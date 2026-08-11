РФ ударила по Запорожью ракетами и КАБами: в городе много погибших и пострадавших

Кратко:
- Шесть человек погибли, 19 ранены в Запорожье
- В городе зафиксированы пожары и отключения электроэнергии
- Повреждены четыре многоквартирных дома и гаражный кооператив
Шесть человек погибли и ещё 19 получили ранения в результате массированного комбинированного удара российских войск по Запорожью в ночь на 9 августа. Оккупанты применили ракеты и авиабомбы, в городе возникли пожары и отключилось электричество.
Целями стали промышленные объекты и инфраструктура, однако под ударом оказалась и жилая зона: повреждены четыре многоквартирных дома, нежилые постройки и гаражный кооператив. О последствиях атаки сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.
"Повреждены дома, нежилые здания, произошло отключение электричества, возникли пожары", - сообщил он.
Данные о пострадавших постоянно росли
Первые сводки с места удара были значительно сдержаннее - сначала речь шла лишь о двух пострадавших. Уже через несколько часов статистика резко изменилась.
"Пять человек погибли, ещё 20 ранены: к сожалению, увеличивается число пострадавших в результате вражеской атаки на Запорожье", - отметил глава ОГА.
По состоянию на 7:10 информацию уточнили: шесть погибших и 19 раненых. Именно эти цифры Федоров назвал последними данными по городу.
Ракеты летели и на Киев
Запорожье было не единственной целью ночной атаки - Россия направила баллистические ракеты также на столицу. По данным Киевской городской военной администрации, в Шевченковском районе загорелись складские помещения, известно об одном пострадавшем.
РФ готовит масштабные удары по энергетике
Аналитики Института изучения войны (ISW) предупредили, что Россия готовит масштабную ударную кампанию по энергетической инфраструктуре Киева уже в ближайшие недели.
Отмечается, что для атак враг может использовать стратегический резерв баллистических ракет, чтобы нанести максимальный ущерб до 24 августа.
"Россия может стремиться начать свою ударную кампанию 2026–2027 годов в августе, чтобы воспользоваться постоянной нехваткой ракет-перехватчиков баллистических ракет в Украине", - отмечают аналитики.
Массированные атаки по Украине - новости по теме
Как ранее сообщал Главред, РФ может готовить новый баллистический удар по Украине. В Брянской области, по данным наблюдателей, могут находиться около 32 "Искандеров-М".
Российские оккупанты получили приказ усилить дронный террор в Херсонской области. Враг планирует устроить так называемую "свободную охоту" на автотранспорт с помощью БПЛА, в частности с оптоволоконным управлением.
Кроме того, Россия может уже в ближайшие недели начать масштабную кампанию ударов по энергетической инфраструктуре Украины, в частности Киева. По данным ISW, оккупанты могут задействовать стратегический запас баллистических ракет, чтобы нанести максимальный ущерб накануне 24 августа.
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Об персоне: Иван Федоров
Иван Сергеевич Федоров (род. 29 августа 1988 года, Мелитополь, Запорожская область, УССР) - украинский политик, общественный деятель, глава Запорожской областной военной администрации с 2 февраля 2024 года
С 2020 года - мэр Мелитополя.
В 2022 году, во время полномасштабного вторжения российских войск, город Мелитополь был оккупирован. После захвата Мелитополя российскими войсками он отказался сотрудничать с оккупантами, после чего был похищен российскими военными. На следующий день две тысячи жителей города вышли на протест с требованием его освобождения. После шести дней плена Федоров был обменен на пленных солдат РФ.
В феврале 2024 года указом президента Украины назначен главой Запорожской областной государственной администрации.
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