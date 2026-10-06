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Почему 7 октября нельзя жаловаться на судьбу: какой церковный праздник

Виталий Кирсанов
6 октября 2026, 09:11
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7 октября пытались не роптать на свою судьбу, не жаловаться на трудности и не говорить лишнего о собственных неурядицах.
Какой церковный праздник 7 октября
Какой церковный праздник 7 октября / коллаж: Главред, фото: unsplash

Вы узнаете:

  • Какой церковный праздник 7 октября
  • Что можно делать 7 октября
  • Что нельзя делать 7 октября

В среду, 7 октября, православные христиане вспоминают мучеников Сергея и Вакха - святых, которые, согласно церковному преданию, жили в конце III - начале IV века во времена Римской империи. Их мученическую смерть традиционно связывают с периодом правления императора Максимиана. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 7 октября

Согласно древнему житию, Сергей и Вакх находились на службе при императорском дворе и пользовались значительным авторитетом. Сергей, как рассказывается в предании, был командиром военного подразделения, а Вакх - его близким другом и сослуживцем. Император ценил обоих, однако не знал, что они исповедуют христианство.

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В те времена принадлежность к христианской вере могла стать причиной преследований. Римская религиозная традиция предполагала участие в обрядах, посвященных языческим богам и императору. Для христиан же поклонение другим божествам было несовместимо с их верой.

По преданию, недоброжелатели донесли Максимиану, что Сергей и Вакх являются христианами. Император не сразу поверил обвинениям и решил проверить их. Он приказал мужчинам принять участие в языческом жертвоприношении.

Сергей и Вакх отказались выполнять приказ и открыто заявили о своей вере во Христа. После этого их поступок был расценен не только как религиозное неповиновение, но и как нарушение обязанностей людей, находившихся на императорской службе.

Согласно житию, святых лишили военных знаков отличия и одежды, публично унизили, а затем отправили к правителю Антиоху. Тот должен был добиться от них отречения от христианства.

Ситуация имела для Антиоха особое значение: по преданию, именно Сергей ранее помог ему получить высокое положение. Теперь же ему предстояло судить человека, которому он был обязан своим возвышением, и его товарища.

Первым мученическую смерть принял Вакх. Его подвергли жестоким пыткам за отказ принести жертву языческим богам. Согласно церковному преданию, он не выдержал истязаний и умер от полученных ран.

Сергей остался один, однако смерть друга не заставила его отказаться от своей веры. В житии рассказывается, что после смерти Вакх явился Сергею и укрепил его дух, призвав не отступать от христианства.

Этот эпизод занимает важное место в предании о двух мучениках. Их дружба, согласно христианскому пониманию, не закончилась со смертью Вакха - она продолжилась в общей вере и надежде на вечную жизнь.

После гибели Вакха Сергея продолжили принуждать к отречению. По преданию, ему надели обувь с вбитыми внутрь острыми гвоздями и заставили идти в город Реса, находившийся на территории современной Сирии.

Несмотря на мучения, Сергей не отказался от христианской веры и не согласился принести жертву языческим богам.

В итоге его приговорили к смерти через усечение головы.

Приметы 7 октября

  • Многие желуди на дубе - ждали мягкой зимы и урожайного года.
  • Гром 7 октября считали предвестником теплой и малоснежной зимы.
  • Ранний иней - признак приближения холодов и быстрой установки зимней погоды.

Что нельзя делать 7 октября

На Сергея Зимнего пытались не роптать на свою судьбу, не жаловаться на трудности и не говорить лишнего о собственных неурядицах. По старым представлениям, вместе с такими словами человек мог нечаянно избавиться от благополучия и здоровья.

Что можно делать 7 октября

В прежние времена в этот день был ветер. Хозяева уже начинали регулярно разжигать печи, а в народе говорили, что Сергей приводит с собой зиму. Дни заметно укорачивались, ночи становились продолжительнее, а утренний воздух все чаще напоминал о близких морозах.

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Реформа церковного календаря в Украине

Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.

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