Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Аналитика

Война в Украине обнажила слабые места НАТО: как Альянс готовится к прямому столкновению с РФ

Инна Ковенько
18 сентября 2026, 15:27
google news Подпишитесь
на нас в Google
Сценарий крупномасштабной войны в Европе постепенно становится частью реального оборонного планирования стран НАТО.
Угроза нападения РФ на НАТО
Угроза нападения РФ на НАТО / Коллаж: Главред, фото: nato.int, kremlin.ru, скриншот

Читайте в материале:

  • Как Россия может проверить статью 5 без прямой войны с НАТО
  • Как страны НАТО готовят инфраструктуру к возможной войне
  • Какие сценарии российских ударов по странам НАТО рассматривает Польша
  • Почему США могут сократить военное присутствие в Европе

НАТО всё серьёзнее готовится к возможному прямому столкновению с Россией, но война в Украине выявила проблему, которую невозможно решить одними лишь дополнительными войсками или вооружением. Современная война меняется быстрее, чем крупные армии успевают перестраивать свои системы. Теперь союзникам приходится готовиться не только к самой возможности российской атаки, но и к тому, что привычные правила сдерживания могут перестать работать так, как они рассчитывали.

Главред выяснил, как НАТО готовится к возможной войне с РФ и какие слабые места Альянса уже проявились.

видео дня

Война в Украине показала слабые места НАТО

Пять украинских и западных оборонных чиновников рассказали Reuters, что боевые действия развиваются быстрее, чем успевает модернизироваться арсенал Альянса. Украина адаптирует вооружение и тактику в течение нескольких недель, тогда как закупочные циклы НАТО тянутся годами, а иногда и десятилетиями. На этом фоне особенно остро встал вопрос о целесообразности традиционной бронетехники.

Совладелец и главный конструктор компании Fire Point Денис Штилерман обратил внимание на дисбаланс между стоимостью современного оружия и его эффективностью. Он заявил, что танки сейчас "бесполезны". Ведь дрон стоимостью около 5000 долларов может их уничтожить. Тем не менее Европа по-прежнему тратит значительные средства на бронетехнику.

Командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко описал новую реальность для пехоты любой армии, в частности иностранных подразделений.

"Они хорошо умеют штурмовать позиции. Но если над головой будет дрон, а вы даже не поднимете голову, что станет с вашим подразделением?" - сказал Пивненко.

О персоне: Денис Штилерман

Денис Штилерман - совладелец и главный конструктор украинской компании Fire Point, занимающейся оборонными технологиями, со штаб-квартирой в Киеве.

Кремль ищет главную уязвимость НАТО через гибридные провокации

Другая проблема заключается в том, что России не обязательно сразу переходить к открытой войне с Альянсом. Кибератаки, диверсии, нарушения воздушного пространства, вмешательство в работу навигационных систем и атаки на критическую инфраструктуру позволяют создавать серьезные проблемы, не нанося формального военного удара по стране НАТО. Об этом пишет The Conversation.

В издании предполагают, что целью Кремля может быть не прямое столкновение, а проверка того, насколько быстро 32 союзника договорится о совместной оценке угрозы.

Именно здесь возникает вопрос о статье 5 Североатлантического договора. Она предусматривает, что вооруженное нападение на одного союзника рассматривается как нападение на всех. В то же время каждая страна сама определяет, какие конкретные меры она будет принимать для помощи союзнику.

Поэтому потенциальный противник может проверять не только военные возможности НАТО, но и готовность союзников действовать сообща. Для стран восточного фланга российская угроза является центральной проблемой безопасности, тогда как у других членов Альянса есть свои приоритеты. Именно поэтому способность быстро согласовать совместную реакцию становится отдельной составляющей сдерживания.

5-я статья НАТО
5-я статья НАТО / Инфографика: Главред

Туск предупредил о возможных ударах РФ по странам НАТО

Дональд Туск заявил, что разведывательные данные указывают на повышенную вероятность гибридных ударов дронами и ракетами по странам, поддерживающим Украину, и прежде всего по Польше. Самым критическим периодом он назвал позднюю осень и зиму. Об этом заявил Туск в польском Сейме, передает издание Onet.

По словам Туска, подобные атаки могут преподноситься Москвой как случайные, чтобы ослабить готовность союзников применять статью 5.

"Существует реальный риск, что на территорию одной или нескольких стран восточного фланга могут залетать дроны или другие ракеты, наносить даже разрушения, а официальная версия будет заключаться в том, что это случайность", - сказал Туск.

Реактивный
Реактивный "Шахед" / Инфографика: Главред

Польский премьер также предупредил о возможных ударах по пограничной и транспортной инфраструктуре. На фоне последних атак вблизи польской границы Варшава усиливает защиту пограничных переходов, расширяет ПВО и готовится к быстрому восстановлению поврежденных дорог и железной дороги.

НАТО усиливает восточный фланг

Словацкий Национальный совет 17 сентября одобрил отправку около сотни военнослужащих в рамках операции НАТО "Восточный страж". Солдаты будут действовать преимущественно в Польше и Румынии, помогая контролировать воздушное пространство и формировать общую картину ситуации. Об этом пишет словацкое издание Aktuality.

Министр обороны Словакии Роберт Калиняк пояснил, что миссия предусматривает использование новых 3D-радаров для идентификации беспилотников.

"Мы хотим опробовать эти радары в реальных условиях эксплуатации, я думаю, что это станет не только вкладом в защиту воздушного пространства наших партнеров по альянсу в Польше и Румынии, но и реальным опытом работы с новыми возможностями, которыми мы располагаем", - сказал Калиняк.

О персоне: Роберт Калиняк

Роберт Калиняк - словацкий юрист и политик, заместитель премьер-министра Роберта Фицо и министр внутренних дел с 2006 по 2010 годы и с 2012 года. В октябре 2023 года Роберт Калиняк стал министром обороны в четвёртом правительстве Роберта Фицо, пишет Википедия.

Финляндия готовится к подводным диверсиям

Отдельное направление подготовки - защита критически важной инфраструктуры в Балтийском море. Финляндия провела учения, в ходе которых силовики отрабатывали высадку на судно и его досмотр. Сценарий связан с риском диверсий против подводных кабелей, телекоммуникационных линий и газопроводов, пишет Reuters.

"В течение последних двух-трех лет в Балтийском море произошло несколько инцидентов, связанных с повреждением критически важной подводной инфраструктуры. Поэтому мы должны быть готовы к тому, что произойдет следующий случай", - заявил командующий береговой охраной Финляндии Илья Ильин.

Правительство также добивается новых полномочий для пограничной службы, чтобы она могла останавливать и проверять подозрительные суда и вмешиваться в работу беспилотных подводных аппаратов.

Германия уже готовит больницы к войне с Россией

По данным Bloomberg, государственные органы Германии проверяют, насколько медицинская система страны способна справиться с массовым потоком пострадавших в случае войны с Россией.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус ранее предупреждал о возможном временном горизонте угрозы.

"Россия может атаковать территорию НАТО до 2029 года", - заявлял Писториус, добавляя, что Германия в таком случае будет обязана участвовать в защите Альянса из-за своего географического положения в центре Европы.

По выводам Бундесвера, в определенные периоды войны в Германию может поступать до 1000 раненых военнослужащих ежедневно, с чем не справятся пять имеющихся военных госпиталей. Главный медицинский директор и командир Военного госпиталя в Ульме Бенедикт Фримерт открыто высказался по этому поводу.

"Готова ли наша система здравоохранения к этому? Единственный ответ: нет", - сказал Фримерт.

НАТО vs
НАТО vs "Ось зла" / Инфографика: Главред

Литва готовит маршруты эвакуации на случай войны

Литва подготовила подробный план эвакуации населения на случай военной угрозы или серьезного кризиса. Один из трех основных маршрутов из столицы ведет в сторону Польши. Об этом сообщает Polskie Radio.

План предусматривает, что эвакуация должна начаться еще до возникновения непосредственной угрозы. Если обстрел уже начался, людям сначала нужно будет укрыться в убежищах. К подготовке также присоединяется польское Подляское воеводство, которое может стать транзитным коридором для эвакуации населения из стран Балтии.

США могут вывести треть контингента на фоне угрозы российской агрессии

На фоне всех этих оборонных приготовлений европейских союзников в Вашингтоне обсуждают шаг, противоположный по логике. По данным NBC News, Пентагон рассматривает сокращение американского военного присутствия в Европе примерно на 25 тысяч военнослужащих, а по одному из вариантов - даже на 40 тысяч. Собеседниками телеканала стали семь действующих и бывших западных чиновников.

Издание отмечает, что, скорее всего, сокращение коснется контингентов в Германии, Италии и Испании, поскольку президент Дональд Трамп выражал недовольство позицией этих стран во время своего конфликта с Ираном.

Генерал Алексус Гринкевич, возглавляющий Европейское командование вооруженных сил США и являющийся главнокомандующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, должен представить оценку вариантов главе Пентагона Питу Хегсету.

Два источника NBC News подчеркнули, что окончательные решения пока не приняты, а рекомендации Хэгсет получит 6 ноября, после чего они будут представлены на рассмотрение Трампу.

Армии стран Европы, армия Европы, миротворцы, инфографика
Армии стран Европы / Инфографика: Главред

Читайте также:

Об источнике: NBC News

NBC News - новостной телеканал США, принадлежащий National Broadcasting Company (NBC). Он начал свою работу 21 февраля 1940 года.

К торговым маркам NBC News относятся NBCNews.com, msnbc.com, TODAY.com, NBCPolitics.com, NBC Nightly News, Meet the Press, Dateline, Breaking News и Newsvine, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
война в Украине НАТО
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Доллар вырос в цене, евро дешевеет: новый курс валют на 21 сентября

Доллар вырос в цене, евро дешевеет: новый курс валют на 21 сентября

15:53Экономика
Война в Украине обнажила слабые места НАТО: как Альянс готовится к прямому столкновению с РФ

Война в Украине обнажила слабые места НАТО: как Альянс готовится к прямому столкновению с РФ

15:27Аналитика
"Говорили то самое год назад": Кушнер резко ответил Путину по Донбассу - NYT

"Говорили то самое год назад": Кушнер резко ответил Путину по Донбассу - NYT

15:14Война
Реклама

Популярное

Ещё
Как устранить пар в ванной — простое кухонное средство против плесени

Как устранить пар в ванной — простое кухонное средство против плесени

Зачем наносят уксус на велосипед — необычный трюк с потрясающим эффектом

Зачем наносят уксус на велосипед — необычный трюк с потрясающим эффектом

Нужно ли перекапывать огород осенью — неожиданный вывод специалистов

Нужно ли перекапывать огород осенью — неожиданный вывод специалистов

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке с коровами за 48 с

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке с коровами за 48 с

Резкий взлет цен на АЗС: появился прогноз нового подорожания

Резкий взлет цен на АЗС: появился прогноз нового подорожания

Последние новости

16:19

Гороскоп на завтра, 19 сентября: Овнам — новости, Тельцам — подарок

16:16

Как размягчить черствый хлеб за 7 минут: лайфхак от шеф-повара

15:53

Доллар вырос в цене, евро дешевеет: новый курс валют на 21 сентября

15:43

Прекратить войну способны только фронт и революция: объясняет Пастуховмнение

15:41

Цены на iPhone 18 Pro и 18 Pro Max: в Украине открыли предзаказы

Россия будет бить большим количеством баллистики по энергетике с началом отопительного сезона — КриволапРоссия будет бить большим количеством баллистики по энергетике с началом отопительного сезона — Криволап
15:27

Война в Украине обнажила слабые места НАТО: как Альянс готовится к прямому столкновению с РФ

15:23

Гороскоп Таро на завтра 19 сентября: Овну - ценить свое, Скорпиону - проснуться

15:14

"Говорили то самое год назад": Кушнер резко ответил Путину по Донбассу - NYT

14:54

От чего умерла Хайден Пенеттьери: представитель актрисы сделал заявление

Реклама
14:39

Сестра Жанны Фриске решилась на странный шаг, связанный с покойной певицей

14:22

Дети напуганы: жена Юрия Ткача показала, что Россия сделала со школой ее дочери

14:18

Зачем давать ребенку старый кошелек: крутые лайфхаки для родителей

13:46

Как быстро очистить ковер от пятен и неприятных запахов: два эффективных средства

13:41

Китайский гороскоп на завтра, 19 сентября: Драконам - иллюзии, Кроликам - твердость

13:39

Осталось две недели: украинская актриса поделилась, как ее шокировал врач

13:07

Неузнаваемый Басков в церкви вымаливает чудо

12:55

Картофель не разварится и будет держать форму: что добавить в воду во время варки

12:52

В Украине зафиксировали землетрясение на глубине 3 километров: где именно "трясло"

12:39

Голосование на пеньках и телегах, угрозы и вбросы: как россияне выбирают Госдуму

12:18

Последние теплые дни: синоптик сказал, когда в Украину придет похолодание с дождями

Реклама
12:05

Принцессе Шарлотте сказали нет: кто на это отважился

11:55

РФ резко усилила охоту на украинские поезда: что известно о масштабах потерь

11:49

У россиян началась паника на фоне выборов в Госдуму: СМИ выяснили причину

11:47

Смородина будет расти лучше: как правильно посадить куст осеньюВидео

11:20

Как вскипятить молоко, чтобы оно не сбежало - что нужно сделать с ложкой

10:42

Скрип пола исчезнет через несколько минут: как решить проблему без снятия досок

10:39

РФ может начать войну с диверсий в море: в Британии раскрыли опасный сценарий

10:21

Много бронетехники и солдат: РФ стягивает подкрепление в горячую точку фронта

09:52

Бриллианты, Bentley, "липовая" диссертация и сотни миллионов гривень: проректор КНУКиМ Инна Костыря попала в скандал

09:38

"С кем мы хотим воевать?": Фицо отказался защищаться в случае нападения РФ на НАТО

09:36

10 тысяч квадратов в огне: ТЦ "Амстор" сгорел дотла в Запорожье после удара РФФото

09:33

Божественная намазка на хлеб из яиц на завтрак – готовится 5 минуты

08:48

Неприятный запах из кроссовок исчезнет через час: что нужно засыпать в обувь

08:30

"Автострада" приостанавливает работы — Минфин приостановил финансирование всех капитальных расходов

08:27

Дроны РФ атаковали Киевщину: пострадала целая семья из пяти человекФото

07:49

Санкции и тайные переговоры: как Трамп зажимает Кремль и ищет с ним сделки - СМИ

06:54

РФ атаковала Конотоп: повреждены школа, больницы и железная дорога

05:50

Конец длительной полосы неудач: четыре знака зодиака окажутся в центре событий

05:07

Что делать с землей после помидоров: огородник раскрыл секрет борьбы с фитофторойВидео

04:10

Выбрасывать больше не придется: как спасти увядшую зелень за одну ночь

Реклама
04:00

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке с коровами за 48 с

03:31

Как сажать хризантемы осенью: одна ошибка на клумбе приводит к ржавчинеВидео

03:03

Нужно ли перекапывать огород осенью — неожиданный вывод специалистов

02:10

Под землёй скрывалось нечто невероятное: древний клад ошеломил археологов

00:59

Есть раненый, на месте прилета бушует пожар: РФ ударила по Киеву и Запорожью

17 сентября, четверг
23:58

Секрет бывалых дачников: один цветок весной "взорвет" сад буйством красокВидео

23:15

Мухи будут обходить дом стороной: какое растение стоит поставить на подоконникВидео

23:07

Резкий взлет цен на АЗС: появился прогноз нового подорожания

23:01

Денисенко объяснил: закон Грема нужен Трампу для игры с Китаем, а не ради Украинымнение

22:44

Железная дорога и вокзалы будут работать по новым правилам: что изменится

Новости Украины
Пенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости ЛьвоваНовости РовноНовости ДнепраНовости ЗапорожьяНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости Одессы
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять