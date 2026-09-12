Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Регионы

РФ бьет сотнями дронов, есть жертвы и "прилеты": детали массированной атаки

Алексей Тесля
12 сентября 2026, 20:28
google news Подпишитесь
на нас в Google
По предварительным данным, только за один отрезок времени средствами ПВО были сбиты/подавлены 336 ударных БПЛА.
Screenshot
РФ атакует Украину дронами / Коллаж: Главред, фото: zt.dsns.gov.ua

Главное:

  • Украину атаковали 410 БПЛА, сбиты/подавлены 336 ударных дронов
  • Враг продолжает атаковать Днепр, в третий раз нанесен удар по предприятию
  • На Житомирщине погибли два человека, поражены предприятие и три АЗС

В течение дня 12 сентября (с 6:30 до 18:00) противник атаковал Украину 410 ударными БПЛА (37 из них – реактивные).

"По предварительным данным, в течение указанного периода средствами противовоздушной обороны были сбиты/подавлены 336 ударных БПЛА (23 из них – реактивные)", – сообщили Воздушные силы ВСУ.

видео дня

Зафиксировано попадание 21 ударного БПЛА противника.

"По состоянию на 18:00 в воздушном пространстве наблюдается около 55 ударных беспилотников. Также заходят новые группы БПЛА", – предупредили ВС, призвав не игнорировать тревогу.

Screenshot
/ t.me/kpszsu

Удар по Житомирской области

Враг продолжает в субботу терроризировать Житомирщину: погибли два человека, поражены предприятие с иностранными инвестициями и три АЗС.

Screenshot
/ zt.dsns.gov.ua

"Ночью было поражено предприятие с иностранными инвестициями. Утром – автозаправочная станция в Звягеле. Кроме того, 2 заправочные станции в Коростене. В этих случаях обошлось без жертв", – написал глава Житомирской областной военной администрации (ОВА) Виталий Бунечко.

По его информации, около 16 часов был поражен продуктовый магазин в Звягеле: 2 человека погибли.

Screenshot
/ zt.dsns.gov.ua

Атака на Днепропетровщину

Враг продолжает атаковать Днепр, в третий раз за субботу нанеся удар по тому же предприятию.

"Враг снова атаковал Днепр. В третий раз за сегодня россияне нанесли удар по тому же предприятию", – написал глава Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Александр Ганжа.

Screenshot
/ t.me/dnipropetrovskaODA

Информация о пострадавших уточняется.

Почему РФ усилила удары - мнение эксперта

Россия усилила атаки "Шахедами" по западной Украине, используя ухудшение погоды, заявил советник президента Сергей Бескрестнов.

По его словам, плохая погода затрудняет работу украинских перехватчиков и дает обычным, не реактивным российским дронам больше шансов пройти в глубокий тыл.

инфографика шахед, шахед, шахеды
/ Инфографика: Главред

"Для россиян это шанс атаковать наши западные тыловые части, куда не долетают реактивные "Шахеды". Потому что, по их мнению, наши ребята на перехватчиках будут плохо видеть "Шахеды" и хуже атаковать. Это действительно так", - заявил Бескрестнов.

Смотрите видео - РФ усиливает удары дронами:

Screenshot
/ Скриншот

Удары РФ - новости по теме

Как сообщал Главред, ранее российская оккупационная армия атаковала Киев ударными дронами. В результате возникло возгорание в 9-этажном жилом доме. По данным полиции, пострадали восемь человек. По данным ГСЧС, в столице в результате российского удара травмированы семь человек.

Напомним, что ранее РФ также атаковала складские помещения в Киевской области. В результате ударов возник пожар в Бучанском районе. Продолжается ликвидация последствий вражеских обстрелов.

Как сообщалось, ранее Россия атаковала 9-этажный жилой дом в Днепровском районе Киева. Атака на столицу привела к гибели одного человека и ранениям мирных жителей, среди которых двое детей.

Читайте также:

Об источнике: Воздушные силы Вооруженных сил Украины

Воздушные силы Вооруженных сил Украины - вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, который имеет на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
новости Днепра Воздушные Силы Житомирская область война России и Украины атака дронов
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ бьет сотнями дронов, есть жертвы и "прилеты": детали массированной атаки

РФ бьет сотнями дронов, есть жертвы и "прилеты": детали массированной атаки

20:28Регионы
Украина разгромила РФ в первом в истории морском бою дронов - уникальные кадры

Украина разгромила РФ в первом в истории морском бою дронов - уникальные кадры

18:48Война
РФ подготовила 3000 дронов для атак в ближайшее время: какие регионы под угрозой

РФ подготовила 3000 дронов для атак в ближайшее время: какие регионы под угрозой

16:35Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке русалки за 47 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке русалки за 47 с

В Кремле сделали заявление после предложения Путину встретиться с Зеленским

В Кремле сделали заявление после предложения Путину встретиться с Зеленским

"Дуэтом с Лорак": Настя Каменских появилась на росТВ

"Дуэтом с Лорак": Настя Каменских появилась на росТВ

Куда деть ботву помидоров: шесть способов, о которых знают не все

Куда деть ботву помидоров: шесть способов, о которых знают не все

Китайский гороскоп на завтра, 13 сентября: Лошадям - лидерство, Обезьянам - опора

Китайский гороскоп на завтра, 13 сентября: Лошадям - лидерство, Обезьянам - опора

Последние новости

21:27

Унитаз может быть грязнее, чем кажется: все дело в детали, о которой забывают

20:28

РФ бьет сотнями дронов, есть жертвы и "прилеты": детали массированной атакиВидео

20:19

Женщина купила платье за бесценок: находка принесет ей стократную прибыльВидео

19:24

Запах и плесень исчезнут: как быстро очистить уплотнитель стиральной машиныВидео

19:10

Сколько раз можно пользоваться одним полотенцем: важное правило гигиеныВидео

Цены на продукты пойдут вверх: Марчук – может ли РФ устроить продовольственный апокалипсис в УкраинеЦены на продукты пойдут вверх: Марчук – может ли РФ устроить продовольственный апокалипсис в Украине
19:10

5000 долларов за поддержку Трампа: Денисенко раскрыл план перед выборамимнение

18:58

Бесполезная трата денег: 5 средств для уборки, которые не покупают клинеры

18:48

Украина разгромила РФ в первом в истории морском бою дронов - уникальные кадры

18:30

Большинство делает это слишком рано: когда на самом деле отбивные нужно солить

Реклама
18:23

"Готовы к переговорам": в РФ назвали циничное условие встречи Зеленского и Путина

18:11

Риск возгорания и ожогов: 5 приборов, которые нельзя ставить рядом с плитой

18:05

Женщина купила дом без осмотра и теперь живет в пещере: что ее удивило

17:36

Жир больше не проблема: простой и быстрый способ очистить шкафы на кухнеВидео

17:21

Как убрать брызги масла во время жарки - кухня больше не будет в жиру

17:21

"Получает один актер": звезда украинских сериалов раскрыла самый высокий гонорар

16:47

Вонь из обуви исчезнет навсегда: простая смесь уберет запах за один час

16:35

РФ подготовила 3000 дронов для атак в ближайшее время: какие регионы под угрозой

16:25

"Дуэтом с Лорак": Настя Каменских появилась на росТВ

16:24

"Разрушения растут": РФ ударила баллистикой по Запорожстали, есть пострадавшие

16:12

Свекла останется свежей до самой весны: когда выкапывать и как хранить овощ

Реклама
16:02

Гречка в кроссовках: зачем класть крупу в обувь осенью и зимой

16:01

Мужчина 10 лет хранил дома "кусок металла": пришлось эвакуировать соседей

15:59

В Луцке прогремели взрывы: РФ ударила по железной дороге, первые подробности

15:34

Урожай не спасет: снизятся ли цены на продукты, эксперт предупредил украинцев

15:26

"До сих пор летают дроны": Зеленский эмоционально обратился к мируФото

15:23

Джинсы будут выглядеть как новенькие: как их правильно гладитьВидео

14:50

Затхлый запах из стиральной машины быстро исчезнет – нужны два средства из кухни

14:36

Таро-прогноз до конца сентября 2026: кого ждут деньги, а кого - поворот судьбы

14:33

Украина пробилась на 880 км в тыл РФ: Генштаб заявил о поражении цели в Тольятти

14:15

Как вымыть окна до блеска и без разводов: забытый, но эффективный лайфхак

14:15

Три знака зодиака вступают в новую эру: что изменится с 12 сентября

13:51

Мёд с орехами на зиму: простой рецепт домашней заготовки

13:46

В Кремле сделали заявление после предложения Путину встретиться с Зеленским

13:29

"Любовь моя": Горбунов публично обратился к Осадчей и показал ее без макияжа

13:24

Какие имена для детей запрещены в мире: существуют ли ограничения в Украине

13:14

Тест на внимательность: нужно найти 5 лимонов среди птиц за 20 секунд

12:53

На Украину надвигается погодный "армагеддон": какие регионы зальет дождями

12:40

В Украине некоторых продуктов может временно не быть - нужно ли делать запасы

12:36

Не сгниет и не завянет: что делать с морковью сразу после уборки

12:35

"Непростое время": Витвицкая рассказала о пережитом во время беременности

Реклама
12:28

Секрет ароматного глинтвейна: как сделать идеальную смесь специй домаВидео

12:17

Гороскоп Таро на 14–20 сентября: Рыбам — открытия, Водолеям — терпение

12:08

"Самая важная атака года": ВСУ пошли в наступление, пока Путин врал об успехах РФ

11:46

Заклинание на суженого: как перевести известное "приснись, жених, невесте"

11:38

Как защитить цветы от насекомых: простой осенний трюк для комнатных растений

11:37

Опытные хозяйки кладут фольгу на слив в ванной — для чего

11:29

Быстрое блюдо на завтрак, обед или ужин: рецепт хачапури за 10 минут

11:24

Китайский гороскоп на завтра, 13 сентября: Лошадям - лидерство, Обезьянам - опора

11:19

Китайский гороскоп на 14–20 сентября: Обезьянам — успех, Быкам — терпение

10:50

Зеленский заявил, что должен поговорить с Путиным и назвал место

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Регионы
Новости ЛьвоваНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости ДнепраНовости СумНовости ТернополяНовости ЧеркассыНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости РовноНовости Запорожья
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять