Когда выкапывать и как сажать лилии осенью: секрет опытной садовницы

Лилии могут годами расти на одном месте, но со временем их нужно рассаживать.

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Как правильно пересаживать лилии в сентябре / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео в TikTok, pixabay.com

Вы узнаете:

Когда нужно выкапывать лилии

Как правильно подготовить луковицы к пересадке

На какую глубину сажать лилии осенью

В сентябре наступает благоприятное время для пересадки лилий. При этом выкапывать их каждый год не нужно, ведь на одном месте растения могут расти несколько лет, однако со временем их стоит рассадить.

Главред узнал, когда выкапывать лилии и как правильно пересаживать их осенью.

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Когда нужно выкапывать лилии

Блогер из Львовской области Ольга Мартинишин рассказала, что лучшее время для пересадки лилий - сентябрь. В то же время выкапывать растения каждый год не обязательно.

По её словам, лилии могут расти на одном месте примерно 3–5 лет. Однако если оставлять их в почве надолго, растения могут загущаться, а цветы - становиться мельче.

"Лучше всего пересаживать лилии в сентябре", - рассказала Ольга Мартинишин.

Поэтому время от времени лилии нужно выкапывать и рассаживать.

Видео Ольги Мартинишин / Фото: скриншот

Видео о том, как и когда выкапывать лилии, можно посмотреть по ссылке.

Как правильно выкапывать и подготовить лилии

После того как луковицу выкопали из земли, нужно обрезать стебель. При этом блогер советует оставить небольшой хвостик, чтобы было понятно, где именно посажена лилия.

Если стебель полностью обрезан, место посадки лучше отметить колышком. Это важно потому, что весной лилии всходят позже, чем некоторые другие растения. Без отметки место посадки можно случайно перекопать или повредить луковицу.

Какие цветы можно вырастить из черенков / Инфографика: Главред

Ольга Мартинишин также обратила внимание на корни. По её словам, корешки лилии отрывать не нужно, ведь это многолетние корни. Если в одном луковице образовалось несколько частей, его можно разделить во время пересадки, однако делать это нужно осторожно, чтобы не повредить растение.

Когда сажать лилии после выкопки

После выкапывания лилии не нужно оставлять сушиться. Если вы пересаживаете растение с одного места на другое на собственном участке, его рекомендуют сразу высадить в почву.

"Если вы пересаживаете растение с одного места на другое где-то на участке, то нужно сажать сразу. Лучше всего в сентябре", - отметила блогерша.

Она пояснила, что луковицы, которые продаются весной в магазинах, могут храниться в специальных условиях. Но при пересадке собственных лилий на участке оставлять луковицы без почвы не стоит.

На какую глубину сажать лилии

При посадке лилий нужно ориентироваться на размер луковицы. По словам Ольги Мартинишин, глубина посадки должна составлять примерно три высоты луковицы.

Если на луковице уже есть молодые корешки, её можно посадить чуть глубже. После пересадки остаётся дождаться нового цветения.

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О персоне: Баба Оля под псевдонимом Чех "Баба Оля под псевдонимом Чех" (Ольга Мартинишин) - это известная 70-летняя блогерша из Львовской области, которая прославилась благодаря своим видео в TikTok и Instagram. Раньше она работала инженером-конструктором, но после смерти мужа начала снимать ролики о садоводстве, кулинарии и жизни. У страницы около 164,6 тыс. подписчиков и более 1,9 млн лайков.

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