РФ бьет сотнями дронов, есть жертвы и "прилеты": детали массированной атаки

Главное:
- Украину атаковали 410 БПЛА, сбиты/подавлены 336 ударных дронов
- Враг продолжает атаковать Днепр, в третий раз нанесен удар по предприятию
- На Житомирщине погибли два человека, поражены предприятие и три АЗС
В течение дня 12 сентября (с 6:30 до 18:00) противник атаковал Украину 410 ударными БПЛА (37 из них – реактивные).
"По предварительным данным, в течение указанного периода средствами противовоздушной обороны были сбиты/подавлены 336 ударных БПЛА (23 из них – реактивные)", – сообщили Воздушные силы ВСУ.
Зафиксировано попадание 21 ударного БПЛА противника.
"По состоянию на 18:00 в воздушном пространстве наблюдается около 55 ударных беспилотников. Также заходят новые группы БПЛА", – предупредили ВС, призвав не игнорировать тревогу.
Удар по Житомирской области
Враг продолжает в субботу терроризировать Житомирщину: погибли два человека, поражены предприятие с иностранными инвестициями и три АЗС.
"Ночью было поражено предприятие с иностранными инвестициями. Утром – автозаправочная станция в Звягеле. Кроме того, 2 заправочные станции в Коростене. В этих случаях обошлось без жертв", – написал глава Житомирской областной военной администрации (ОВА) Виталий Бунечко.
По его информации, около 16 часов был поражен продуктовый магазин в Звягеле: 2 человека погибли.
Атака на Днепропетровщину
Враг продолжает атаковать Днепр, в третий раз за субботу нанеся удар по тому же предприятию.
"Враг снова атаковал Днепр. В третий раз за сегодня россияне нанесли удар по тому же предприятию", – написал глава Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Александр Ганжа.
Информация о пострадавших уточняется.
Почему РФ усилила удары - мнение эксперта
Россия усилила атаки "Шахедами" по западной Украине, используя ухудшение погоды, заявил советник президента Сергей Бескрестнов.
По его словам, плохая погода затрудняет работу украинских перехватчиков и дает обычным, не реактивным российским дронам больше шансов пройти в глубокий тыл.
"Для россиян это шанс атаковать наши западные тыловые части, куда не долетают реактивные "Шахеды". Потому что, по их мнению, наши ребята на перехватчиках будут плохо видеть "Шахеды" и хуже атаковать. Это действительно так", - заявил Бескрестнов.
Смотрите видео - РФ усиливает удары дронами:
Удары РФ - новости по теме
Как сообщал Главред, ранее российская оккупационная армия атаковала Киев ударными дронами. В результате возникло возгорание в 9-этажном жилом доме. По данным полиции, пострадали восемь человек. По данным ГСЧС, в столице в результате российского удара травмированы семь человек.
Напомним, что ранее РФ также атаковала складские помещения в Киевской области. В результате ударов возник пожар в Бучанском районе. Продолжается ликвидация последствий вражеских обстрелов.
Как сообщалось, ранее Россия атаковала 9-этажный жилой дом в Днепровском районе Киева. Атака на столицу привела к гибели одного человека и ранениям мирных жителей, среди которых двое детей.
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Об источнике: Воздушные силы Вооруженных сил Украины
Воздушные силы Вооруженных сил Украины - вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, который имеет на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.
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