Почему 11 августа нельзя посещать кладбища: какой церковный праздник

11 августа люди избегали походов на болота и кладбища, ведь верили, что именно в этот день граница между миром живых и потусторонним миром становится тонкой.

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Почему 11 августа нельзя посещать кладбища / Коллаж: Главред, скриншоты

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Какой церковный праздник 11 августа

Что можно делать 11 августа

Что нельзя делать 11 августа

Во вторник, 11 августа, православные христиане чтят память святого мученика Евпла, который служил архидиаконом христианской общины в Катании на Сицилии. В некоторых исторических источниках местом его служения называют окрестности города. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 11 августа

В первые века христианства архидиаконы были одними из главных помощников епископов. Они участвовали в богослужениях, заботились о бедных и больных, помогали верующим и занимались распространением христианского учения.

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Святой Евпл, согласно церковному преданию, отличался особой верой, милосердием и стремлением помогать другим. Он не ограничивался служением в общине, а открыто проповедовал Евангелие и призывал язычников принять христианство.

Жизнь Евпла пришлась на период правления римских императоров Диоклетиана и Максимиана, когда христиане подвергались масштабным преследованиям. В 303 году власти издали указы, направленные против христианской религии: предписывалось разрушать храмы, уничтожать Священное Писание и заставлять верующих приносить жертвы языческим богам.

Отказ подчиниться таким требованиям мог привести к аресту, пыткам и смертной казни.

По преданию, Евпла схватили во время проповеди. При нем находилась книга Евангелия. Святого доставили к правителю, который потребовал от него отречься от Христа и совершить жертвоприношение языческим богам.

Архидиакон отказался выполнять приказ. Он заявил, что признает единого истинного Бога и не намерен поклоняться созданным человеком идолам. Даже угроза смерти не заставила его отказаться от своей веры.

После этого Евпла подвергли жестоким истязаниям. Его избивали, лишали пищи и пытались сломить его волю. Однако, согласно преданию, мученик продолжал молиться и сохранял верность христианскому учению.

Перед казнью Евплу дали возможность обратиться к собравшимся с последними словами. Он вновь исповедал веру в Иисуса Христа, призвал людей обратиться к христианской истине и поблагодарил Бога за возможность принять мученическую смерть.

После этого святого казнили через усечение мечом. Церковное предание относит его смерть примерно к 304 году.

Приметы 11 августа

Ясный и солнечный день - осень будет теплой и сухой.

Дождь 11 августа предвещает затяжную непогоду и дождливую осень.

Обильная утренняя роса - в ясную и жаркую погоду.

Что нельзя делать 11 августа

По народным верованиям, души умерших предков могли навестить мир живых и наказать тех, кто злоупотреблял спиртным. Также люди избегали походов на болота и кладбища, ведь верили, что именно в этот день граница между миром живых и потусторонним миром становится особенно тонкой, открывая путь для сверхъестественных сил.

Что можно делать 11 августа

В народе этот день особое внимание уделяли домашним и беспризорным животным. Хозяева старались хорошо накормить скот, позаботиться о его здоровье, почистить и при необходимости полечить. Добрым делом также считалось приютить заброшенное животное. Кроме того, именно в этот период традиционно приступали к стрижке овец.

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