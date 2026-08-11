РФ ударила по Запорожью ракетами и КАБами: в городе много погибших и пострадавших

Россияне нанесли удары по промышленным объектам и инфраструктуре; под ударом оказались четыре многоквартирных дома.

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Удар России по Запорожью 11 августа / Коллаж: Главред, фото: Запорожская ОГА

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Шесть человек погибли, 19 ранены в Запорожье

В городе зафиксированы пожары и отключения электроэнергии

Повреждены четыре многоквартирных дома и гаражный кооператив

Шесть человек погибли и ещё 19 получили ранения в результате массированного комбинированного удара российских войск по Запорожью в ночь на 9 августа. Оккупанты применили ракеты и авиабомбы, в городе возникли пожары и отключилось электричество.

Целями стали промышленные объекты и инфраструктура, однако под ударом оказалась и жилая зона: повреждены четыре многоквартирных дома, нежилые постройки и гаражный кооператив. О последствиях атаки сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

"Повреждены дома, нежилые здания, произошло отключение электричества, возникли пожары", - сообщил он.

Последствия удара по Запорожью / Фото: Запорожская ОВА

Данные о пострадавших постоянно росли

Первые сводки с места удара были значительно сдержаннее - сначала речь шла лишь о двух пострадавших. Уже через несколько часов статистика резко изменилась.

"Пять человек погибли, ещё 20 ранены: к сожалению, увеличивается число пострадавших в результате вражеской атаки на Запорожье", - отметил глава ОГА.

По состоянию на 7:10 информацию уточнили: шесть погибших и 19 раненых. Именно эти цифры Федоров назвал последними данными по городу.

Ракеты летели и на Киев

Запорожье было не единственной целью ночной атаки - Россия направила баллистические ракеты также на столицу. По данным Киевской городской военной администрации, в Шевченковском районе загорелись складские помещения, известно об одном пострадавшем.

Откуда и какими ракетами РФ наносит удары по Украине / Инфографика: Главред

РФ готовит масштабные удары по энергетике

Аналитики Института изучения войны (ISW) предупредили, что Россия готовит масштабную ударную кампанию по энергетической инфраструктуре Киева уже в ближайшие недели.

Отмечается, что для атак враг может использовать стратегический резерв баллистических ракет, чтобы нанести максимальный ущерб до 24 августа.

"Россия может стремиться начать свою ударную кампанию 2026–2027 годов в августе, чтобы воспользоваться постоянной нехваткой ракет-перехватчиков баллистических ракет в Украине", - отмечают аналитики.

Массированные атаки по Украине - новости по теме

Как ранее сообщал Главред, РФ может готовить новый баллистический удар по Украине. В Брянской области, по данным наблюдателей, могут находиться около 32 "Искандеров-М".

Российские оккупанты получили приказ усилить дронный террор в Херсонской области. Враг планирует устроить так называемую "свободную охоту" на автотранспорт с помощью БПЛА, в частности с оптоволоконным управлением.

Кроме того, Россия может уже в ближайшие недели начать масштабную кампанию ударов по энергетической инфраструктуре Украины, в частности Киева. По данным ISW, оккупанты могут задействовать стратегический запас баллистических ракет, чтобы нанести максимальный ущерб накануне 24 августа.

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Об персоне: Иван Федоров Иван Сергеевич Федоров (род. 29 августа 1988 года, Мелитополь, Запорожская область, УССР) - украинский политик, общественный деятель, глава Запорожской областной военной администрации с 2 февраля 2024 года С 2020 года - мэр Мелитополя. В 2022 году, во время полномасштабного вторжения российских войск, город Мелитополь был оккупирован. После захвата Мелитополя российскими войсками он отказался сотрудничать с оккупантами, после чего был похищен российскими военными. На следующий день две тысячи жителей города вышли на протест с требованием его освобождения. После шести дней плена Федоров был обменен на пленных солдат РФ. В феврале 2024 года указом президента Украины назначен главой Запорожской областной государственной администрации.

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