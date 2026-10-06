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Выглядит как обычный опенок: какой гриб нельзя класть в корзину

Мария Николишин
6 октября 2026, 10:51
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Ядовитый двойник популярного осеннего гриба растет рядом с настоящими опятами, и даже длительная варка не делает его безопасным.
Выглядит как обычный опенок: какой гриб нельзя класть в корзину
Как отличить съедобный опенок от ядовитого / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, pixabay

Вы узнаете:

  • Чем опасен серно-желтый опеньок
  • По каким трем признакам его распознать

Октябрь - идеальное время для тихой охоты. В частности, в этом месяце активно начинают расти опята, которые многие люди любят собирать. Однако мало кто знает, что у этого гриба есть опасный двойник.

Главред решил разобраться, как отличить съедобный опенок от ядовитого.

видео дня

Как выглядит ядовитый двойник опятов

Автор YouTube-канала "Характерник" рассказал, что серно-желтый опеньок - это ядовитый двойник съедобных опят, который грибники легко собирают вместе с настоящими во время осеннего сезона.

По его словам, опята относятся к числу самых любимых осенних лесных трофеев, и большинство людей ошибочно считает их совершенно безопасной находкой. Путаница заложена уже в народной терминологии.

"Опята - это не один конкретный гриб, а название, которым обозначают различные виды грибов, часто растущих группами на древесине. Некоторые из них съедобны после надлежащей термической обработки, а некоторые - ядовиты", - говорит автор канала.

Среди опасных двойников самым известным является опеньок серно-желтый, который категорически нельзя употреблять в пищу. Коварство этого вида заключается в его повадках, почти идентичных повадкам съедобных сородичей.

"Его можно встретить практически по всей Украине. Он растет большими группами на пнях, поваленных деревьях и гнилой древесине. И именно из-за того, что часто растет рядом с настоящими опятами, его легко случайно положить в корзину", - предупреждает мужчина.

Как отличить серно-желтый опенок от съедобного опенка

Распознать ядовитый вид прямо в лесу можно по трем внешним признакам. Первый касается окраски верхней части гриба.

"Во-первых - шляпка. Она ярко-желтая, часто с более темным оранжевым центром", - отмечает автор канала.

Еще один признак меняется в зависимости от стадии развития гриба, поэтому осматривать стоит как молодые, так и более взрослые экземпляры.

"Второе - пластинки. У молодых грибов они желтовато-зеленые, а с возрастом темнеют до оливково-бурых", - уточняет специалист.

Окончательно подтвердить подозрения помогает внимательный осмотр основания гриба.

"И третье - ножка. В отличие от многих настоящих осенних опят, у серно-желтого нет характерного кольца под шляпкой", - добавляет он.

Выглядит как обычный опенок: какой гриб нельзя класть в корзину
Осенний календарь грибника / Инфографика: Главред

Что произойдет, если съесть ядовитые опята

Ошибка при сборе грозит серьезными проблемами с пищеварительной системой. Распространенное среди грибников убеждение, что кулинарная обработка обезвреживает любой сомнительный гриб, в данном случае не работает.

"Он может вызвать тошноту, рвоту, сильную боль в животе и диарею. И даже длительное варка не делает его более безопасным для употребления", - предупреждает мужчина.

Опасные двойники опятов – видео:

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Об источнике: канал "Характерник" на YouTube

"Характерник" - это украиноязычный канал на YouTube. Автор канала рассказывает о различных исторических фактах и делится интересными историями. На данный канал уже подписалось более 11 тысяч пользователей.

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