Под землёй скрывалось нечто невероятное: древний клад ошеломил археологов

Клад охватывает период с 362 по 402 год н. э. и отличается необычной географией.

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Найден необычный клад / Коллаж: Главред, фото: Pixabay

Вы узнаете:

Найден золотой клад, пролежавший в земле около шестнадцати веков

Предположительно, клад был спрятан около 395 года

На севере Люксембурга археологи изучают необычный римский клад - 141 золотой солид, пролежавший в земле около шестнадцати веков. Самой большой загадкой остается не происхождение богатства, а причина, по которой его владелец спрятал золото и больше за ним не вернулся.

Первые 38 монет обнаружили в 2019 году возле Хольцтума с помощью металлоискателя, сообщает Popular Mechanics.

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Последующие раскопки, продолжавшиеся до 2024 года, позволили найти еще десятки экземпляров, а также остатки римского укрепления - бургуса. Исследователи не исключают, что первоначально монет было больше: участок пострадал во время Второй мировой войны.

Клад охватывает период с 362 по 402 год н. э. и отличается необычной географией. Среди монет есть 17 экземпляров из Никомедии - древнего города на территории современной Турции. Подобной концентрации монет этого монетного двора в региональных кладах ранее не встречали. Часть золота происходит из Антиохии. Вероятно, оно могло попасть в Западную Европу вместе с римскими военными.

Некоторые находки оказались особенно интересными. Одна монета, возможно, является имитацией официального выпуска, другая имеет необычный темный оттенок, а третья состоит из двух соединенных металлических слоев. Их состав и происхождение еще предстоит установить лабораторно.

Предположительно, клад был спрятан около 395 года. Однако историки не нашли в этот период событий, которые однозначно объясняли бы необходимость тайника: в регионе не зафиксировано крупного сражения или масштабного кризиса.

Теперь ученые пытаются восстановить маршрут золота по Римской империи и понять, кому принадлежало состояние. Благодаря редкости и хорошей сохранности монет государство Люксембург приобрело клад примерно за 322 тысячи долларов.

Именно обстоятельства его захоронения остаются главной загадкой находки: золото было спрятано в относительно спокойное время - и его владелец так и не пришел за ним.

Невероятная находка: клад времен войны

Обычные строительные работы на старой ферме в Дорсете неожиданно превратились в археологическое открытие. Владельцы дома решили опустить пол на кухне, но вместо грунта обнаружили спрятанный много веков назад клад.

Во время ремонта Роберт Фукс работал киркой и наткнулся на глиняный горшок. Внутри находилось около 100 золотых и серебряных монет XVII века.

Клад обнаружили Роберт и Бетти Фукс на ферме Саут-Пуртон в Западном Дорсете. Судя по всему, тайник находился прямо под полом помещения и оставался нетронутым на протяжении нескольких столетий.

Ранее Главред писал о том, что супруги нашли в старом доме целые пачки денег. Старая банка под лестницей оказалась тайником с купюрами 1970-х. Супруги нашли более 1000 фунтов стерлингов, забытые в доме.

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Об источнике: Popular Mechanics Ресурс является авторитетным источником информации о том, как устроен мир. Он знакомим нашу аудиторию с последними новостями об инновациях и изобретениях в автомобильной, бытовой, научной, технологической и туристической сферах.

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