, например, в конце марта или в начале апреля. Период адаптации длится две недели, и только через две недели растение начинает пробуждаться. А тот саженец, который вы посадили осенью, уже пробудился", - отметил садовник.

Он добавляет, что именно поэтому в собственном хозяйстве практикует осеннюю посадку саженцев.

Как правильно сажать малину осенью

Для новой посадки садовник сначала подготавливает ровный ряд. Для этого он натягивает шпагат, после чего выкапывает небольшие лунки на расстоянии примерно 50 сантиметров друг от друга.

Глубину каждой лунки определяют по размеру корневой системы конкретного саженца. По его словам, делать яму чрезмерно глубокой не нужно.

"Сейчас в ямки мы ничего не подсыпаем. Мы решили для себя, что нам лучше осенью подсыпать гранулы сверху. И вместе с водой они будут проникать в почву", - рассказал садовник.

Выкопанный саженец он помещает в лунку и засыпает почвой на глубину корневой системы. Если корни слишком большие, садовник допускает их небольшую обрезку.

"Обратите внимание, я сажаю неглубоко. На глубину корней. Продолжаем дальше", - отметил он.

После этого садовник уплотняет почву вокруг растения. При этом он оставляет небольшое углубление вокруг куста, чтобы вода после дождя или полива не растекалась, а задерживалась возле растения.

Отдельно садовник упоминает способ, при котором малину высаживают боком. Он не видит принципиальной разницы между посадкой прямо и под углом, поскольку новые побеги, по его словам, всё равно будут развиваться от корневой системы. В то же время он уточняет, что сам не пробовал этот способ.

На каком расстоянии сажать малину

На показанной схеме садовник оставляет около 50 сантиметров между кустами. Перед посадкой он натягивает шпагат, чтобы ряд получился ровным, а затем готовит лунки одинакового расположения.

При этом размер каждой лунки корректируется в зависимости от корневой системы саженца. Корни должны располагаться в земле без чрезмерного заглубления.

Садовод также отмечает, что для посадки не обязательно использовать только крупные саженцы. По его практическим наблюдениям, небольшие растения также могут хорошо приживаться, хотя тонкие саженцы он оставляет преимущественно для собственного использования.

Как обрезать ремонтантную малину осенью

После пересадки садовник приступает к подготовке надземной части растения. В его хозяйстве ремонтантную малину выращивают ради одного, осеннего урожая, поэтому побеги он срезает практически у самой земли.

Ремонтантная малина может плодоносить дважды в год. По словам садовода, если нужно получить два урожая, часть старого ствола можно оставить, срезав только верхушку. В таком случае на нём формируется летний урожай, а новые побеги замещения, отрастающие от корневой системы, могут дать ягоды в конце лета или осенью.

"Но нам это не нужно, мы работаем только на один урожай, только на осенний сбор. Потому что у нас есть летняя малина для летнего сбора, а осенняя - для осеннего. Поэтому мы срезаем под саму землю, весь ряд, абсолютно полностью", - пояснил садовник.

Можно ли не обрезать малину сразу после посадки

Садовод отмечает, что обрезку не обязательно проводить сразу осенью. Если нет времени, её можно перенести на зиму или весну.

"Но если у вас нет времени их обрезать, например, осенью, вы можете сделать это как зимой, так и весной. После того, как она пустит побеги замещения, обрезку можно провести не сразу, если вам так неудобно", - отметил садовник.

По его словам, можно дождаться появления новых побегов замещения, а затем срезать старый стебель до самой земли.

Чем подкормить малину после осенней посадки

После высадки садовник приступает к осенней подкормке. Он использует гранулированное удобрение, смешивая его с песком.

По приведённой им схеме на один литр песка приходится 10–12 мерных ложечек удобрения. Компоненты он смешивает в ведре, после чего готовую смесь распределяет по площади вокруг высаженных кустов.

"Друзья, для осенней подкормки мы используем такой метод. Используем листовое удобрение, очень популярное, кстати, и хорошее, мне нравится. А также для осенней подкормки мы добавляем песок", - рассказал садовод.

При отсутствии магазинных удобрений он также допускает использование органических вариантов.

"Если нет возможности подкормить удобрениями из магазина, можно коровьим навозом, можно куриным пометом. То есть любые органические удобрения подойдут на осень", - отметил он.

Как поливать малину после посадки осенью

Если почва достаточно влажная, сразу после посадки саженцы, по словам садовода, можно не поливать. Однако после внесения удобрений он советует добавить небольшое количество воды.

"Теперь поливаем наши кустики. Мы не сильно поливаем, исключительно для того, чтобы растворилось наше удобрение. Потому что, как я повторюсь ещё раз, влаги здесь хватает", - отметил садовник.

Именно для этого, по его словам, возле каждого куста оставляют небольшое углубление. Вода после полива задерживается в нём и не растекается по участку.

"А теперь обратите внимание, для чего я оставил такие ямочки. Видите, вода остается в ямочках, никуда не растекается. И вся влага доходит непосредственно до кустиков малины", - пояснил садовник.

Таким образом, после осенней посадки он оставляет возле растений небольшие углубления, а надземную часть ремонтантной малины обрезает до самой земли, если планирует получать только осенний урожай.

Как и чем подкормить малину в июне
Как и чем подкормить малину в июне / Инфографика: Главред

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Об источнике: YouTube-канал "Секреты садовода"

"Секреты садовода" (@Sadivnuchock) - украинский YouTube-канал о садоводстве, ягодных культурах и практическом выращивании растений. Автор канала делится собственным опытом выращивания ягод, демонстрирует технологии ухода за растениями и даёт практические советы садоводам. В описании канал позиционируется как площадка, где демонстрируются "секреты, лайфхаки выращивания ягодных культур и не только", причем процесс показывают пошагово - от саженца до сбора урожая.

Основное направление контента - ягодоводство. Среди культур, которые регулярно фигурируют в материалах канала, - малина, смородина, поричка, крыжовник, клубника и другие ягодные растения. Автор рассказывает о посадке, размножении, черенковании, обрезке, уходе, подкормке и сборе урожая.

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