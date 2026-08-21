Куда деть ботву помидоров: два неожиданных способа использовать листья томатов

Читайте в материале:
- Почему не стоит сразу отправлять ботву томатов в компост
- Как листья помидоров защищают растения от тли
- Какие блюда можно приготовить из листьев томатов
Листья и побеги томатов, которые обычно сразу отправляют в компост после обрезки, можно использовать эффективнее - как натуральное средство против тли или даже как съедобную зелень для песто или пасты. О неожиданных способах использовании ботвы помидоров рассказала главный редактор и ведущий автор портала Rural Sprout Трейси Бесемер.
Прежде чем закинуть ботву в компостную кучу, садовод советует измельчить побеги на более мелкие куски - это ускоряет разложение. Однако часть листьев стоит отложить.
"Возьмите несколько горстей томатных листьев, примерно две чашки, и положите их в кухонный комбайн или блендер. Несколько раз включите импульсный режим, а затем переложите смесь в литровую банку, залейте водой, закройте крышкой и хорошо встряхните", - пояснила Бесемер.
Через сутки настоянную жидкость нужно процедить и перелить в пульверизатор - получится безопасный для людей и животных спрей против вредителей.
"Природные алкалоиды, содержащиеся в помидорах, токсичны для тли, но спрей безопасен для использования вблизи людей и домашних животных", - рассказала Бесемер.
Пораженные растения следует тщательно опрыскивать настоем из томатных листьев.
Действительно ли листья томатов ядовиты
Отдельно автор развенчала распространённый миф об опасности листьев томатов для человека, который связывают с принадлежностью растения к семейству паслёновых.
"Хотя листья томата содержат хорошо известные токсичные алкалоиды - томатин и соланин, они не являются ядовитыми для человека", - подчеркнула Бесемер.
По её словам, эти же вещества присутствуют в жареных зелёных помидорах или сальсе, которые люди едят без каких-либо последствий для здоровья. Реальную опасность представляет лишь невероятно большая доза, съесть которую на практике нереально.
"Чтобы причинить реальный вред, среднестатистическому взрослому пришлось бы съесть более полкилограмма томатных листьев", - подчеркнула автор.
Для тех, кто готов попробовать листья томатов в еде, Бесемер предлагает начать с простых рецептов. Например, приготовить песто из томатных листьев или пасту с добавлением запечённых томатов и зелени. По её словам, после нескольких попыток эта зелень вполне может стать привычной частью летнего меню, наряду со свекольной или капустной ботвой.
Смотрите видео - Как приготовить салат из листьев томата:
Ранее Главред писал, куда девать зеленые помидоры и что из них можно приготовить.
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О персоне: Трейси Бесемер
Трейси Бесемер (Tracey Besemer) - главный редактор и ведущий автор популярных материалов на портале Rural Sprout.
Управляет редакцией Rural Sprout и пишет статьи о садоводстве, домашнем хозяйстве и органическом выращивании растений.
Является "голосом" проекта: она ведёт регулярные информационные рассылки сайта по средам и пятницам, а также воскресные письма-эссе для подписчиков.
Выросла в штате Нью-Йорк, проведена детство на автономной ферме отца. В настоящее время живёт в Пенсильвании.
Придерживается практики самостоятельного производства продуктов и рационального ведения хозяйства: занимается консервированием, ферментацией, прядением и окрашиванием шерсти, сбором дикоросов и грибов.
В статьях совмещает проверенные практические методы садоводства и критическое отношение к популярным огородоводческим мифам.
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