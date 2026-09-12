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Куда деть ботву помидоров: шесть способов, о которых знают не все

Анна Ярославская
12 сентября 2026, 04:13
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Садоводы рекомендуют не выбрасывать ботву помидоров после сбора урожая. По сути это второй "урожай".
Ботва помидоров
Что делать с ботвой помидоров после урожая / Коллаж: Главред, фото: pexels.com, скриншот

Читайте подробно:

  • Какие использовать помидорную ботву
  • Как получить биоуголь и сделать садовую дорожку
  • Почему больную ботву нельзя отправлять в компост

Каждый помидорный куст в конце сезона отдаёт второй "урожай", но им мало кто пользуется. Речь идет о ботве помидоров - она содержит минералы, которые растение собирало всё лето. Сами же стебли достаточно прочные, чтобы найти им практическое применение. Отправлять их в мусорном пакете на свалку - значит напрасно терять и то, и другое.

Главред разобрался, куда деть ботву от помидоров и получить пользу.

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Применение ботвы томатов

Ограничивает варианты использования не сама ботва, а болезни,пишет Gardening Know How. Первое, что нужно сделать в конце сезона, - отсортировать ботву.

Фитофтороз (Phytophthora infestans) и мучнистая роса (Pseudoidium neolycopersici) наносят наибольший ущерб в течение сезона, однако обоим заболеваниям нужны живые ткани, поэтому вместе с растением они погибают. А вот на отмерших стеблях могут сохраняться альтернариоз (Alternaria linariae) и септориозная пятнистость листьев (Septoria lycopersici). Если отправить заражённую ботву в холодную компостную кучу, возбудители спокойно переживут там зиму и доживут до весны.

Главное правило во всех случаях одно: вторую жизнь можно давать только здоровой ботве.

1. Сожгите сухую ботву и сохраните золу.

Перед сжиганием ботва должна полностью высохнуть - только тогда она будет хорошо гореть. Поэтому сначала сложите её в защищённом от дождя месте и оставьте на несколько недель.

Используйте закрытую ёмкость для сжигания, которая не позволит углям разлетаться по сухой траве.

В результате останется минеральная часть всего того, что растение накопило за лето. Зола из томатной ботвы по своим свойствам похожа на древесную: она содержит калий, значительное количество кальция и обладает известкующим эффектом, поэтому способна за один сезон заметно изменить кислотность почвы.

Рассыпайте её тонким слоем - не более одного ведра объёмом около 19 литров на 93 кв. м земли, если почва уже близка к нейтральной. Не используйте такую золу возле голубики и других растений, предпочитающих кислую почву.

А вот грядку, где в следующем сезоне будут расти картофель, лучше вообще не удобрять золой. Повышение pH создаёт условия, благоприятные для развития парши.

2. Обуглите ботву, если хотите получить биоуголь.

Сжигание и обугливание - не одно и то же, и в данном случае разница имеет значение. При полном сгорании от растения остаётся только минеральная зола. При пиролизе - нагревании при ограниченном доступе кислорода - образуется биоуголь. Он сохраняет углеродный каркас и пористую структуру, благодаря которым его используют для улучшения почвы.

Правда, тонкие стебли томатов дают не так много материала. После целого сезона ботвы может остаться всего несколько горстей угля.

Поэтому лучше использовать этот способ как дополнение к сжиганию более древесного материала - например, обрезанных веток или старых опор для растений.

Готовый уголь измельчите и на пару недель оставьте в компосте или ведре с разбавленным раствором рыбной эмульсии. Сырой биоуголь способен сначала вытягивать питательные вещества из почвы, прежде чем начнёт отдавать их обратно.

3. Закопайте в землю, но не под будущими томатами.

Глубокое закапывание ботвы эффективнее, чем холодная компостная куча. Почвенные микроорганизмы работают быстрее и тщательнее. Выкопайте траншею глубиной около 30 см, уложите туда измельчённую ботву и снова засыпьте землёй.

Измельчение здесь важнее, чем может показаться. Толстые нижние части стеблей лучше нарезать секатором или сучкорезом - так растительные остатки плотнее укладываются и равномернее разлагаются.

Но именно место закапывания чаще всего становится причиной проблем.

Эксперты советуют: никогда не закапывайте томатную ботву там, где в следующем сезоне будут расти помидоры, перец, баклажаны или картофель.

Альтернариоз и септориоз способны сохраняться в почве и старых растительных остатках. Стандартная рекомендация - выдерживать двух- или трёхлетний перерыв перед возвращением паслёновых на это место.

А вот грядки, где будут расти капустные или луковичные культуры, подходят. Можно использовать и участок под фасоль: азот, который она фиксирует, частично компенсирует его временное связывание разлагающимися стеблями.

4. Сплетите из крепких стеблей шпалеру или венок.

Используйте только здоровую ботву и только те стебли, которые ещё остаются гибкими. К сентябрю главные стебли индетерминантных томатов становятся достаточно одревесневшими, но если снять их свежими, они всё ещё хорошо гнутся и не ломаются.

Оставьте их примерно на час на солнце, чтобы они немного потеряли влагу. Затем самые длинные стебли сверните в кольцо, а свободные концы проденьте обратно через получившуюся конструкцию.

Рассчитывать на такую шпалеру больше чем на один сезон не стоит. Внутри стеблей много мягкой ткани, поэтому при высыхании они становятся хрупкими. Плетёная шпалера - скорее сезонная конструкция, чем долговечная опора.

Венки сохраняются лучше, особенно если держать их в сухом помещении. Зелёные стебли при высыхании усаживаются, поэтому плетите их плотнее, чем кажется необходимым, и закрепляйте кольцо в трёх-четырёх местах джутовым шпагатом.

Если сделать слишком свободно, к ноябрю конструкция может рассыпаться.

Как ускорить созревание помидоров: 5 шагов
Как ускорить созревание помидоров: 5 шагов / Инфографика: Главред

5. Используйте ботву как основу для садовой дорожки.

Дорожки между грядками - один из самых простых способов избавиться от большого количества растительных остатков.

Разложите ботву вдоль дорожки, уложите стебли внахлёст, а сверху засыпьте всё древесной щепой или соломой. Ботва будет достаточно хорошо блокировать свет, чтобы сдерживать рост сорняков осенью и зимой. К весне большая часть растительных остатков под мульчей превратится в плоский плотный слой.

Но есть один недостаток. Влажный слой из ботвы и щепы становится отличным укрытием для серых полевых слизней (Deroceras reticulatum), которые ищут место для зимовки.

Поэтому такую мульчу лучше оставлять непосредственно на дорожке и не подводить к краям грядок.

Не стоит также использовать её на дорожке, граничащей с грядками, где в следующем году будут расти паслёновые. Причина другая: именно разбрызгивание дождевой воды на нижние листья часто становится одним из способов распространения альтернариоза.

6. Приготовьте из здоровых листьев настой против вредителей.

Этот способ требует больше всего оговорок. В листьях томатов содержатся томатин и родственные ему алкалоиды.

Старый домашний рецепт предполагает взять около двух чашек (475 мл) измельчённых листьев, залить литром воды и оставить на ночь. Затем жидкость процеживают и разбавляют перед использованием.

Садоводы используют такой настой против тли и небольших гусениц уже много поколений. Однако убедительных научных доказательств его эффективности немного - скорее речь идёт о традиционном, основанном на опыте садоводов способе, чем о методе, подтверждённом полноценными испытаниями.

Есть два правила, которые нельзя нарушать.

Используйте листья только тех растений, на которых в течение всего сезона не было признаков заболеваний. Вирус табачной мозаики способен сохраняться в высохших растительных остатках до двух лет и передаваться при простом контакте.

Распылить на растения воду, приготовленную из заражённых листьев, - один из самых эффективных способов распространить инфекцию по саду.

Важный совет: никогда не используйте такой настой на других паслёновых культурах.

Готовый раствор держите подальше от детей и домашних животных. Для обработки используйте отдельный опрыскиватель, который не применялся для гербицидов.

Что делать с сильно заражённой ботвой помидоров

Сильно поражённые болезнями растения не подходят ни для одного из этих способов.

Сложите их в пакет, оставьте его на несколько дней под прямыми солнечными лучами, чтобы растительные ткани и патогены погибли, а затем выбросьте вместе с бытовым мусором.

Ранее Главред писал о других неожиданных способах использовании ботвы помидоров.

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Об источнике: Gardening Know How

Gardening Know How (@Gardeningknowhow) - это официальный YouTube-канал крупного одноименного англоязычного интернет-портала, который является одним из самых популярных ресурсов по садоводству, огородничеству и растениеводству.

На канале можно найти практические советы по садоводству, уходу за комнатными и садовыми растениями, выращиванию овощей и фруктов, борьбе с вредителями и болезнями, ландшафтному дизайну.

Канал является медиа-продолжением сайта Gardening Know How (основан в 2007 году). Контент создается командой профессиональных садоводов, агрономов, авторов книг по ботанике и ландшафтных дизайнеров.

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