Бронь под угрозой: почему бизнесу стало сложнее получить статус критичности

Юрист Никита Муренко рассказал, как процедура подтверждения статуса критически важного предприятия превратилась в ручное торможение вместо чёткой процедуры.

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Новые правила бронирования бьют по бизнесу / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Ключевые тезисы:

Критериев для получения статуса критичности уже более 200

Государство может досрочно пересматривать выданные статусы

Местные власти угрожают предприятиям проверками

Юрист призывает перевести процедуру в цифровую форму

Украинские предприятия не могут вовремя подтвердить статус критически важных: государственные органы отказываются принимать пакеты документов, а количество обязательных критериев превысило 200. Процедура, которая раньше занимала один-два рабочих дня, теперь растягивается на месяцы без какой-либо реакции чиновников. Об этом рассказал управляющий партнер юридической компании "Муренко, Курявый и партнеры" Никита Муренко в интервью Главреду.

Юрист объяснил, почему механизм определения критичности так легко меняется в ручном режиме, несмотря на то, что им пользуются тысячи компаний по всей стране.

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"Дело в том, что государство немного переборщило с бронированием и определением критически важных предприятий. Есть правила, которые, к сожалению, установлены постановлениями, а не законом. Поэтому их можно очень быстро менять", - пояснил Муренко.

По словам юриста, предприятия регулярно сталкиваются с ситуацией, когда поданный пакет документов просто не регистрируют, а на просьбу уточнить статус отвечают переадресацией на электронную почту с требованием квалифицированной подписи. Звонки и письма в таком случае часто остаются без какого-либо ответа.

Юрист сравнивает нынешнюю ситуацию с тем, как процедура работала ещё год назад.

"Стало сложнее - однозначно. Если вспомнить август-сентябрь 2025 года, пакет документов был меньше, а процедура проходила гораздо чётче. Предприятие отправляло пакет документов, и в тот же или на следующий рабочий день его регистрировали, после чего начинался предусмотренный законом срок рассмотрения", - отметил Муренко.

Новые правила бронирования / Инфографика: Главред

Более 200 критериев и налог в 1,5 миллиона евро

Формально претендент на статус критически важного предприятия должен соответствовать лишь трём базовым требованиям: отсутствие налоговой задолженности, определённый уровень средней зарплаты и один критерий на выбор компании. Но профильные министерства и местная власть добавили к этому перечню собственные, значительно более жёсткие условия.

Муренко приводит пример одного из таких критериев Министерства экономики, который фактически отсекает большинство украинского бизнеса.

"Речь идет об уплате налогов в размере 1,5 миллиона евро в год. Давайте честно скажем: какой процент украинского бизнеса платит 1,5 миллиона евро налогов в год? Я понимаю, что есть крупные компании вроде АТБ, "Эпицентра" и других, но они не составляют значительной части бизнеса, который также нуждается в бронировании своих сотрудников", - сказал юрист.

Иллюстрацией проблемы стала клиентская компания, которая, по словам Муренко, является единственной в Украине с полным технологическим циклом производства огнетушителей и поставляет продукцию воинским частям, ГСЧС и полиции.

"Мы сейчас помогаем им оформить этот статус. Но в течение почти двух с половиной лет, фактически за весь период действия механизма резервирования и определения критичности, предприятие не могло его получить", - рассказал Муренко.

По его словам, местные администрации дополнительно давят на бизнес угрозами проверок, намекая, что предприятием может заинтересоваться СБУ из-за подозрений в помощи уклонению от мобилизации.

Государство может аннулировать уже выданный статус

Отдельную проблему юрист видит в самой логике пересмотра уже принятых решений. Если предприятие получило право резервировать работников на конкретный срок, например с января 2026-го по январь 2027 года, оно рассчитывает, что это решение будет действовать до указанной даты.

Муренко объясняет, почему досрочная отмена таких решений противоречит базовым юридическим принципам.

"В законодательстве существует принцип надлежащего управления. Это означает, что предприятие, получившее соответствующее решение, вправе полагать, что оно будет оставаться в силе до установленной конечной даты. Вместо этого государство решает, что прежние правила его больше не устраивают и теперь нужно всех повторно проверить", - подчеркнул юрист.

Муренко подчеркнул: по такой логике можно отменить право на управление транспортными средствами, потому что государство пересмотрело правила и решило, что ранее выданные удостоверения больше не действуют.

"Человек зарегистрировал ФЛП, а потом государство говорит: "Мы изменили правила регистрации, поэтому ваш статус ФЛП аннулирован. Теперь подтвердите, что вы являетесь предпринимателем". Так быть не должно. Признание предприятия критически важным ничем принципиально не отличается от других государственных услуг и решений", - подытожил Муренко.

Смотрите видео - Интервью Никиты Муренко Главреду об изменениях в мобилизации:

Мобилизация в Украине - новости

Как писал Главред, в Украине обновили процедуру добровольного призыва граждан на военную службу во время мобилизации. Желающие присоединиться к Силам обороны могут оформлять поступление непосредственно через выбранную воинскую часть, без обращения в ТЦК и СП.

Недавно в Украине получила широкую огласку электронная петиция с требованием отменить право на отсрочку от мобилизации и увольнение со службы для мужчин, воспитывающих троих и более детей в возрасте до 18 лет. Народный депутат Егор Чернев, заместитель председателя профильного комитета и глава делегации ВР в Парламентской ассамблее НАТО заявил, что на данный момент любые изменения, касающиеся категорий призывников, приостановлены. Он добавил, что это касается обоих направлений: как потенциального ограничения уже действующих прав военнообязанных, так и расширения перечня льготных категорий или предоставления новых привилегий.

Управляющий партнер юридической компании "Муренко, Курявый и партнеры" Никита Муренко считает, что в Украине осенью могут вновь изменить правила мобилизации и бронирования, особенно если Россия объявит дополнительную мобилизацию или усилит наступление.

"Если Россия объявит дополнительную мобилизацию, откроет новые направления или усилит наступление, в частности на севере или юге, я вполне ожидаю, что в Украине тоже изменят правила", - отметил Муренко.

Какие пенсионеры Украины не подлежат мобилизации / Инфографика: Главред

Что нужно иметь при себе, если "Резерв+" не работает - объяснение адвоката

Военнообязанным украинцам стоит заранее позаботиться о подтверждении своих военно-учетных данных на случай технических проблем с приложением "Резерв+". Если во время проверки документов приложение не работает, это может привести к дополнительным проверкам и даже к доставке в ТЦК и СП, заявила адвокат Екатерина Анищенко в комментарии ТСН.ua.

По словам юристки, лучше всего иметь при себе бумажную копию выписки из "Резерв+". "Однозначно нужно иметь при себе бумажную копию выписки из приложения "Резерв+". Такую копию важно обновлять хотя бы раз в неделю, а в идеале - сформировать в день проверки документов", - пояснила она.

Анищенко отметила, что подтвердить воинский учет можно также с помощью бумажного воинского билета, если данные в нем актуальны. В то же время она обратила внимание, что на практике бывают случаи, когда информация у проверяющих отличается от данных в приложении.

"Если приложение "Резерв+" у военнообязанного не открывается и если нет бумажной копии, то полицейский имеет право доставить такого мужчину в ТЦК для выяснения обстоятельств. Такие случаи доставки в ТЦК не единичны", - подчеркнула адвокат.

"Резерв+ / Инфографика: Главред

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О персоне: Никита Муренко Никита Муренко - управляющий партнер юридической компании "Муренко, Курявый и Партнеры". Специализируется на правовом сопровождении бизнеса, вопросах отсрочки от призыва для военнообязанных работников, мобилизационном законодательстве, трудовых и административных процедурах. В комментариях для СМИ объясняет изменения в правилах бронирования, статусе критически важных предприятий, отсрочках от мобилизации и правовых рисках для работодателей и работников.

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