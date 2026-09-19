Сколько военных теряет Украина каждый месяц — Туск назвал рекордную цифру

По словам премьер-министра Польши Дональда Туска, потери Украины в войне в виде погибших и раненых составляют 27 тысяч человек ежемесячно.

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Туск раскрыл ежемесячные потери Украины в виде погибших и раненых в войне / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

Ключевые тезисы:

Туск назвал ежемесячные потери Украины в войне

Потери выросли из-за применения Россией новой стратегии

Украинская армия ежемесячно может терять около 27 тысяч военных погибшими и ранеными. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск во время выступления в Сейме Польши 17 сентября, сообщило польское издание Gazeta.pl.

видео дня

По словам польского премьера, речь идет именно о совокупном количестве погибших и раненых за месяц. Туск подчеркнул, что полученная от украинской стороны цифра чрезвычайно высока.

"Новая российская стратегия и, прежде всего, новые технические возможности, а именно реактивные дроны, также приводят к гораздо большим потерям со стороны Украины. Наши партнеры из Украины сообщили мне, что в последнее время ежемесячно фиксируется 27 тысяч погибших и раненых. И это, к сожалению, в самом печальном смысле этого слова, рекорды этой войны. И при такой тенденции зима в Украине действительно может стать катастрофической", - заявил Туск.

Сообщение в Telegram-канале Главред / Скриншот

Смотрите видео с заявлением Туска по ссылке в Telegram.

Эта оценка отличается от данных, которые ранее публично озвучивал президент Украины Владимир Зеленский. В июле 2026 года он заявил, что с начала полномасштабной войны погибли около 50 тысяч украинских военных, ещё примерно 400 тысяч получили ранения.

При этом Зеленский отдельно отмечал, что значительное количество военнослужащих числится пропавшими без вести. Конкретной цифры по этой категории президент тогда не назвал.

По данным Gazeta.pl, оценка Туска является одной из первых публично озвученных высокопоставленным должностным лицом страны-члена НАТО конкретных цифр относительно текущих украинских потерь за месяц.

Какие сценарии войны готовит Россия - комментарий эксперта

Россия в конце 2026 года может резко увеличить количество штурмов, а Кремль, по оценке военно-политического обозревателя, рассматривает сразу три сценария дальнейшего ведения войны - от наступления только в Украине до возможного удара по стране НАТО. Об этом сообщил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в комментарии Главреду.

"Для нас конец 2026 года и начало 2027-го станут самым большим испытанием, потому что на фронте у противника появится большое количество человеческих ресурсов, которые нужно будет нейтрализовывать в режиме нон-стоп. Никаких кардинальных изменений в тактике россиян не произойдет. Но они начнут чаще атаковать и отправлять больше людей на штурмы", - отметил Коваленко.

В то же время обозреватель выделяет три возможных направления дальнейших действий Кремля. Первое предусматривает концентрацию всех ресурсов непосредственно на украинском фронте.

"Первый - война исключительно в Украине: удержание захваченных территорий и ползучее наступление в Донецкой области, на что Россия бросит все ресурсы", - сказал Коваленко.

Украинский "пояс крепостей" / Инфографика: Главред

Второй вариант, по его оценке, предполагает расширение географии боевых действий на территории Украины. Одним из возможных направлений обозреватель называет Черниговскую область, а подготовку соответствующей группировки - в Брянской области.

Третий сценарий, по словам обозревателя, выходит за пределы украинского театра боевых действий. Он связывает его с возможным нападением России на одно из государств Европы и НАТО.

При этом Коваленко связывает возможное поведение российского руководства с реакцией Запада на его действия. Он также упомянул визит в Москву главы ЦРУ Джона Ретклиффа и предупреждения о возможном нападении на страны НАТО.

Среди возможных целей такого сценария обозреватель назвал Эстонию. По его мнению, Кремль может рассматривать подобный шаг как способ продолжить конфликт, продемонстрировать российскому обществу противостояние с НАТО и попытаться использовать реакцию Запада для оказания давления в поддержку Украины.

"Поэтому нападение на одну из стран Европы вполне вероятно. И я уверен, что этой страной может стать Эстония. Путин видит в этом смысл. Во-первых, это продолжение войны. Во-вторых, это демонстрация своему плебсу того, что Россия действительно воюет с НАТО. В-третьих, Путин верит, что таким вторжением он сможет настолько шокировать НАТО и Европу, что сможет их шантажировать: Россия останавливается там, где она есть, а Запад в свою очередь прекращает поддержку Украины, оставляя её наедине с РФ", - отметил Коваленко.

Война России против Украины - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, командир 1-го корпуса НГУ "Азов" Денис Прокопенко предупредил об изменении тактики российского наступления на северных направлениях Украины. Он отметил, что в октябре противник может начать переход к механизированным прорывам с целью создания буферной зоны. По его оценке, противник может задействовать мобилизационный резерв и действовать в Сумской и Черниговской областях в начале зимы.

Командир Третьего армейского корпуса бригадный генерал Андрей Билецкий сообщил о цели операции "Вивальди" в Донецкой области и важности нарушения логистики противника. По его словам, северная составляющая наступления россиян была фактически уничтожена, а возобновление наступления не должно быть допущено путем парализации логистики.

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) констатировали накопление сил противника в Донецкой области и намерения возобновить механизированные штурмы. В их сообщении говорится о стягивании бронетехники и подразделений беспилотников на Добропольское направление. По данным, враг готовит подкрепление колоннами примерно по 50 единиц бронетехники и штурмовые группы около 200 пехотинцев, задействуя 51-ю, 8-ю и 41-ю армии.

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О персоне: Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 года в Одессе. Окончил Одесскую академию связи им. Попова. С 2014 года принимает активное участие в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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