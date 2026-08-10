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Почему 11 августа нельзя посещать кладбища: какой церковный праздник

Виталий Кирсанов
10 августа 2026, 12:50
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11 августа люди избегали походов на болота и кладбища, ведь верили, что именно в этот день граница между миром живых и потусторонним миром становится тонкой.
Почему 11 августа нельзя посещать кладбища
Почему 11 августа нельзя посещать кладбища / Коллаж: Главред, скриншоты

Вы узнаете:

  • Какой церковный праздник 11 августа
  • Что можно делать 11 августа
  • Что нельзя делать 11 августа

Во вторник, 11 августа, православные христиане чтят память святого мученика Евпла, который служил архидиаконом христианской общины в Катании на Сицилии. В некоторых исторических источниках местом его служения называют окрестности города. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 11 августа

В первые века христианства архидиаконы были одними из главных помощников епископов. Они участвовали в богослужениях, заботились о бедных и больных, помогали верующим и занимались распространением христианского учения.

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Святой Евпл, согласно церковному преданию, отличался особой верой, милосердием и стремлением помогать другим. Он не ограничивался служением в общине, а открыто проповедовал Евангелие и призывал язычников принять христианство.

Жизнь Евпла пришлась на период правления римских императоров Диоклетиана и Максимиана, когда христиане подвергались масштабным преследованиям. В 303 году власти издали указы, направленные против христианской религии: предписывалось разрушать храмы, уничтожать Священное Писание и заставлять верующих приносить жертвы языческим богам.

Отказ подчиниться таким требованиям мог привести к аресту, пыткам и смертной казни.

По преданию, Евпла схватили во время проповеди. При нем находилась книга Евангелия. Святого доставили к правителю, который потребовал от него отречься от Христа и совершить жертвоприношение языческим богам.

Архидиакон отказался выполнять приказ. Он заявил, что признает единого истинного Бога и не намерен поклоняться созданным человеком идолам. Даже угроза смерти не заставила его отказаться от своей веры.

После этого Евпла подвергли жестоким истязаниям. Его избивали, лишали пищи и пытались сломить его волю. Однако, согласно преданию, мученик продолжал молиться и сохранял верность христианскому учению.

Перед казнью Евплу дали возможность обратиться к собравшимся с последними словами. Он вновь исповедал веру в Иисуса Христа, призвал людей обратиться к христианской истине и поблагодарил Бога за возможность принять мученическую смерть.

После этого святого казнили через усечение мечом. Церковное предание относит его смерть примерно к 304 году.

Приметы 11 августа

  • Ясный и солнечный день - осень будет теплой и сухой.
  • Дождь 11 августа предвещает затяжную непогоду и дождливую осень.
  • Обильная утренняя роса - в ясную и жаркую погоду.

Что нельзя делать 11 августа

По народным верованиям, души умерших предков могли навестить мир живых и наказать тех, кто злоупотреблял спиртным. Также люди избегали походов на болота и кладбища, ведь верили, что именно в этот день граница между миром живых и потусторонним миром становится особенно тонкой, открывая путь для сверхъестественных сил.

Что можно делать 11 августа

В народе этот день особое внимание уделяли домашним и беспризорным животным. Хозяева старались хорошо накормить скот, позаботиться о его здоровье, почистить и при необходимости полечить. Добрым делом также считалось приютить заброшенное животное. Кроме того, именно в этот период традиционно приступали к стрижке овец.

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Реформа церковного календаря в Украине

Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.

Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

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