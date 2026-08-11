Умерла сидя на диване: в РФ скончалась популярная актриса-балерина

Женщина много лет боролась с болезнью Паркинсона, а ее тело обнаружила соседка, которой не удалось до нее дозвониться.

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Умерла Наталья Трубникова / Коллаж Главред, фото Стархит

Кратко:

Что случилось с актрисой Трубниковой

Чем она прославилась

В террористической России стало известно о смерти популярной российской актрисы-балерины Натальи Трубниковой.

Как пишут российские пропагандисты, она скончалась на 72-м году жизни в Москве. Актриса много лет боролась с болезнью Паркинсона. Ее без признаков жизни обнаружили в квартире в Тверском районе.

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В РФ скончалась популярная актриса / Фото Стархит

Последний контакт с артисткой поддерживала соседка, которая впоследствии и забила тревогу из-за ее молчания.

"Ее обнаружила соседка в квартире в Тверском районе. Женщины общались накануне утром, но вечером артистка перестала отвечать на звонки. Соседка зашла к ней и нашла Трубникову без признаков жизни - она умерла, сидя на диване", - передает источник.

На счету актрисы и балерины - более 10 работ в кино. Среди них роли в таких проектах, как "Музыкальные игры", "Фантазер", "Тайна снежной королевы", "31 июня" и другие.

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