Кусты ежевики будут усыпаны крупными ягодами: что нужно сделать в августе

Чтобы ягоды ежевики выросли крупными и сладкими, в августе кустам необходима правильная подкормка.

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Подкормка ежевики во время плодоношения, / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

Чем подкормить ежевику в августе

Какие удобрения нужны ежевике во время плодоношения

Садовая ежевика менее прихотлива, чем малина, однако её аппетит значительно больше. Если оставить кусты без подкормки, ягоды будут мелкими и кислыми. Именно поэтому летом, когда растение тратит максимум сил на плодоношение, важно обеспечить его необходимыми элементами.

Главред расскажет, чем подкормить ежевику, чтобы получить крупные и сочные ягоды.

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Химические удобрения для ежевики

В этот период ежевике не нужен азот. Его вносят только весной, чтобы стимулировать рост побегов, пишет УНИАН. Летом же азот может навредить, поскольку растение нарастит зеленую массу, но плоды останутся мелкими.

Зато главную роль играет калий. Он отвечает за размер и сладость ягод, помогает перенаправить глюкозу из листьев в плоды. Не менее важен фосфор, который повышает урожайность, и магний, придающий ягодам аромат. Препараты для ежевики должны быть без хлора, ведь эта культура его не переносит.

Что любит и чего не любит ежевика / Инфографика: Главред

Лучшими вариантами для летней подкормки являются калимагнезия и сернокислый калий. Для приготовления раствора растворите 40 граммов удобрения в 10 литрах воды. Перед внесением обязательно полейте кусты тёплой водой, а затем влейте под каждый литр раствора. Делать это стоит утром в пасмурный день, примерно раз в две недели до окончания плодоношения.

После сбора урожая ежевике понадобится ещё одна осенняя подкормка теми же препаратами, чтобы подготовиться к зимовке.

Народные средства для подкормки

Тем, кто не доверяет готовым препаратам, подойдут органические настои. Самый простой вариант - травяной. Для этого соберите крапиву, лопух, одуванчик или мокрицу, порубите и неплотно наполните бочку. Залейте водой, настаивайте три дня, после чего процедите и полейте кусты.

Еще одно эффективное средство - древесная зола. Она богата калием и магнием, которые нужны ежевике именно летом. Для приготовления раствора разведите стакан золы в 10 литрах воды, настаивайте сутки и влейте по литру под каждый куст. Перед этим обязательно полейте растения чистой водой.

Смотрите видео о том, как часто нужно поливать ежевику:

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