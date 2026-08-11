Почему 12 августа нельзя петь песни и веселиться: какой церковный праздник

12 августа не рекомендуют устраивать громкие застолья и петь песни, ведь считается, что это время больше подходит для размышлений.

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Какой церковный праздник 12 августа / коллаж: Главред, фото: unsplash

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Какой церковный праздник 12 августа

Что можно делать 12 августа

Что нельзя делать 12 августа

В среду, 12 августа, православные верующие отмечают день памяти святых мучеников Фотия и Аникиты Никомидийских. Они жили в III веке в городе Никомидия, расположенном на территории современной Турции, во время правления римского императора Диоклетиана. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 12 августа

Их жизнь пришлась на период масштабных гонений на христиан в Римской империи. Последователей Христа преследовали за отказ поклоняться языческим богам и выполнять соответствующие требования императорской власти.

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Аникита Никомидийский происходил из знатной семьи, служил воином и приходился родственником Фотию. Он открыто исповедовал христианство и не скрывал своего несогласия с приказами Диоклетиана, требовавшего почитать языческих богов.

Согласно христианскому преданию, Аникита лично выступил перед императором и осудил языческое поклонение. После этого его подвергли жестоким пыткам.

Однако мучения не заставили святого отказаться от своей веры. Более того, когда Аникиту попытались казнить, произошло чудо: согласно преданию, он остался жив. Свидетели произошедшего, увидев это, якобы уверовали во Христа.

Фотий Никомидийский был племянником Аникиты. Увидев мужество своего родственника, он также открыто заявил о своей христианской вере и поддержал его.

За это Фотия схватили и подвергли мучениям. Он разделил испытания своего родственника и, согласно церковному преданию, до конца сохранил верность христианству.

Приметы 12 августа

Если день солнечный и теплый, то осень будет сухой и затяжной.

Дождь 12 августа предвещает дождливую осень и хороший урожай грибов.

Утренний туман - к ясной погоде и теплой осени.

Что нельзя делать 12 августа

По народным верованиям, день Фотия Поветкового стоило проводить спокойно и без лишней суеты. Не рекомендовали устраивать громкие застолья, петь песни или организовывать пышные застолья, ведь считалось, что это время больше подходит для работы, размышлений и домашних дел.

Что можно делать 12 августа

В народном календаре этот день известен под названием Фотя Поветковый. Наши предки сочли его благоприятным временем для наведения порядка в хозяйстве. По традиции, хозяева убирали в навесах - небольших хозяйственных помещениях или пристройках, где обычно хранили сено и корм для животных, сельскохозяйственный инвентарь, различные инструменты и вещи, необходимые в ежедневном труде.

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