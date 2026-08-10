Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Сад и огород

Арбуз будет сочным и очень сладким: как за несколько секунд определить спелость

Мария Николишин
10 августа 2026, 21:15
google news Подпишитесь
на нас в Google
Опытные садоводы советуют обращать внимание сразу на несколько сигналов, исходящих от растения, а не полагаться только на звук.
Арбуз будет сочным и очень сладким: как за несколько секунд определить спелость
Когда нужно собирать арбузы / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Вы узнаете:

  • Почему арбуз нельзя срывать "на дозревание"
  • Какое пятно на нижней стороне свидетельствует о сладости

Многие люди любят арбузы. Их ценят за невероятный и интересный вкус, а еще они хорошо утоляют жажду летом. Кроме того, многие огородники выращивают арбузы самостоятельно, однако чтобы плод был вкусным, его нужно вовремя сорвать.

Главред решил разобраться, как определить, что арбуз уже созрел.

видео дня

Можно ли срывать арбузы раньше срока

Арбуз, срезанный с лозы раньше времени, сладким уже не станет. В отличие от помидоров или персиков, эти плоды не дозревают после сбора урожая, поэтому ошибка с моментом срезки необратима, пишет Southern Living.

В частности, соблазн сорвать первый арбуз, который выглядит достаточно крупным, чаще всего приводит к разочарованию - на столе оказывается либо невкусный недозрелый плод, либо перезрелый.

Главный признак того, что арбуз спел

Растение само подает как минимум три надежных сигнала о готовности. Так, самый простой и главный способ оценки - осмотреть нижнюю часть плода, тот участок, которым он лежал на почве. Его называют полевым или наземным пятном.

У недозрелого арбуза она остается бледной, а по мере созревания постепенно меняет оттенок на кремово-желтый или насыщенный золотистый. Именно такое пятно считается одним из лучших индикаторов того, что плод достаточно долго находился на лозе.

Как выбрать сладкий арбуз
Как выбрать сладкий арбуз / Инфографика: Главред

Усик и кожура как индикаторы

Второй ориентир находится там, где плод крепится к лозе. В начале сезона вьющийся усик у стебля зеленый и гибкий, а по мере созревания он начинает подсыхать. Коричневый высохший усик - один из самых надежных признаков того, что урожай можно собирать.

Меняется и внешний вид самой кожуры: она теряет блеск и приобретает приглушенный, матовый оттенок. Плод должен быть твердым и тяжелым - вес обусловлен высоким содержанием воды, которое и обеспечивает арбузу характерную освежающую текстуру.

Как определить, созрел ли арбуз - видео:

Читайте также:

Об источнике: Southern Living

Southern Living - это американское издание, ориентированное на аудиторию из южных штатов. Оно посвящено стилю жизни, кулинарии, домашнему декору, садоводству, путешествиям и истории Юга США.

В журнале Southern Living есть следующие рубрики:

  • кулинарные разделы, посвященные южной кухне и кулинарным традициям;
  • архитектурные и ландшафтные проекты для домов и садов в южном стиле;
  • статьи о традициях, истории, достопримечательностях и путешествиях по Югу США;
  • советы и идеи по оформлению интерьера и экстерьера в южном стиле;
  • практические советы и вдохновение для создания красивых садов.
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
огород арбуз
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В Киеве и Запорожье мощные взрывы, РФ ударила баллистикой: первые детали

В Киеве и Запорожье мощные взрывы, РФ ударила баллистикой: первые детали

00:42Украина
"Паузы минимальные": полковник назвал сроки и цели нового обстрела РФ

"Паузы минимальные": полковник назвал сроки и цели нового обстрела РФ

00:01Украина
"Дворец Путина" остался без защиты после атак Украины — The Telegraph

"Дворец Путина" остался без защиты после атак Украины — The Telegraph

23:07Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп на завтра, 11 августа: Тельцам — радость, Стрельцам — трудности

Гороскоп на завтра, 11 августа: Тельцам — радость, Стрельцам — трудности

Звезды уже решили: перед тремя знаками зодиака начнут открываться все двери

Звезды уже решили: перед тремя знаками зодиака начнут открываться все двери

Как убрать пыль с растений: простой трюк, который заменит нудное протирание листьев

Как убрать пыль с растений: простой трюк, который заменит нудное протирание листьев

Чернобыль готовят к возможному возвращению российских войск - Der Spiegel

Чернобыль готовят к возможному возвращению российских войск - Der Spiegel

Богатство уже близко: три знака зодиака вот-вот сорвут крупный куш

Богатство уже близко: три знака зодиака вот-вот сорвут крупный куш

Последние новости

00:42

В Киеве и Запорожье мощные взрывы, РФ ударила баллистикой: первые детали

00:01

"Паузы минимальные": полковник назвал сроки и цели нового обстрела РФ

10 августа, понедельник
23:44

Украинцам советуют распылять уксус у входной двери: для чегоВидео

23:10

НБУ резко поднял валютные лимиты: сколько теперь доступно по карте

23:07

"Дворец Путина" остался без защиты после атак Украины — The Telegraph

"Могут лишиться бронирования за один день": юрист - об изменениях в мобилизации осенью«Могут лишиться бронирования за один день»: юрист - об изменениях в мобилизации осенью
23:04

11 августа три знака зодиака вступают в новую эру: кому улыбнется судьба

22:21

Кошельки будут ломиться от купюр: какие знаки зодиака будут купаться в роскоши

22:13

Табу при выборе имени для ребенка в Украине — о каких запретах знают не все

22:10

РФ получила новую баллистику из КНДР: Зеленский предупредил об угрозеВидео

Реклама
21:57

Залп десятков ракет по Украине за раз: "Мадяр" раскрыл планы РФ

21:52

Солнечное затмение 12 августа: в каких регионах Украины можно увидеть это явление

21:31

Секретный лайфхак с лавровым листом — зачем его добавляют в сахарницу

21:15

Арбуз будет сочным и очень сладким: как за несколько секунд определить спелостьВидео

21:02

Кондиционер больше не нужен: один простой предмет поможет пережить ночную жаруВидео

20:56

Украинский МиГ-29 разбился в Одесской области: в ВС рассказали о судьбе пилота

20:47

Магнитные бури 11 и 12 августа — специалисты обновили данные по K-индексу

20:44

Польша выставила условие Украине для вступления в ЕС – что требует

20:02

Повестка, ВВК и розыск: юрист рассказал о последствиях потери бронированияВидео

20:01

Зачем прокалывать яйцо иглой: секретный кулинарный трюк для хозяек

19:58

Цены на товары и продукты подскочили: в Госстате раскрыли, что подорожало

Реклама
19:45

Помидоры трескаются во время созревания: какая ошибка портит весь урожайВидео

19:18

Рожденные сиять: названы даты рождения с мощнейшим природным магнетизмом

19:16

Людей призывают смазать двери средством для мытья посуды: результат удивитВидео

19:10

Кремль готовит медиа-шоу с участием украинских пленных: Коваленко предупредил об угроземнение

19:08

Маринованные помидоры без зелени и специй: простой рецепт на 1 литр воды

19:05

Россия готовит новую волну ударов: куда может целиться враг и что ждет Украину осенью

18:57

"Олицетворяет все плохое": Кулик назвал, кто для Польши хуже Бандеры

18:51

Рыбаки поймали сразу трех подводных гигантов на крючок: как им это удалось

18:37

Мыши панически боятся одного запаха: что нужно насыпать в носок, чтобы прогнать грызунов

18:33

Не засохнут даже в зной: каким растениям не страшна экстремальная жараВидео

18:31

Солнечное затмение 12 августа — для кого эта неделя станет судьбоносной

18:29

Ракетного топлива станет меньше: ВСУ поразили важный нефтехимический комбинат РФ

18:06

Собака или пес: что из этого русизм и как на самом деле следует называть питомца

17:56

Мужчина купил картину в секонд-хенде: находка может сделать его богачом

17:44

Черный налет и запах сырости исчезнут: как правильно очистить резинку стиральной машины

17:36

Цены на АЗС достигли пика: начнут ли бензин и дизель дешеветь

17:23

Чем смазать пирожки вместо яиц: простой секрет идеальной корочки

17:11

Тест на IQ: нужно найти пять отличий на картинке с ребенком за 11 секунд

16:51

Пора менять: признаки того, что холодильник доживает последние дниВидео

16:45

Мобилизация женщин без детей в Украине: в ЦПД сделали громкое заявление

Реклама
16:33

Обычная душевая занавеска больше не нужна: найдена идеальная замена для ванной

16:31

Мобилизация и бронирование осенью может измениться: юрист назвал условияВидео

15:57

Доллар дорожает, евро сделал рывок: новый курс валют на 11 августа

15:44

Что положить в морозилку, чтобы сэкономить: хитрость против больших счетов

15:36

Женщина впервые за 14 лет съела мясо и расплакалась: что случилосьВидео

15:34

"Никому не станет легче": в ВС призвали медиа не раздувать тему "несбитых ракет"

15:14

Температура упадет до +20 градусов, но есть нюанс: когда вернется жара

14:48

Три знака зодиака скоро встретят любовь и попрощаются с одиночеством

14:33

РФ планирует удары до 200 баллистик за атаку: Мадяр назвал способ помешать врагу

14:07

Столовые приборы покрываются ржавчиной: виновата не только водаВидео

Новости Украины
Пенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Регионы
Новости ХарьковаНовости ЖитомираНовости ПолтавыНовости ОдессыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости Тернополя
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла Пугачева
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять