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Летели "Цирконы", баллистика и дроны: ночью РФ ударила по Украине - новые детали

Анна Ярославская
11 августа 2026, 10:59
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В Киеве ракетным ударом повреждено здание инфекционной больницы, а Херсон и Харьков остались без света после попаданий по подстанциям.
Атака РФ на Украину
Зеленский раскрыл последствия массированной атаки РФ - 6 погибших, 19 раненых / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС

Главное из заявления Зеленского:

  • Атака РФ была рассчитана на удар по гражданской инфраструктуре
  • Москва готовится не к миру, а к эскалации
  • Шесть погибших и 19 раненых в Запорожье
  • В Киеве ракетой повреждена инфекционная больница

В ночь на 11 августа армия РФ атаковала Украину дронами и ракетами. Под удар попала гражданская инфраструктура. Есть жертвы и пострадавшие. Детали раскрыл президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, шесть человек погибли и еще девятнадцать получили ранения в результате массированного российского удара по Запорожью. Город был атакован северокорейской баллистикой, ракетами "Циркон" и управляемыми авиабомбами.

видео дня

Работы по ликвидации последствий продолжались с ночи, спасатели до сих пор тушат пожар на одном из мест попаданий. Распределение целей, по словам президента, не было случайным.

"Жестокая атака, рассчитанная так, чтобы максимальный ущерб нанести именно гражданской инфраструктуре", - отметил Зеленский.

Оккупанты не ограничились одним городом. В столице ракета повредила здание инфекционной больницы и промышленные предприятия, а в Херсоне и Харькове ночью зафиксировали попадания по подстанциям, из-за чего часть потребителей осталась без электроснабжения. Все службы работают над восстановлением.

Под обстрелами также были также Донецкая, Днепропетровская и Николаевская области.

Кроме ракет, оккупанты применили по Украине более 120 дронов, и большинство из них - реактивные "шахеды". В прифронтовых громадах атаки беспилотниками фиксируют практически ежедневно.

Реактивний
Реактивний "Шахед" / Інфографіка: Главред

"Москва готовится не к миру"

Президент связывает нынешнюю интенсивность обстрелов с системной подготовкой России к затяжной кампании - от производственных мощностей до кадрового ресурса армии.

"Каждый шаг России – наращивание производства баллистики, привлечение северокорейских средств, подготовка мобилизации – все это показывает, что Москва готовится не к миру, а к эскалации. И реагировать миру нужно сейчас, не ждать", - подчеркнул он.

Среди конкретных шагов, которых Киев ожидает от партнеров, - точечные ограничения против производителей, задействованных в военных заказах, и усиление противовоздушной обороны.

"Больше санкционного давления именно по предприятиям, которые работают на российскую войну, больше помощи для Украины с ПВО – все это нужно, чтобы у мира был шанс", - добавил Зеленский.

Что говорят в Воздушных силах

В ночь на 11 августа (с 18:00 10 августа) армия РФ атаковала Запорожье и Киев противокорабельными ракетами "Циркон" и баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23.

"Основное направление удара – Киевщина, Запорожье", - сообщили в ВС ВСУ.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 98 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника на 21 локацию, а также падение сбитых (обломки) на пяти локациях.

Отчет Воздушных сил ВСК за 11 августа 2026
Отчет Воздушных сил ВСУ за 11 августа 2026 / t.me/kpszsu

Атака РФ на Украину 11 августа - новости

Как писал Главред, в ночь 11 августа в Киеве прогремели взрывы - армия страны-агрессора РФ обстреляла столицу баллистическими ракетами. В результате ночной российской атаки пострадал один человек.

Шесть человек погибли и ещё 19 получили ранения в результате массированного комбинированного удара российских войск по Запорожью в ночь на 9 августа. Оккупанты применили ракеты и авиабомбы, в городе возникли пожары и отключилось электричество.

Целями стали промышленные объекты и инфраструктура, однако под ударом оказалась и жилая зона: повреждены четыре многоквартирных дома, нежилые постройки и гаражный кооператив.

  • Последствия атаки РФ на Киев в ночь на 11 августа 2026
    Последствия атаки РФ на Киев в ночь на 11 августа 2026 Фото: t.me/dsns_telegram
  • Последствия атаки РФ на Киев в ночь на 11 августа 2026
    Последствия атаки РФ на Киев в ночь на 11 августа 2026 Фото: t.me/dsns_telegram
  • Последствия атаки РФ на Киев в ночь на 11 августа 2026
    Последствия атаки РФ на Киев в ночь на 11 августа 2026 Фото: t.me/dsns_telegram
  • Последствия атаки РФ на Киев в ночь на 11 августа 2026
    Последствия атаки РФ на Киев в ночь на 11 августа 2026 Фото: t.me/dsns_telegram
  • Последствия атаки РФ на Киев в ночь на 11 августа 2026
    Последствия атаки РФ на Киев в ночь на 11 августа 2026 Фото: t.me/dsns_telegram
  • Последствия атаки РФ на Киев в ночь на 11 августа 2026
    Последствия атаки РФ на Киев в ночь на 11 августа 2026 Фото: t.me/dsns_telegram
  • Последствия атаки РФ на Киев в ночь на 11 августа 2026
    Последствия атаки РФ на Киев в ночь на 11 августа 2026 Фото: t.me/dsns_telegram
  • Последствия атаки РФ на Киев в ночь на 11 августа 2026
    Последствия атаки РФ на Киев в ночь на 11 августа 2026 Фото: t.me/dsns_telegram
  • Последствия атаки РФ на Киев в ночь на 11 августа 2026
    Последствия атаки РФ на Киев в ночь на 11 августа 2026 Фото: t.me/dsns_telegram
  • Последствия атаки РФ на Киев в ночь на 11 августа 2026
    Последствия атаки РФ на Киев в ночь на 11 августа 2026 Фото: t.me/dsns_telegram
  • Последствия атаки РФ на Киев в ночь на 11 августа 2026
    Последствия атаки РФ на Киев в ночь на 11 августа 2026 Фото: t.me/dsns_telegram
  • Последствия атаки РФ на Киев в ночь на 11 августа 2026
    Последствия атаки РФ на Киев в ночь на 11 августа 2026 Фото: t.me/dsns_telegram
  • Последствия атаки РФ на Киев в ночь на 11 августа 2026
    Последствия атаки РФ на Киев в ночь на 11 августа 2026 Фото: t.me/dsns_telegram

Россия готовит масштабные удары по энергетике

Аналитики Института изучения войны (ISW) предупредили, что Россия готовит масштабную ударную кампанию по энергетической инфраструктуре Киева уже в ближайшие недели.

Отмечается, что для атак противник может задействовать стратегический резерв баллистических ракет, чтобы нанести максимальный ущерб до 24 августа.

"Россия может стремиться начать свою ударную кампанию 2026–2027 годов в августе, чтобы воспользоваться постоянной нехваткой ракет-перехватчиков баллистических ракет в Украине", - отмечают аналитики.

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Об источнике: Воздушные силы Вооруженных сил Украины

Воздушные силы Вооруженных сил Украины - вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, который имеет на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.

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