Кратко:
- Что случилось с актрисой Трубниковой
- Чем она прославилась
В террористической России стало известно о смерти популярной российской актрисы-балерины Натальи Трубниковой.
Как пишут российские пропагандисты, она скончалась на 72-м году жизни в Москве. Актриса много лет боролась с болезнью Паркинсона. Ее без признаков жизни обнаружили в квартире в Тверском районе.
Последний контакт с артисткой поддерживала соседка, которая впоследствии и забила тревогу из-за ее молчания.
"Ее обнаружила соседка в квартире в Тверском районе. Женщины общались накануне утром, но вечером артистка перестала отвечать на звонки. Соседка зашла к ней и нашла Трубникову без признаков жизни - она умерла, сидя на диване", - передает источник.
На счету актрисы и балерины - более 10 работ в кино. Среди них роли в таких проектах, как "Музыкальные игры", "Фантазер", "Тайна снежной королевы", "31 июня" и другие.
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