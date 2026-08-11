Как с первого раза выбрать идеальный арбуз: точный признак сладости

Темная кожура, желтое земляное пятно и подсохшая плодоножка могут подсказать, какой арбуз окажется сладким, спелым и сочным.

https://glavred.info/lifehack/kak-s-pervogo-raza-vybrat-idealnyy-arbuz-tochnyy-priznak-sladosti-10787603.html Ссылка скопирована

Простой тест показал лучший вариант / Коллаж Главред, фото: скриншот с YouTube

Вы узнаете:

Почему красивый с виду арбуз может разочаровать после разреза

Как отличить спелый арбуз от того, который сорвали слишком рано

Какие три признака помогут не ошибиться при покупке

Выбрать вкусный и сладкий арбуз с первого раза удается не всегда. Даже внешне похожие плоды могут сильно отличаться по вкусу, сочности и степени зрелости. Однако существует несколько признаков, которые помогают определить наиболее удачный вариант еще до покупки.

Издание Kertvar сравнило четыре внешне похожих арбуза и объяснило, на какие детали стоит обратить внимание. Эксперты оценили цвет кожуры, земляное пятно, форму плода и состояние плодоножки, чтобы определить, какой арбуз с большей вероятностью окажется сладким и спелым.

видео дня

На что обратить внимание при выборе арбуза

Первый арбуз оказался самым удачным вариантом. У него темно-зеленая кожура с яркими контрастными полосами, кремово-желтое земляное пятно и слегка подсохшая плодоножка. Именно такие признаки обычно свидетельствуют о том, что плод успел полностью созреть на бахче и был собран в оптимальный момент.

На что обратить внимание при выборе арбуза / Фото: Главред

Второй арбуз также может оказаться пригодным для покупки, однако его светлое земляное пятно и более тусклая кожура говорят о том, что вкус, скорее всего, будет менее насыщенным. Такой плод способен оказаться сочным, но сладости в нем может быть заметно меньше.

Какие арбузы лучше оставить на прилавке

Третий арбуз специалисты рекомендуют выбирать только при отсутствии альтернатив. Его светлая кожура, менее выраженные полосы и недостаточно насыщенное желтое пятно могут указывать на неполную зрелость. В результате мякоть рискует оказаться менее сладкой и не такой хрустящей.

Наиболее удачным выбором специалисты назвали арбуз №1 / Фото: скриншот с Youtube

Четвертый вариант отличается темной кожурой, но на поверхности заметны небольшие повреждения и коричневатые пятна. Они не всегда говорят о порче плода, однако могут свидетельствовать о снижении качества. Если есть возможность выбора, предпочтение лучше отдать более целому и однородному арбузу.

Лучший вариант В итоге наиболее удачным выбором специалисты назвали арбуз №1. Именно он сочетает сразу несколько признаков качественного плода, который с наибольшей вероятностью окажется сладким, сочным и полностью спелым.

Смотрите в видео о том, как правильно выбрать арбуз:

Ранее Главред писал о том, что огородница показала, как в разы увеличить урожай. Лидия Кононенко рассказала, какая привычка садоводов снижает урожайность помидоров на кусте.

Также сообщалось о том, как не остаться без урожая фруктов летом. Специалисты советуют глубокий полив, мульчирование и ручную обрезку завязей.

Вам может быть интересно:

Об источнике: Kertvár.hu Kertvár.hu - венгерский онлайн-ресурс, специализирующийся на региональных новостях, полезных советах для дома и сада, кулинарии и бытовых лайфхаках. Материалы сайта ориентированы на широкую аудиторию и регулярно используются международными СМИ в качестве источника для практических и бытовых рубрик.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред