Летели "Цирконы", баллистика и дроны: ночью РФ ударила по Украине - новые детали

Главное из заявления Зеленского:
- Атака РФ была рассчитана на удар по гражданской инфраструктуре
- Москва готовится не к миру, а к эскалации
- Шесть погибших и 19 раненых в Запорожье
- В Киеве ракетой повреждена инфекционная больница
В ночь на 11 августа армия РФ атаковала Украину дронами и ракетами. Под удар попала гражданская инфраструктура. Есть жертвы и пострадавшие. Детали раскрыл президент Украины Владимир Зеленский.
По его словам, шесть человек погибли и еще девятнадцать получили ранения в результате массированного российского удара по Запорожью. Город был атакован северокорейской баллистикой, ракетами "Циркон" и управляемыми авиабомбами.
Работы по ликвидации последствий продолжались с ночи, спасатели до сих пор тушат пожар на одном из мест попаданий. Распределение целей, по словам президента, не было случайным.
"Жестокая атака, рассчитанная так, чтобы максимальный ущерб нанести именно гражданской инфраструктуре", - отметил Зеленский.
Оккупанты не ограничились одним городом. В столице ракета повредила здание инфекционной больницы и промышленные предприятия, а в Херсоне и Харькове ночью зафиксировали попадания по подстанциям, из-за чего часть потребителей осталась без электроснабжения. Все службы работают над восстановлением.
Под обстрелами также были также Донецкая, Днепропетровская и Николаевская области.
Кроме ракет, оккупанты применили по Украине более 120 дронов, и большинство из них - реактивные "шахеды". В прифронтовых громадах атаки беспилотниками фиксируют практически ежедневно.
"Москва готовится не к миру"
Президент связывает нынешнюю интенсивность обстрелов с системной подготовкой России к затяжной кампании - от производственных мощностей до кадрового ресурса армии.
"Каждый шаг России – наращивание производства баллистики, привлечение северокорейских средств, подготовка мобилизации – все это показывает, что Москва готовится не к миру, а к эскалации. И реагировать миру нужно сейчас, не ждать", - подчеркнул он.
Среди конкретных шагов, которых Киев ожидает от партнеров, - точечные ограничения против производителей, задействованных в военных заказах, и усиление противовоздушной обороны.
"Больше санкционного давления именно по предприятиям, которые работают на российскую войну, больше помощи для Украины с ПВО – все это нужно, чтобы у мира был шанс", - добавил Зеленский.
Что говорят в Воздушных силах
В ночь на 11 августа (с 18:00 10 августа) армия РФ атаковала Запорожье и Киев противокорабельными ракетами "Циркон" и баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23.
"Основное направление удара – Киевщина, Запорожье", - сообщили в ВС ВСУ.
По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 98 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.
Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника на 21 локацию, а также падение сбитых (обломки) на пяти локациях.
Атака РФ на Украину 11 августа - новости
Как писал Главред, в ночь 11 августа в Киеве прогремели взрывы - армия страны-агрессора РФ обстреляла столицу баллистическими ракетами. В результате ночной российской атаки пострадал один человек.
Шесть человек погибли и ещё 19 получили ранения в результате массированного комбинированного удара российских войск по Запорожью в ночь на 9 августа. Оккупанты применили ракеты и авиабомбы, в городе возникли пожары и отключилось электричество.
Целями стали промышленные объекты и инфраструктура, однако под ударом оказалась и жилая зона: повреждены четыре многоквартирных дома, нежилые постройки и гаражный кооператив.
Россия готовит масштабные удары по энергетике
Аналитики Института изучения войны (ISW) предупредили, что Россия готовит масштабную ударную кампанию по энергетической инфраструктуре Киева уже в ближайшие недели.
Отмечается, что для атак противник может задействовать стратегический резерв баллистических ракет, чтобы нанести максимальный ущерб до 24 августа.
"Россия может стремиться начать свою ударную кампанию 2026–2027 годов в августе, чтобы воспользоваться постоянной нехваткой ракет-перехватчиков баллистических ракет в Украине", - отмечают аналитики.
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Об источнике: Воздушные силы Вооруженных сил Украины
Воздушные силы Вооруженных сил Украины - вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, который имеет на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.
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