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Что запрещено делать в церковные праздники: основные предостережения

Марина Иваненко
15 августа 2026, 18:32
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Чего нельзя делать в праздник: наши предки старались избегать конфликтов, не отказывали нуждающимся и откладывали тяжелую работу, если это было возможно.
Чего нельзя делать в праздники
Чего нельзя делать в праздники / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чем вы узнаете:

  • Чего не рекомендуется делать в церковные праздники
  • Почему не стоит ссориться и отказывать в помощи
  • Какую работу старались отложить

Церковные праздники для многих украинцев - это не только время молитвы, но и дни, когда особенно строго соблюдаются древние традиции. Хотя большинство примет не являются обязательными церковными правилами, они веками передавались из поколения в поколение. В Церкви подчеркивают: главное в праздничный день - участие в богослужении, искренняя молитва, добрые дела и мир в сердце. Главред расскажет об этом подробнее.

Согласно материалам Радио Трек, существует три основных народных запрета, которых наши предки старались придерживаться во время великих церковных праздников.

видео дня

Ссориться и желать зла

Одним из самых строгих запретов считались ссоры, оскорбления и ругательства. По народным поверьям, конфликт, возникший в церковный праздник, мог надолго испортить отношения и принести беды в семью. Поэтому в этот день старались избегать споров, прощать обиды и мириться с близкими.

Отказывать в помощи

По народным приметам, человек, который в праздничный день отворачивается от того, кто нуждается в поддержке, может лишиться собственной удачи. Особенно важным считалось помогать пожилым людям, нуждающимся и тем, кто оказался в сложных обстоятельствах. Добрые дела, по поверьям, должны были возвращаться сторицей.

Бытовые приметы
Бытовые приметы / Инфографика: Главред

Посвящать день только тяжёлой работе

В народной традиции старались не проводить большие праздники за тяжелым физическим трудом, если его можно было отложить. Речь идет прежде всего о полевых работах, генеральной уборке или строительстве. Считалось, что праздничный день лучше посвятить молитве, отдыху и общению с родными.

В то же время это не означает, что в праздник запрещена любая работа. Уход за детьми, больными или животными, приготовление пищи и выполнение необходимых профессиональных обязанностей являются обычными жизненными делами. Главное, чтобы повседневные заботы не вытесняли духовный смысл праздничного дня.

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