Война в Украине обнажила слабые места НАТО: как Альянс готовится к прямому столкновению с РФ

Сценарий крупномасштабной войны в Европе постепенно становится частью реального оборонного планирования стран НАТО.

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Угроза нападения РФ на НАТО / Коллаж: Главред, фото: nato.int, kremlin.ru, скриншот

Читайте в материале:

Как Россия может проверить статью 5 без прямой войны с НАТО

Как страны НАТО готовят инфраструктуру к возможной войне

Какие сценарии российских ударов по странам НАТО рассматривает Польша

Почему США могут сократить военное присутствие в Европе

НАТО всё серьёзнее готовится к возможному прямому столкновению с Россией, но война в Украине выявила проблему, которую невозможно решить одними лишь дополнительными войсками или вооружением. Современная война меняется быстрее, чем крупные армии успевают перестраивать свои системы. Теперь союзникам приходится готовиться не только к самой возможности российской атаки, но и к тому, что привычные правила сдерживания могут перестать работать так, как они рассчитывали.

Главред выяснил, как НАТО готовится к возможной войне с РФ и какие слабые места Альянса уже проявились.

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Война в Украине показала слабые места НАТО

Пять украинских и западных оборонных чиновников рассказали Reuters, что боевые действия развиваются быстрее, чем успевает модернизироваться арсенал Альянса. Украина адаптирует вооружение и тактику в течение нескольких недель, тогда как закупочные циклы НАТО тянутся годами, а иногда и десятилетиями. На этом фоне особенно остро встал вопрос о целесообразности традиционной бронетехники.

Совладелец и главный конструктор компании Fire Point Денис Штилерман обратил внимание на дисбаланс между стоимостью современного оружия и его эффективностью. Он заявил, что танки сейчас "бесполезны". Ведь дрон стоимостью около 5000 долларов может их уничтожить. Тем не менее Европа по-прежнему тратит значительные средства на бронетехнику.

Командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко описал новую реальность для пехоты любой армии, в частности иностранных подразделений.

"Они хорошо умеют штурмовать позиции. Но если над головой будет дрон, а вы даже не поднимете голову, что станет с вашим подразделением?" - сказал Пивненко.

О персоне: Денис Штилерман Денис Штилерман - совладелец и главный конструктор украинской компании Fire Point, занимающейся оборонными технологиями, со штаб-квартирой в Киеве.

Кремль ищет главную уязвимость НАТО через гибридные провокации

Другая проблема заключается в том, что России не обязательно сразу переходить к открытой войне с Альянсом. Кибератаки, диверсии, нарушения воздушного пространства, вмешательство в работу навигационных систем и атаки на критическую инфраструктуру позволяют создавать серьезные проблемы, не нанося формального военного удара по стране НАТО. Об этом пишет The Conversation.

В издании предполагают, что целью Кремля может быть не прямое столкновение, а проверка того, насколько быстро 32 союзника договорится о совместной оценке угрозы.

Именно здесь возникает вопрос о статье 5 Североатлантического договора. Она предусматривает, что вооруженное нападение на одного союзника рассматривается как нападение на всех. В то же время каждая страна сама определяет, какие конкретные меры она будет принимать для помощи союзнику.

Поэтому потенциальный противник может проверять не только военные возможности НАТО, но и готовность союзников действовать сообща. Для стран восточного фланга российская угроза является центральной проблемой безопасности, тогда как у других членов Альянса есть свои приоритеты. Именно поэтому способность быстро согласовать совместную реакцию становится отдельной составляющей сдерживания.

5-я статья НАТО / Инфографика: Главред

Туск предупредил о возможных ударах РФ по странам НАТО

Дональд Туск заявил, что разведывательные данные указывают на повышенную вероятность гибридных ударов дронами и ракетами по странам, поддерживающим Украину, и прежде всего по Польше. Самым критическим периодом он назвал позднюю осень и зиму. Об этом заявил Туск в польском Сейме, передает издание Onet.

По словам Туска, подобные атаки могут преподноситься Москвой как случайные, чтобы ослабить готовность союзников применять статью 5.

"Существует реальный риск, что на территорию одной или нескольких стран восточного фланга могут залетать дроны или другие ракеты, наносить даже разрушения, а официальная версия будет заключаться в том, что это случайность", - сказал Туск.

Реактивный "Шахед" / Инфографика: Главред

Польский премьер также предупредил о возможных ударах по пограничной и транспортной инфраструктуре. На фоне последних атак вблизи польской границы Варшава усиливает защиту пограничных переходов, расширяет ПВО и готовится к быстрому восстановлению поврежденных дорог и железной дороги.

НАТО усиливает восточный фланг

Словацкий Национальный совет 17 сентября одобрил отправку около сотни военнослужащих в рамках операции НАТО "Восточный страж". Солдаты будут действовать преимущественно в Польше и Румынии, помогая контролировать воздушное пространство и формировать общую картину ситуации. Об этом пишет словацкое издание Aktuality.

Министр обороны Словакии Роберт Калиняк пояснил, что миссия предусматривает использование новых 3D-радаров для идентификации беспилотников.

"Мы хотим опробовать эти радары в реальных условиях эксплуатации, я думаю, что это станет не только вкладом в защиту воздушного пространства наших партнеров по альянсу в Польше и Румынии, но и реальным опытом работы с новыми возможностями, которыми мы располагаем", - сказал Калиняк.

О персоне: Роберт Калиняк Роберт Калиняк - словацкий юрист и политик, заместитель премьер-министра Роберта Фицо и министр внутренних дел с 2006 по 2010 годы и с 2012 года. В октябре 2023 года Роберт Калиняк стал министром обороны в четвёртом правительстве Роберта Фицо, пишет Википедия.

Финляндия готовится к подводным диверсиям

Отдельное направление подготовки - защита критически важной инфраструктуры в Балтийском море. Финляндия провела учения, в ходе которых силовики отрабатывали высадку на судно и его досмотр. Сценарий связан с риском диверсий против подводных кабелей, телекоммуникационных линий и газопроводов, пишет Reuters.

"В течение последних двух-трех лет в Балтийском море произошло несколько инцидентов, связанных с повреждением критически важной подводной инфраструктуры. Поэтому мы должны быть готовы к тому, что произойдет следующий случай", - заявил командующий береговой охраной Финляндии Илья Ильин.

Правительство также добивается новых полномочий для пограничной службы, чтобы она могла останавливать и проверять подозрительные суда и вмешиваться в работу беспилотных подводных аппаратов.

Германия уже готовит больницы к войне с Россией

По данным Bloomberg, государственные органы Германии проверяют, насколько медицинская система страны способна справиться с массовым потоком пострадавших в случае войны с Россией.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус ранее предупреждал о возможном временном горизонте угрозы.

"Россия может атаковать территорию НАТО до 2029 года", - заявлял Писториус, добавляя, что Германия в таком случае будет обязана участвовать в защите Альянса из-за своего географического положения в центре Европы.

По выводам Бундесвера, в определенные периоды войны в Германию может поступать до 1000 раненых военнослужащих ежедневно, с чем не справятся пять имеющихся военных госпиталей. Главный медицинский директор и командир Военного госпиталя в Ульме Бенедикт Фримерт открыто высказался по этому поводу.

"Готова ли наша система здравоохранения к этому? Единственный ответ: нет", - сказал Фримерт.

НАТО vs "Ось зла" / Инфографика: Главред

Литва готовит маршруты эвакуации на случай войны

Литва подготовила подробный план эвакуации населения на случай военной угрозы или серьезного кризиса. Один из трех основных маршрутов из столицы ведет в сторону Польши. Об этом сообщает Polskie Radio.

План предусматривает, что эвакуация должна начаться еще до возникновения непосредственной угрозы. Если обстрел уже начался, людям сначала нужно будет укрыться в убежищах. К подготовке также присоединяется польское Подляское воеводство, которое может стать транзитным коридором для эвакуации населения из стран Балтии.

США могут вывести треть контингента на фоне угрозы российской агрессии

На фоне всех этих оборонных приготовлений европейских союзников в Вашингтоне обсуждают шаг, противоположный по логике. По данным NBC News, Пентагон рассматривает сокращение американского военного присутствия в Европе примерно на 25 тысяч военнослужащих, а по одному из вариантов - даже на 40 тысяч. Собеседниками телеканала стали семь действующих и бывших западных чиновников.

Издание отмечает, что, скорее всего, сокращение коснется контингентов в Германии, Италии и Испании, поскольку президент Дональд Трамп выражал недовольство позицией этих стран во время своего конфликта с Ираном.

Генерал Алексус Гринкевич, возглавляющий Европейское командование вооруженных сил США и являющийся главнокомандующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, должен представить оценку вариантов главе Пентагона Питу Хегсету.

Два источника NBC News подчеркнули, что окончательные решения пока не приняты, а рекомендации Хэгсет получит 6 ноября, после чего они будут представлены на рассмотрение Трампу.

Армии стран Европы / Инфографика: Главред

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Об источнике: NBC News NBC News - новостной телеканал США, принадлежащий National Broadcasting Company (NBC). Он начал свою работу 21 февраля 1940 года. К торговым маркам NBC News относятся NBCNews.com, msnbc.com, TODAY.com, NBCPolitics.com, NBC Nightly News, Meet the Press, Dateline, Breaking News и Newsvine, пишет Википедия.

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