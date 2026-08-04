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"Тела детей достали из-под завалов": РФ ударила по Сумам шестью КАБами

Дарья Пшеничник
4 августа 2026, 09:19обновлено 4 августа, 09:49
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Шесть управляемых авиабомб попали в объекты гражданской инфраструктуры города, ещё две управляемые авиабомбы были сбиты на подлёте.
'Тела детей достали из-под завалов': РФ ударила по Сумам шестью КАБами
Россия нанесла удар по Сумам шестью КАБами / Коллаж: Главред, фото: ГУ Нацполиции в Сумской области

Главное из новости:

видео дня
  • В Сумах в результате удара КАБ погибли две девочки и женщина
  • Шесть авиабомб попали в гражданскую инфраструктуру города
  • За сутки в Сумской области погибли четыре человека, семеро ранены

Трое человек, среди них две девочки в возрасте 5 и 10 лет, погибли в Сумах в ночь на 4 августа в результате удара российских управляемых авиабомб. Третья жертва - 75-летняя женщина. Подробности атаки обнародовал глава Сумской ОГА Олег Григоров.

"Тела детей извлекли из-под завалов их дома", - отметил он.

Сколько управляемых авиабомб запустила РФ по городу

По данным главы области, враг нанес шесть ударов управляемыми авиабомбами по гражданским объектам Сум. Еще две бомбы Силы противовоздушной обороны уничтожили на подлете к населенным пунктам. В результате попаданий разрушены и повреждены жилые дома и нежилые сооружения.

  • Удар КАБами по Сумам 4 июля
    Удар КАБами по Сумам 4 июля Фото: ГУ Нацполиции Сумщины
  • Удар КАБами по Сумам 4 июля
    Удар КАБами по Сумам 4 июля Фото: ГУ Нацполиции Сумщины
  • Удар КАБами по Сумам 4 июля
    Удар КАБами по Сумам 4 июля Фото: ГУ Нацполиции Сумщины
  • Удар КАБами по Сумам 4 июля
    Удар КАБами по Сумам 4 июля Фото: ГУ Нацполиции Сумщины
  • Удар КАБами по Сумам 4 июля
    Удар КАБами по Сумам 4 июля Фото: ГУ Нацполиции Сумщины

Помимо погибших, ранения получила 69-летняя женщина, уточнили в Главном управлении Национальной полиции в Сумской области. Еще четверо человек обратились за медицинской помощью - среди них две женщины 32 и 42 лет с острой стрессовой реакцией. Отдельно в результате попадания российского дрона травмирован 37-летний мужчина.

Число погибших за сутки в Сумской области

Общие потери региона за прошедшие сутки оказались больше, чем последствия ночного удара по областному центру. По подсчетам полиции, в результате атак РФ в Сумской области погибли четыре человека, еще семеро пострадали.

Четвертая погибшая - 88-летняя женщина из Ричковской общины, где беспилотник попал в территорию частного дома. В Шосткинской общине в результате удара дрона получил травмы 50-летний мужчина.

По каждому факту российских атак возбуждены уголовные дела по ст. 438 Уголовного кодекса Украины - военные преступления.

Инфографика КАБ, инфографика
КАБ / Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине - последние новости

Как сообщал Главред, пресс-секретарь Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук заявлял, что Россия при нанесении ударов по Украине делает ставку на реактивные беспилотники, одновременно сокращая количество обычных дронов.

Советник президента Украины Сергей Бескрестнов в интервью "Флеш" заявил, что российские ударные беспилотники пока не способны эффективно достигать западных регионов Украины из-за отсутствия действующих ретрансляторов на территории Беларуси.

Кроме того, в ночь на 30 июля российские войска массированно атаковали Украину. Враг применил баллистические ракеты, часть из которых двигалась в направлении Киева. Из-за обстрела взрывы раздавались в столице, а также в Днепре и Кривом Роге.

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Об персоне: Олег Григоров

Олег Григоров - украинский государственный деятель, генерал полиции 3-го ранга. Глава Сумской областной государственной администрации (с 17 апреля 2025 года), ранее был советником главы Национальной полиции Украины, пишет Википедия.

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