Космос преподнес жуткую загадку: астрономы столкнулись с пугающим открытием

Исследователи смоделировали различные сценарии эволюции звезды с помощью MESA.

https://glavred.info/nauka/kosmos-prepodnes-zhutkuyu-zagadku-astronomy-stolknulis-s-pugayushchim-otkrytiem-10796258.html Ссылка скопирована

Ученые сделали важное открытие / Коллаж: Главред, фото: Pixabay

Вы узнаете:

Солнце могло поглотить каменистую планету массой в 5–10 раз больше Земли

Исследователи смоделировали различные сценарии эволюции звезды

Астрономы выдвинули гипотезу, что в первые годы существования Солнечной системы Солнце могло поглотить каменистую планету массой в 5–10 раз больше Земли.

По мнению ученых, ее вещество могло попасть в глубокие слои звезды и изменить их химический состав, пишет Futurism.

видео дня

Это потенциально объясняет некоторые расхождения между существующими моделями Солнца и результатами наблюдений, в том числе необычно низкое содержание лития.

Исследователи смоделировали различные сценарии эволюции звезды с помощью MESA и сопоставили их с данными о внутреннем строении Солнца. Расчеты показали, что сценарий с поглощением суперземли способен объяснить часть обнаруженных особенностей.

Такая версия может также пролить свет на загадку Солнечной системы: суперземли часто встречаются у других звезд, но среди восьми планет вокруг Солнца их нет. Возможно, одна из них существовала в прошлом, но была уничтожена звездой.

Однако ученые подчеркивают, что это пока лишь гипотеза. Подтвердить ее смогут будущие исследования, если астрономам удастся обнаружить в недрах Солнца характерные химические следы поглощенной планеты.

Найден двойник Земли: что известно

Астрономы обнаружили экзопланету HD 189733b, чья ярко-синяя окраска может напоминать земную. Но сходство обманчиво: цвет планеты объясняется не наличием океанов, а необычным составом ее раскаленной атмосферы.

HD 189733b расположена примерно в 63 световых годах от нас. Она относится к категории "горячих юпитеров" - крупных газовых планет, обращающихся на крайне близком расстоянии от своих звезд.

Читайте также:

О ресурсе: Futurism Futurism - американский онлайн-журнал о науке, технологиях и будущем, основанный в 2017 году, пишет Википедия. Штаб-квартира находится в Нью-Йорке, США. Его основатели - Алекс Клокус (Alex Klokus) и Джордан Леджуэн (Jordan Lejuwaan). В 2019 году Futurism был приобретён Singularity University, а в 2021 году - медийной компанией Recurrent Ventures. Тематика публикаций - прорывные технологии, астрофизика, искусственный интеллект, наука, космос, футуристические идеи.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред