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Поляки массово собирают тревожные рюкзаки: что советует местный ветеран

Марина Иваненко
18 сентября 2026, 20:04
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Польский ветеран рассказал, как собрать рюкзак на случай чрезвычайной ситуации. Какие вещи стоит взять с собой, а от какого снаряжения лучше отказаться.
Как собрать практичный рюкзак на случай чрезвычайной ситуации
Как собрать практичный рюкзак на случай чрезвычайной ситуации / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

  • Что положить в рюкзак для спасения
  • Зачем нужны фильтр для воды и радио
  • Какого снаряжения рекомендуют избегать гражданским лицам

В Польше на фоне роста угроз безопасности в Европе граждане активно готовятся к потенциальным чрезвычайным ситуациям и комплектуют наборы для эвакуации. Однако военный опыт показывает, что при подготовке люди нередко допускают одни и те же ошибки, упаковывая тяжелые консервы и покупая дорогое армейское снаряжение. Эксперты подчеркивают: главное в подготовке - не количество купленных гаджетов, а практичность и умение пользоваться тем, что есть под рукой. Главред расскажет подробнее.

Как сообщает польское издание Onet, ветеран боевых действий в Ираке и Афганистане Войцех Ясевич призывает поляков отказаться от термина "рюкзак для бегства" в пользу "рюкзака для спасения". По его словам, покупать готовые комплекты в магазинах нецелесообразно, поскольку в критический момент человек может не знать, как использовать незнакомые вещи. Собирать содержимое следует самостоятельно, ориентируясь на базовые потребности - воду, еду, защиту от холода и связь.

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Вода без лишнего веса

Не стоит нагружать спину большими запасами воды. Более практичным вариантом может быть портативный очистительный фильтр, который накручивается на обычную пластиковую бутылку. При этом важно заранее знать, как им пользоваться, и понимать, какие источники воды можно использовать.

Зачем нужны наличные

В случае масштабного отключения электроэнергии или проблем с цифровой инфраструктурой платежные терминалы и банкоматы могут временно не работать. Поэтому в экстренном наборе стоит иметь определенную сумму наличных, желательно мелкими купюрами, чтобы при необходимости оплачивать необходимые покупки.

Блокнот и радио могут оказаться важнее гаджетов

В состоянии сильного стресса человеку сложнее сосредоточиться и вспомнить важную информацию. Поэтому номера телефонов, адреса и другие необходимые данные можно заранее записать в блокнот.

Полезным дополнением станет радиоприемник, работающий от батареек, аккумулятора или имеющий возможность зарядки вручную. Он может помочь получать официальные сообщения, если доступ к интернету или мобильной связи будет ограничен.

Документы лучше иметь в цифровом виде

Вместо большого количества бумажных документов можно подготовить их отсканированные копии. Речь идет, в частности, о медицинских документах, свидетельствах и документах о праве собственности.

Важные файлы можно хранить на защищённом цифровом носителе и в надёжном облачном хранилище. При этом критически важные документы не стоит хранить только одним способом.

Беруши и незаметная одежда тоже могут пригодиться

Если придется временно находиться в переполненном убежище, спортзале или другом помещении, беруши могут помочь отдохнуть в условиях постоянного шума.

Отдельно ветеран обращает внимание на принцип "Greyman" - максимально незаметный внешний вид. Гражданским лицам не рекомендуется без необходимости носить камуфляж, берцы или тактические рюкзаки, поскольку такая одежда может привлекать лишнее внимание в опасных условиях.

Портативные зарядные устройства, кабели и другие электронные устройства следует перевозить так, чтобы они не создавали дополнительных рисков и не привлекали внимания.

Главный принцип подготовки, по словам польского ветерана, заключается не в том, чтобы собрать как можно больше снаряжения, а в том, чтобы иметь лёгкий и практичный набор и знать, как использовать каждую его деталь.

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Об источнике: Onet

Onet.pl - интернет-портал, основанный в 1996 году и являющийся крупнейшим польскоязычным интернет-порталом (2012). Самый цитируемый и самый популярный в категории информации и журналистики. Об этом пишет Википедия.

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