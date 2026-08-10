Арбуз будет сочным и очень сладким: как за несколько секунд определить спелость

Опытные садоводы советуют обращать внимание сразу на несколько сигналов, исходящих от растения, а не полагаться только на звук.

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Когда нужно собирать арбузы / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Вы узнаете:

Почему арбуз нельзя срывать "на дозревание"

Какое пятно на нижней стороне свидетельствует о сладости

Многие люди любят арбузы. Их ценят за невероятный и интересный вкус, а еще они хорошо утоляют жажду летом. Кроме того, многие огородники выращивают арбузы самостоятельно, однако чтобы плод был вкусным, его нужно вовремя сорвать.

Главред решил разобраться, как определить, что арбуз уже созрел.

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Можно ли срывать арбузы раньше срока

Арбуз, срезанный с лозы раньше времени, сладким уже не станет. В отличие от помидоров или персиков, эти плоды не дозревают после сбора урожая, поэтому ошибка с моментом срезки необратима, пишет Southern Living.

В частности, соблазн сорвать первый арбуз, который выглядит достаточно крупным, чаще всего приводит к разочарованию - на столе оказывается либо невкусный недозрелый плод, либо перезрелый.

Главный признак того, что арбуз спел

Растение само подает как минимум три надежных сигнала о готовности. Так, самый простой и главный способ оценки - осмотреть нижнюю часть плода, тот участок, которым он лежал на почве. Его называют полевым или наземным пятном.

У недозрелого арбуза она остается бледной, а по мере созревания постепенно меняет оттенок на кремово-желтый или насыщенный золотистый. Именно такое пятно считается одним из лучших индикаторов того, что плод достаточно долго находился на лозе.

Как выбрать сладкий арбуз / Инфографика: Главред

Усик и кожура как индикаторы

Второй ориентир находится там, где плод крепится к лозе. В начале сезона вьющийся усик у стебля зеленый и гибкий, а по мере созревания он начинает подсыхать. Коричневый высохший усик - один из самых надежных признаков того, что урожай можно собирать.

Меняется и внешний вид самой кожуры: она теряет блеск и приобретает приглушенный, матовый оттенок. Плод должен быть твердым и тяжелым - вес обусловлен высоким содержанием воды, которое и обеспечивает арбузу характерную освежающую текстуру.

Как определить, созрел ли арбуз - видео:

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Об источнике: Southern Living Southern Living - это американское издание, ориентированное на аудиторию из южных штатов. Оно посвящено стилю жизни, кулинарии, домашнему декору, садоводству, путешествиям и истории Юга США. В журнале Southern Living есть следующие рубрики: кулинарные разделы, посвященные южной кухне и кулинарным традициям;

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