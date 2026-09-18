Плесень исчезнет прямо на глазах: раскрыт простой домашний секрет

Вы узнаете:
- Один из очевидных способов снизить влажность - регулярное проветривание
- Несколько растений могут стать полезными для борьбы с плесенью
С приходом осени в доме постепенно меняется микроклимат. Окна открывают реже, отопление ещё не всегда работает стабильно, а дождливая погода повышает уровень влажности.
Всё это может создать благоприятные условия для появления плесени, особенно в спальне. Об этом идет речь в материале издания Express.
Проблемные места обычно находятся там, где плохо циркулирует воздух: за шкафами, возле кровати, у стен и в других укромных уголках. Текстиль также способен удерживать влагу, из-за чего отдельные участки помещения становятся более сырыми.
Один из очевидных способов снизить влажность - регулярно проветривать комнату. Однако с наступлением холодов постоянно держать окно открытым не слишком комфортно. Есть и другой вариант, который можно использовать как дополнительную меру, - разместить в комнате растения, способные поглощать часть влаги из воздуха.
Почему влажность важна
При относительной влажности выше 60% вероятность появления плесени и грибка возрастает. Избыток влаги особенно быстро становится проблемой в плохо проветриваемых помещениях.
Осушитель воздуха может эффективно справляться с такой задачей, однако некоторые растения также способны влиять на уровень влажности. Это связано с особенностями их естественной среды обитания: многие популярные домашние культуры происходят из тропических регионов и приспособлены получать влагу непосредственно из окружающего воздуха.
Поэтому несколько правильно расположенных растений могут стать полезным дополнением к обычному уходу за спальней - особенно в период, когда проветривание становится менее удобным.
Какие растения подойдут для спальни
Спатифиллум
- Это растение легко узнать по крупным зелёным листьям и белым цветкам. Спатифиллум хорошо чувствует себя при повышенной влажности и поэтому часто встречается не только в жилых комнатах, но и в ванных.
- При этом ему не требуется сложный уход: поливать растение следует по мере высыхания почвы, не допуская её постоянного переувлажнения.
- Зимой спатифиллуму может быть сложнее из-за слишком сухого воздуха. Поэтому горшок лучше держать подальше от батарей и других источников интенсивного тепла.
Плющ
- Плющ может стать удачным вариантом для спальни благодаря своей способности использовать влагу из воздуха. Кроме того, его листья способны задерживать некоторые частицы, находящиеся в помещении.
- Растение хорошо смотрится на полках, шкафах или возле окна, особенно если его побеги свободно свисают вниз. Однако растёт плющ достаточно активно, поэтому время от времени его придётся подрезать и направлять.
Сансевиерия
- Тем, кто не хочет тратить много времени на уход за растениями, подойдёт сансевиерия. Её легко узнать по длинным плотным листьям, а главное преимущество культуры - высокая выносливость.
- Растение способно переносить недостаток света и длительные периоды без полива, поэтому оно подходит даже тем, кто не слишком хорошо знаком с уходом за комнатными цветами.
- Сансевиерию также часто выбирают для спальни благодаря её особенностям газообмена, связанным с ночным временем.
Что ещё важно
Одного растения недостаточно, чтобы гарантированно защитить помещение от плесени. Если в спальне постоянно сохраняется высокая влажность, необходимо прежде всего найти её источник и обеспечить нормальную вентиляцию.
Тем не менее комнатные растения могут стать полезным дополнением к мерам по поддержанию комфортного микроклимата. Они занимают немного места, украшают интерьер и позволяют добавить больше зелени в комнату именно в тот период года, когда мы начинаем проводить дома значительно больше времени.
Поэтому осень - подходящий момент не только для подготовки спальни к холодам, но и для выбора неприхотливого растения, которое поможет сделать помещение более комфортным.
Смотрите видео - профилактика плесени:
Авторы видео тестируют разные способы борьбы с плесенью на герметике и доказывают, что с первого раза избавиться от грибка получается далеко не всегда.
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Об источнике: Express.co.uk
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