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Плесень исчезнет прямо на глазах: раскрыт простой домашний секрет

Алексей Тесля
18 сентября 2026, 20:06
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Один из очевидных способов снизить влажность - регулярно проветривать комнату.
Как избавиться от черной плесени
Раскрыт способ, как избавиться от плесени / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Вы узнаете:

  • Один из очевидных способов снизить влажность - регулярное проветривание
  • Несколько растений могут стать полезными для борьбы с плесенью

С приходом осени в доме постепенно меняется микроклимат. Окна открывают реже, отопление ещё не всегда работает стабильно, а дождливая погода повышает уровень влажности.

Всё это может создать благоприятные условия для появления плесени, особенно в спальне. Об этом идет речь в материале издания Express.

видео дня

Проблемные места обычно находятся там, где плохо циркулирует воздух: за шкафами, возле кровати, у стен и в других укромных уголках. Текстиль также способен удерживать влагу, из-за чего отдельные участки помещения становятся более сырыми.

Один из очевидных способов снизить влажность - регулярно проветривать комнату. Однако с наступлением холодов постоянно держать окно открытым не слишком комфортно. Есть и другой вариант, который можно использовать как дополнительную меру, - разместить в комнате растения, способные поглощать часть влаги из воздуха.

Почему влажность важна

При относительной влажности выше 60% вероятность появления плесени и грибка возрастает. Избыток влаги особенно быстро становится проблемой в плохо проветриваемых помещениях.

Осушитель воздуха может эффективно справляться с такой задачей, однако некоторые растения также способны влиять на уровень влажности. Это связано с особенностями их естественной среды обитания: многие популярные домашние культуры происходят из тропических регионов и приспособлены получать влагу непосредственно из окружающего воздуха.

Поэтому несколько правильно расположенных растений могут стать полезным дополнением к обычному уходу за спальней - особенно в период, когда проветривание становится менее удобным.

Какие растения подойдут для спальни

Спатифиллум

  • Это растение легко узнать по крупным зелёным листьям и белым цветкам. Спатифиллум хорошо чувствует себя при повышенной влажности и поэтому часто встречается не только в жилых комнатах, но и в ванных.
  • При этом ему не требуется сложный уход: поливать растение следует по мере высыхания почвы, не допуская её постоянного переувлажнения.
  • Зимой спатифиллуму может быть сложнее из-за слишком сухого воздуха. Поэтому горшок лучше держать подальше от батарей и других источников интенсивного тепла.

Плющ

  • Плющ может стать удачным вариантом для спальни благодаря своей способности использовать влагу из воздуха. Кроме того, его листья способны задерживать некоторые частицы, находящиеся в помещении.
  • Растение хорошо смотрится на полках, шкафах или возле окна, особенно если его побеги свободно свисают вниз. Однако растёт плющ достаточно активно, поэтому время от времени его придётся подрезать и направлять.

Сансевиерия

  • Тем, кто не хочет тратить много времени на уход за растениями, подойдёт сансевиерия. Её легко узнать по длинным плотным листьям, а главное преимущество культуры - высокая выносливость.
  • Растение способно переносить недостаток света и длительные периоды без полива, поэтому оно подходит даже тем, кто не слишком хорошо знаком с уходом за комнатными цветами.
  • Сансевиерию также часто выбирают для спальни благодаря её особенностям газообмена, связанным с ночным временем.
Как избавиться от плесени на стенах
/ Главред

Что ещё важно

Одного растения недостаточно, чтобы гарантированно защитить помещение от плесени. Если в спальне постоянно сохраняется высокая влажность, необходимо прежде всего найти её источник и обеспечить нормальную вентиляцию.

Тем не менее комнатные растения могут стать полезным дополнением к мерам по поддержанию комфортного микроклимата. Они занимают немного места, украшают интерьер и позволяют добавить больше зелени в комнату именно в тот период года, когда мы начинаем проводить дома значительно больше времени.

Поэтому осень - подходящий момент не только для подготовки спальни к холодам, но и для выбора неприхотливого растения, которое поможет сделать помещение более комфортным.

Смотрите видео - профилактика плесени:

Авторы видео тестируют разные способы борьбы с плесенью на герметике и доказывают, что с первого раза избавиться от грибка получается далеко не всегда.

Ранее Главред писал о том, как быстро отчистить кран от известкового налета. Каким безопасным подручным средством можно вернуть блеск даже очень грязной сантехнике.

Ранее сообщалось о том, что известковый налет в туалете "растает" за 10 минут с помощью простого средства. Таким средством можно удалить налет в унитазе всего за несколько минут, а также предотвратить его повторное появление.

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Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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