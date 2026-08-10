РФ будет бить ракетами 3-4 раза в месяц, под прицелом - четыре города: громкое заявление ГУР

Вадим Скибицкий рассказал, что враг наращивает выпуск ракет и готовит комбинированные удары по критической инфраструктуре и портам.

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Россия готовит новую волну ракетных атак на Украину - Скибицкий / Коллаж: Главред, фото: РБК Украина, росСМИ, ГСЧС

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РФ перевыполняет план в производстве ракет на 110-120%

Главные цели врага - ОПК и критическая инфраструктура

"Кинжал" и Х-32 имеют проблемы с точностью

Страна-агрессор Россия ежемесячно перевыполняет план по производству основных типов ракет на 110-120% и готовит серию комбинированных ударов по оборонно-промышленному комплексу и критической инфраструктуре Украины. Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-майор Вадим Скибицкий в интервью РБК-Украина.

По данным военной разведки, в июле производственные показатели врага выросли сразу по нескольким ключевым типам вооружения. План по крылатой ракете Х-101 выполнен на 140%, по "Калибрам" - на 111%, а по Х-35 - на 200%.

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"В целом, по основным типам ракетного вооружения они сейчас выполняют план на уровне 110-120% в месяц", - сказал Скибицкий.

На август план по Х-101 составляет 72 единицы - столько же было запланировано и на июль, однако фактически россияне изготовили 87 ракет. По крылатой ракете 3М14 "Калибр" план на август - 26 единиц, в июле ориентир был тот же, а изготовили 29.

По таким образцам как "Циркон", "Оникс" по состоянию на 3 августа противник уже выполнил годовой план по их производству, определенный в государственном оборонном заказе.

Куда целится враг

Разведка фиксирует, что Россия способна ежемесячно проводить 3-4 комбинированные атаки с использованием ракет разных типов и беспилотников. Основными объектами таких ударов остаются Киев, Запорожье, Днепр и Харьков - центры украинского оборонно-промышленного комплекса.

"Противник видит серьезную угрозу и очень тщательно ведет разведку по двум направлениям нашего ОПК. Первое - это наша баллистика, они стараются не допустить выхода на серийное производство этого вооружения. Второе - все, что связано с БПЛА и FPV-дронами", - пояснил генерал-майор.

Террор против портов и критической инфраструктуры

Еще одним приоритетным направлением ударов разведка называет критическую инфраструктуру: зимой это электроэнергетика и теплоснабжение, а сейчас враг сосредотачивается на оборонной промышленности и логистике - железной дороге и портах.

"Россия устраивает террор против кораблей в Черном море. Это беспрецедентная ситуация, когда не просто поражаются гражданские суда, а их методично добивают и уничтожают, чтобы не дать нам возможность торговать. В то же время они пытаются атаковать и энергетические объекты, от которых зависит функционирование логистики и портовой инфраструктуры", - отметил Скибицкий.

Кроме того, враг пытается поражать и другие элементы инфраструктуры, чтобы сеять панику и дестабилизировать ситуацию в стране. По словам разведчика, россияне распространяют тезис, будто через Rozetka или "Новую почту" доставляются комплектующие для дронов - таким образом прикрывая собственный террор против гражданского сектора. Ситуация обостряется накануне выборов в РФ: повреждение собственной логистической системы заставляет Москву демонстрировать населению, что удары по инфраструктуре ощущает и Украина.

Проблемы с точностью "Кинжалов" и Х-32

Разведка также оценила запасы ракет 9М723 для группировки российских войск - по состоянию на 5 августа их было около 130 единиц при месячном плановом производстве 60 штук. В июле вместо запланированных 60 ракет россияне изготовили 65.

Несмотря на наращивание выпуска, отдельные типы вооружения демонстрируют существенные технические проблемы.

"Они работали над тем, чтобы повысить точность Х-32. Однако результаты нескольких боевых испытаний показали, что им это не удается, и россияне снова вернули ракету на доработку, а план серийного производства приостановили", - рассказал Скибицкий.

Похожие нюансы и с "Кинжалами" - сложно вспомнить случай, когда эта ракета попадала точно в цель. Для эффективной ракеты отклонение от цели не должно превышать 5-7 метров, тогда как у россиян этот показатель достигает 30 и более метров.

По словам представителя ГУР, ракета, которую на самом деле использует враг во время таких атак, существенно отличается от классической системы ПВО.

"Та ракета, которую противник использует при атаках, - РМ-48У - специально создана и запускается по наземным целям. Это не классическая зенитная ракета, которую можно применять для ПВО, просто для нее используют ЗРК С-400 как пусковую установку. Это ракета класса "поверхность - поверхность", она летит по баллистической траектории со скоростью 6 Махов. Враг наладил производство такой ракеты: план на август - примерно 40 единиц, а ориентировочные запасы - 400 единиц", - отметил Скибицкий.

Откуда РФ запускает ракеты по Украине / Инфографика: Главред

Скоро оккупанты будут бить по энергетике: в ISW назвали сроки

Страна-агрессор Россия готовит масштабную ударную кампанию по энергетической инфраструктуре Киева уже в ближайшие недели и может бросить на нее стратегический резерв баллистических ракет, чтобы нанести максимальные разрушения до 24 августа. Об этом говорится в отчете Института изучения войны.

Выбор момента аналитики связывают с состоянием украинской противовоздушной обороны, которая уже длительное время работает в условиях ограниченного ресурса средств поражения.

"Россия может стремиться начать свою ударную кампанию 2026–2027 годов в августе, чтобы воспользоваться постоянной нехваткой ракет-перехватчиков баллистических ракет в Украине", - говорится в отчете.

РФ может взять на прицел Одессу: мнение эксперта

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко считает, что Россия может попытаться сделать массированные атаки на Одессу системными.

Кроме того, обозреватель не исключает, что город может оказаться среди основных целей наравне с Киевом.

"Я не удивлюсь, если противник, который тщательно изучает наши слабые места и очень хорошо о них знает, сможет сделать такие удары систематическими и превратить Одессу в зону неизбежных ударов наравне с Киевом, с периодическими ограниченными налетами между основными ударами", - сказал он.

Атаки РФ по Украине - новости

Как писал Главред, в ночь на 8 августа в Киеве и области прогремели взрывы на фоне российской атаки баллистическими ракетами. Трое людей погибли в результате вражеской атаки в Броварском районе Киевщины, среди погибших - ребенок. Еще трое получили ранения, и среди травмированных также есть ребенок.

6 августа оккупанты атаковали беспилотником железнодорожную станцию в Лозовой Харьковской области. В результате удара погибли двое мужчин, ещё восемь человек пострадали.

В ночь на 6 августа российская оккупационная армия атаковала Сумы управляемыми авиабомбами (КАБами). В результате вражеского обстрела зафиксированы повреждения. Есть пострадавшие.

В ночь на 5 августа российская оккупационная армия нанесла ракетный удар по Киеву и Киевской области. В результате атаки есть погибшие, пострадавшие, пожары и разрушения. Прицельной мишенью стала логистическая инфраструктура региона.

В Воздушных силах ВСУ заявили, что Россия применила против Украины 28 ракет, а также 115 дронов. Однако силы ПВО не смогли остановить вражескую баллистику - ни одна ракеты не была сбита.

Три человека (среди них - две девочки в возрасте 5 и 10 лет) погибли в Сумах в ночь на 4 августа в результате удара российских управляемых авиабомб. Третья жертва - 75-летняя женщина.

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О персоне: Вадим Скибицкий Вадим Скибицкий – генерал-майор, заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины.

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