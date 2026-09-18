О желтых пятнах на подушке можно забыть: копеечный способ с простым ингредиентом

Регулярная стирка помогает поддерживать гигиену спального места и снижает риск накопления бактерий.

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Как отстирать подушки / Коллаж: Главред, фото: pixabay, pexels

Вы узнаете:

Регулярная стирка помогает поддерживать гигиену спального места

В домашних условиях можно использовать уксус, перекись водорода и соду

Со временем даже чистое на вид постельное белье, подушки и матрас могут покрываться желтоватыми следами. Чаще всего причина кроется в поте, который во время сна впитывается в волокна ткани.

Если своевременно не ухаживать за постельными принадлежностями, загрязнения становятся более заметными, а вместе с ними может появиться неприятный запах, пишет Express.

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Регулярная стирка помогает поддерживать гигиену спального места и снижает риск накопления бактерий. Для удаления въевшихся следов необязательно покупать дорогостоящие специализированные составы. В домашних условиях можно использовать уксус, перекись водорода, пищевую соду и другие доступные средства.

Уксус для удаления пятен

Белый уксус благодаря своей кислотности может помочь справиться с желтизной и освежить ткань. Для стирки постельного белья можно добавить около трех стаканов уксуса непосредственно в стиральную машину вместе с пододеяльниками и наволочками.

Длительное замачивание

Если обычной стирки недостаточно, белье можно предварительно замочить. Оставив его в воде с моющим средством на несколько часов или на всю ночь, можно дать составу больше времени для воздействия на въевшиеся загрязнения. Перед замачиванием рекомендуется сначала постирать изделия в горячей мыльной воде.

Регулярная стирка подушек

Периодичность ухода также имеет значение. Подушки рекомендуется стирать примерно раз в три недели, если это допускает инструкция производителя. Наволочки желательно менять и отправлять в стирку чаще - ориентировочно каждые одну-две недели. Такой уход помогает не допускать накопления пота и других загрязнений.

Сок лайма

Еще один домашний вариант - сок лайма. Его можно нанести непосредственно на пожелтевшие участки, после чего оставить примерно на полчаса и затем тщательно очистить поверхность.

Для матраса способ требует большей осторожности: его не следует сильно мочить или интенсивно тереть, поскольку избыточная влага может повредить наполнение. После обработки поверхность необходимо хорошо просушить.

Стирка при высокой температуре

Для изделий, которым разрешена высокотемпературная обработка, может использоваться режим стирки около 90 °C. Такая температура способствует уничтожению значительной части микроорганизмов и помогает устранить запахи, связанные с потом.

Однако перед выбором такого режима обязательно стоит проверить рекомендации производителя на ярлыке: не все виды тканей и наполнителей выдерживают кипячение.

Перекись водорода и сода

Перекись водорода также применяется для обработки пожелтевших тканей. Для этого можно приготовить раствор, смешав примерно половину стакана перекиси водорода с водой, и использовать его перед стиркой.

Если загрязнение оказалось особенно стойким, дополнительно применяют пищевую соду. Ее можно нанести на проблемный участок после предварительного увлажнения или использовать в составе чистящей смеси.

Как очистить матрас

С пятнами на матрасе работать сложнее, поскольку его нельзя просто отправить в стиральную машину. При этом использовать агрессивные отбеливатели без необходимости не стоит: некоторые составы способны усилить изменение цвета ткани.

Для домашней очистки можно соединить горячую воду, небольшое количество средства для мытья посуды и пищевую соду. Полученную смесь наносят на загрязненный участок и аккуратно обрабатывают салфеткой или тканью из микрофибры. После процедуры матрас необходимо тщательно высушить.

Регулярный уход и своевременное удаление пятен помогут дольше сохранить постельные принадлежности чистыми и свежими, не прибегая к покупке новых подушек, белья или матраса при каждом появлении желтизны.

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