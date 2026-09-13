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Космос преподнес жуткую загадку: астрономы столкнулись с пугающим открытием

Алексей Тесля
13 сентября 2026, 01:40
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Исследователи смоделировали различные сценарии эволюции звезды с помощью MESA.
космос
Ученые сделали важное открытие / Коллаж: Главред, фото: Pixabay

Вы узнаете:

  • Солнце могло поглотить каменистую планету массой в 5–10 раз больше Земли
  • Исследователи смоделировали различные сценарии эволюции звезды

Астрономы выдвинули гипотезу, что в первые годы существования Солнечной системы Солнце могло поглотить каменистую планету массой в 5–10 раз больше Земли.

По мнению ученых, ее вещество могло попасть в глубокие слои звезды и изменить их химический состав, пишет Futurism.

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Это потенциально объясняет некоторые расхождения между существующими моделями Солнца и результатами наблюдений, в том числе необычно низкое содержание лития.

Исследователи смоделировали различные сценарии эволюции звезды с помощью MESA и сопоставили их с данными о внутреннем строении Солнца. Расчеты показали, что сценарий с поглощением суперземли способен объяснить часть обнаруженных особенностей.

Такая версия может также пролить свет на загадку Солнечной системы: суперземли часто встречаются у других звезд, но среди восьми планет вокруг Солнца их нет. Возможно, одна из них существовала в прошлом, но была уничтожена звездой.

Однако ученые подчеркивают, что это пока лишь гипотеза. Подтвердить ее смогут будущие исследования, если астрономам удастся обнаружить в недрах Солнца характерные химические следы поглощенной планеты.

Найден двойник Земли: что известно

Астрономы обнаружили экзопланету HD 189733b, чья ярко-синяя окраска может напоминать земную. Но сходство обманчиво: цвет планеты объясняется не наличием океанов, а необычным составом ее раскаленной атмосферы.

HD 189733b расположена примерно в 63 световых годах от нас. Она относится к категории "горячих юпитеров" - крупных газовых планет, обращающихся на крайне близком расстоянии от своих звезд.

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О ресурсе: Futurism

Futurism - американский онлайн-журнал о науке, технологиях и будущем, основанный в 2017 году, пишет Википедия.

Штаб-квартира находится в Нью-Йорке, США.

Его основатели - Алекс Клокус (Alex Klokus) и Джордан Леджуэн (Jordan Lejuwaan).

В 2019 году Futurism был приобретён Singularity University, а в 2021 году - медийной компанией Recurrent Ventures.

Тематика публикаций - прорывные технологии, астрофизика, искусственный интеллект, наука, космос, футуристические идеи.

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