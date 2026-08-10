Почему 11 августа нельзя посещать кладбища: какой церковный праздник

Вы узнаете:
- Какой церковный праздник 11 августа
- Что можно делать 11 августа
- Что нельзя делать 11 августа
Во вторник, 11 августа, православные христиане чтят память святого мученика Евпла, который служил архидиаконом христианской общины в Катании на Сицилии. В некоторых исторических источниках местом его служения называют окрестности города. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.
Какой церковный праздник 11 августа
В первые века христианства архидиаконы были одними из главных помощников епископов. Они участвовали в богослужениях, заботились о бедных и больных, помогали верующим и занимались распространением христианского учения.
Святой Евпл, согласно церковному преданию, отличался особой верой, милосердием и стремлением помогать другим. Он не ограничивался служением в общине, а открыто проповедовал Евангелие и призывал язычников принять христианство.
Жизнь Евпла пришлась на период правления римских императоров Диоклетиана и Максимиана, когда христиане подвергались масштабным преследованиям. В 303 году власти издали указы, направленные против христианской религии: предписывалось разрушать храмы, уничтожать Священное Писание и заставлять верующих приносить жертвы языческим богам.
Отказ подчиниться таким требованиям мог привести к аресту, пыткам и смертной казни.
По преданию, Евпла схватили во время проповеди. При нем находилась книга Евангелия. Святого доставили к правителю, который потребовал от него отречься от Христа и совершить жертвоприношение языческим богам.
Архидиакон отказался выполнять приказ. Он заявил, что признает единого истинного Бога и не намерен поклоняться созданным человеком идолам. Даже угроза смерти не заставила его отказаться от своей веры.
После этого Евпла подвергли жестоким истязаниям. Его избивали, лишали пищи и пытались сломить его волю. Однако, согласно преданию, мученик продолжал молиться и сохранял верность христианскому учению.
Перед казнью Евплу дали возможность обратиться к собравшимся с последними словами. Он вновь исповедал веру в Иисуса Христа, призвал людей обратиться к христианской истине и поблагодарил Бога за возможность принять мученическую смерть.
После этого святого казнили через усечение мечом. Церковное предание относит его смерть примерно к 304 году.
Приметы 11 августа
- Ясный и солнечный день - осень будет теплой и сухой.
- Дождь 11 августа предвещает затяжную непогоду и дождливую осень.
- Обильная утренняя роса - в ясную и жаркую погоду.
Что нельзя делать 11 августа
По народным верованиям, души умерших предков могли навестить мир живых и наказать тех, кто злоупотреблял спиртным. Также люди избегали походов на болота и кладбища, ведь верили, что именно в этот день граница между миром живых и потусторонним миром становится особенно тонкой, открывая путь для сверхъестественных сил.
Что можно делать 11 августа
В народе этот день особое внимание уделяли домашним и беспризорным животным. Хозяева старались хорошо накормить скот, позаботиться о его здоровье, почистить и при необходимости полечить. Добрым делом также считалось приютить заброшенное животное. Кроме того, именно в этот период традиционно приступали к стрижке овец.
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