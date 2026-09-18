Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Научные факты

Под землёй скрывалось нечто невероятное: древний клад ошеломил археологов

Алексей Тесля
18 сентября 2026, 02:10
google news Подпишитесь
на нас в Google
Клад охватывает период с 362 по 402 год н. э. и отличается необычной географией.
клад
Найден необычный клад / Коллаж: Главред, фото: Pixabay

Вы узнаете:

  • Найден золотой клад, пролежавший в земле около шестнадцати веков
  • Предположительно, клад был спрятан около 395 года

На севере Люксембурга археологи изучают необычный римский клад - 141 золотой солид, пролежавший в земле около шестнадцати веков. Самой большой загадкой остается не происхождение богатства, а причина, по которой его владелец спрятал золото и больше за ним не вернулся.

Первые 38 монет обнаружили в 2019 году возле Хольцтума с помощью металлоискателя, сообщает Popular Mechanics.

видео дня

Последующие раскопки, продолжавшиеся до 2024 года, позволили найти еще десятки экземпляров, а также остатки римского укрепления - бургуса. Исследователи не исключают, что первоначально монет было больше: участок пострадал во время Второй мировой войны.

Клад охватывает период с 362 по 402 год н. э. и отличается необычной географией. Среди монет есть 17 экземпляров из Никомедии - древнего города на территории современной Турции. Подобной концентрации монет этого монетного двора в региональных кладах ранее не встречали. Часть золота происходит из Антиохии. Вероятно, оно могло попасть в Западную Европу вместе с римскими военными.

Некоторые находки оказались особенно интересными. Одна монета, возможно, является имитацией официального выпуска, другая имеет необычный темный оттенок, а третья состоит из двух соединенных металлических слоев. Их состав и происхождение еще предстоит установить лабораторно.

Предположительно, клад был спрятан около 395 года. Однако историки не нашли в этот период событий, которые однозначно объясняли бы необходимость тайника: в регионе не зафиксировано крупного сражения или масштабного кризиса.

Теперь ученые пытаются восстановить маршрут золота по Римской империи и понять, кому принадлежало состояние. Благодаря редкости и хорошей сохранности монет государство Люксембург приобрело клад примерно за 322 тысячи долларов.

Именно обстоятельства его захоронения остаются главной загадкой находки: золото было спрятано в относительно спокойное время - и его владелец так и не пришел за ним.

Невероятная находка: клад времен войны

Обычные строительные работы на старой ферме в Дорсете неожиданно превратились в археологическое открытие. Владельцы дома решили опустить пол на кухне, но вместо грунта обнаружили спрятанный много веков назад клад.

Во время ремонта Роберт Фукс работал киркой и наткнулся на глиняный горшок. Внутри находилось около 100 золотых и серебряных монет XVII века.

Клад обнаружили Роберт и Бетти Фукс на ферме Саут-Пуртон в Западном Дорсете. Судя по всему, тайник находился прямо под полом помещения и оставался нетронутым на протяжении нескольких столетий.

Ранее Главред писал о том, что супруги нашли в старом доме целые пачки денег. Старая банка под лестницей оказалась тайником с купюрами 1970-х. Супруги нашли более 1000 фунтов стерлингов, забытые в доме.

Читайте также:

Об источнике: Popular Mechanics

Ресурс является авторитетным источником информации о том, как устроен мир. Он знакомим нашу аудиторию с последними новостями об инновациях и изобретениях в автомобильной, бытовой, научной, технологической и туристической сферах.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
наука
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Есть раненый, на месте прилета бушует пожар: РФ ударила по Киеву и Запорожью

Есть раненый, на месте прилета бушует пожар: РФ ударила по Киеву и Запорожью

00:59Украина
Железная дорога и вокзалы будут работать по новым правилам: что изменится

Железная дорога и вокзалы будут работать по новым правилам: что изменится

22:44Украина
Турция предложила Украине и России соглашение касательно атак в Чёрном море — СМИ

Турция предложила Украине и России соглашение касательно атак в Чёрном море — СМИ

21:47Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Китайский гороскоп на завтра, 18 сентября: Собакам - комплименты, Обезьянам - защита

Китайский гороскоп на завтра, 18 сентября: Собакам - комплименты, Обезьянам - защита

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке двух людей на пикнике за 47 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке двух людей на пикнике за 47 с

Сколько варить гречку, чтобы она получилась вкусной: повар назвал точное время

Сколько варить гречку, чтобы она получилась вкусной: повар назвал точное время

Выехал за границу благодаря Виннику: известный певец сделал признание

Выехал за границу благодаря Виннику: известный певец сделал признание

Евро резко просел, доллар дорожает: новый курс валют на 18 сентября

Евро резко просел, доллар дорожает: новый курс валют на 18 сентября

Последние новости

03:03

Нужно ли перекапывать огород осенью — неожиданный вывод специалистов

02:10

Под землёй скрывалось нечто невероятное: древний клад ошеломил археологов

00:59

Есть раненый, на месте прилета бушует пожар: РФ ударила по Киеву и Запорожью

17 сентября, четверг
23:58

Секрет бывалых дачников: один цветок весной "взорвет" сад буйством красокВидео

23:15

Мухи будут обходить дом стороной: какое растение стоит поставить на подоконникВидео

Россия будет бить большим количеством баллистики по энергетике с началом отопительного сезона — КриволапРоссия будет бить большим количеством баллистики по энергетике с началом отопительного сезона — Криволап
23:07

Резкий взлет цен на АЗС: появился прогноз нового подорожания

23:01

Денисенко объяснил: закон Грема нужен Трампу для игры с Китаем, а не ради Украинымнение

22:44

Железная дорога и вокзалы будут работать по новым правилам: что изменится

22:12

Духовка снова будет блестеть: простой секрет от самого стойкого нагараВидео

Реклама
21:47

Турция предложила Украине и России соглашение касательно атак в Чёрном море — СМИ

21:40

ВСУ отбросили врага: появились подробности зачистки, раскрыто направление

21:25

"Настоящий ад" до октября: что ждет Киев из-за ударов РФ - The Economist

21:10

Осенью пауки массово проникают в дома: что положить на подоконник, чтобы их отпугнутьВидео

20:51

Зачем наносят уксус на велосипед — необычный трюк с потрясающим эффектом

20:34

Обычный белый унитаз уже не в моде: что пришло ему на смену

20:13

Как устранить пар в ванной — простое кухонное средство против плесени

20:06

Сыну российского актера Ефремова поставили неизлечимый диагноз

19:55

"Они прорываются в города": украинцев предупредили о новой серьезной опасности зимой

19:54

Как использовать непарный носок — полезный секрет опытных хозяек

19:51

Украину накроет волна холода: синоптик сказал, будут ли заморозки

Реклама
19:50

Как высушить белье за час без батарей и лишних трат: раскрыт хитрый лайфхакВидео

19:43

Гороскоп на завтра, 18 сентября: Львам — успех, Скорпионам — знакомство

19:31

Какие виды деревьев категорически нельзя сажать возле дома: предупреждение лесникаВидео

19:25

Зачем замораживать половинку лимона: скрытая польза домашнего трюка

19:11

Что сдерживает РФ и Украину от переговоров: в США сделали неожиданное заявление

19:05

Гороскоп Таро на завтра 18 сентября: Стрельцам - остановиться, Весам - тишина

18:56

Москва идет ва-банк: Клочок раскрыл, чем Кремль будет торговаться с Европой

18:44

Что будет с курсом доллара и евро: банкир предупредил о важном нюансе 21-27 сентября

18:29

Бананы перестанут быстро портиться: раскрыт секрет длительного храненияВидео

18:21

Минус 10% за неделю: в Украине подешевел популярный овощ, какие сейчас цены

18:05

"Подбросили с улицы": на Львовщине прогремел взрыв возле РТЦК и СП, ранен военный

18:01

Неожиданный эффект для паркета — зачем мыть деревянный пол чаем

17:42

Не к добру: почему исчезновение или появление мышей в доме предвещает беду

17:35

Кабмин отложил подготовку энергетики к зиме — что произошло и когда она возобновится

17:34

Чтобы черника обильно плодоносила: чем нужно удобрить кусты осеньюВидео

17:07

Киев и область включены в зоны повышенного риска: что изменится для населения

17:03

Три знака зодиака вступят в новую эру: перемены начнутся уже 18 сентября

17:01

"Прижали к стеночке": Ротару унизили из-за предательницы Повалий

16:58

РФ сделает ставку на истощение: раскрыт сценарий ударов по Украине зимой

16:45

"Адские санкции" США приняты: как отреагировали Китай и Индия на удар по России

Реклама
16:23

"Наложил на себя руки": популярный ведущий рассказал о личной трагедии

16:07

Евро резко просел, доллар дорожает: новый курс валют на 18 сентября

16:05

Похолодание наступит в Украине раньше, чем ожидалось: где снизится температура

16:03

Зеленский и Трамп могут добиться перемирия между Украиной и РФ – Сибига

15:40

Какое пальто выбрать на осень 2026: стилистка разобрала 5 трендовВидео

15:22

Легендарный хит 1980 года вошел в число лучших песен всех временВидео

15:21

Россия привлекла тысячи северокорейцев к производству дронов: как их прячут

14:55

Суд обязал Львовский горсовет зарегистрировать петицию об отставке Андрея Садового

14:43

Победитель "Голоса" найден мертвым в свои 43 года

14:24

В Украину вернули еще более 250 тел погибших военных

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла Пугачева
Регионы
Новости ХарьковаНовости ЖитомираНовости ПолтавыНовости ОдессыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости Тернополя
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять