Для подогрева или хранения: как правильно использовать ящик под плитой

Эксперты объяснили, для чего на самом деле предназначено пространство под духовкой.

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Как использовать нишу под духовкой / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с YouTube (иллюстративные)

Вы узнаете:

Как определить истинное назначение ящика под духовкой

Какие предметы могут загореться из-за остаточного тепла

Как переполненный отсек влияет на работу духовки

Нижний отсек под духовкой многие автоматически воспринимают как обычный ящик для сковородок, форм и кухонной утвари. Однако не всё там безопасно хранить.

Главред узнал, что, по словам экспертов, в некоторых моделях духовок это пространство предназначено не для хранения вещей, а для подогрева готовых блюд или даже выполнения функции гриля. Об этом пишет Martha Stewart.

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Почему нижний ящик может иметь разное назначение

Функция нижней ниши зависит от конкретной модели, её возраста, типа нагрева и конструкции. В старых газовых и электрических плитах такой отсек действительно часто использовали для хранения посуды. Однако современные производители нередко превращают его в отдельную зону для поддержания температуры готовых блюд.

"Традиционно нижний ящик проектировался как место для хранения посуды, особенно в простых газовых и электрических плитах. Однако со временем многие производители переоборудовали его в отсек для подогрева блюд или гриль, чтобы расширить функциональность на небольших кухнях, поэтому сегодня назначение этого ящика может быть разным", - отметила вице-президент по маркетингу компании AjMadison Эми Чернофф.

Если нижний отсек оснащен функцией подогрева, его можно использовать перед подачей еды. Например, в нем можно поддерживать температуру мяса, запеченных овощей или свежей выпечки.

Некоторые модели также позволяют использовать эту зону для расстойки теста.

В то же время готовить полноценные блюда в таком ящике нельзя, если производитель прямо не предусмотрел для него соответствующую функцию.

Другое назначение нижнего отсека можно встретить в старых газовых плитах. В некоторых из них именно там располагался нагревательный элемент для поджаривания продуктов.

По словам эксперта по бытовой технике Гленна Льюиса, в современных моделях такая конструкция встречается значительно реже.

"С появлением духовок с функцией самоочистки гриль переместили непосредственно в камеру духовки, а выдвижной ящик стал местом для хранения", - говорит Льюис.

Какую посуду можно оставлять в нижнем ящике

Даже если производитель предусмотрел нижний отсек именно для хранения, это не означает, что туда можно складывать любые кухонные предметы. Ящик расположен непосредственно под горячей духовкой, поэтому температура внутри может оставаться высокой даже после завершения приготовления.

"Никогда не храните внутри изделия из пластика или бумаги, чистящие средства или любые легковоспламеняющиеся предметы, поскольку остаточное тепло может деформировать материалы или вызвать пожар. Даже кухонная посуда с прорезиненными ручками со временем может испортиться в нагретом ящике", - предупреждают эксперты.

Безопаснее всего хранить там жаростойкие формы для запекания, металлическую посуду или чугунные изделия, если инструкция к конкретной плите допускает такое использование.

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Об источнике: Martha Stewart Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт. На сайте MarthaStewart.com можно найти отточенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, простые советы по развлечениям, а также различные рекомендации по уходу за красотой. Цель заключается в том, чтобы обучать, вдохновлять и предлагать идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым. Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

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