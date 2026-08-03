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Иран готовил удары по трем объектам в Украине: в Тегеране сделали заявление

Руслана Заклинская
3 августа 2026, 23:17обновлено 3 августа, 23:59
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Советник верховного лидера Ирана заявил о якобы готовящихся ударах по Украине.
Иран готовил удары по трем объектам в Украине: в Тегеране сделали заявление
В Иране объяснили, почему передумали наносить удары по Украине / Коллаж: Главред, фото: magnific.com, ua.depositphotos.com

Кратко:

  • Иран готовил удар по трем объектам в Украине
  • Атаки отменили после извинений Киева
  • Резаи также пригрозил ударами по кораблям США

Иран был готов нанести удары по трем объектам на территории Украины после атаки на иранское судно в Каспийском море, однако эти планы отменили. Об этом в эфире государственного телевидения Ирана сообщил советник верховного лидера страны Мохсен Резаи, передает Clash Report.

"Мы были готовы атаковать три объекта в Украине, но после того, как эта страна извинилась, мы отменили атаку", - заявил Резаи.

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По его словам, решение об отказе от ударов было принято после того, как Киев извинился и объяснил, что атака на иранское судно в Каспийском море была ошибкой. При этом Резаи не уточнил, какие объекты в Украине рассматривались в качестве потенциальных целей.

Иранские баллистические ракеты, которые потенциально способные долететь до Украины
Иранские баллистические ракеты, которые потенциально способные долететь до Украины / Инфографика: Главред

Кроме того, иранский чиновник сделал жесткие заявления по поводу ситуации в Ормузском проливе. Он подчеркнул, что Тегеран "не допустит открытия ни одного маршрута, кроме иранского" в Ормузском проливе.

Резаи также пригрозил, что Иран готов атаковать любой военный корабль США, который, по его словам, будет использовать "незаконный маршрут" в проливе.

Мог ли Иран на самом деле нанести удар по Украине - мнение эксперта

Директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос заявил, что громкие угрозы Ирана в адрес Украины являются не демонстрацией силы, а реакцией на страх потерять стратегический транспортный коридор в Каспийском море. Эксперт подчеркнул, что прямой удар по Украине был бы невыгоден для Ирана, поскольку в ответ Тегеран может столкнуться с серьезными последствиями.

"А что это им даст? Одно дело - суда в Каспийском море, которые перевозят военные грузы для России и поэтому являются законными целями. И совсем другое - нанести ракетный удар по территории Украины. В Иране прекрасно понимают, что в ответ тоже прилетит", - отметил Семиволос.

Он добавил, что в случае эскалации под угрозой может оказаться иранская портовая инфраструктура в Каспии, а также усилится международная изоляция Тегерана. По мнению эксперта, именно поэтому Иран ограничивается угрозами, которые свидетельствуют о его обеспокоенности ситуацией.

Угрозы Ирана нанести удар по Украине - новости по теме

Как ранее сообщал Главред, СБУ с помощью дальнобойных дронов поразила в Каспийском море три судна, связанные с поставками оружия из Ирана в РФ, а также нефтедобывающую платформу месторождения "Филановского", сообщили аналитики Defense Express. Среди пораженных целей - сухогрузы Port Olya 2 и Bege

Министерство иностранных дел Ирана осудило удар по судну в Каспийском море и заявило о защите национальных интересов. Представители ведомства подчеркнули, что у Тегерана есть право на "соответствующие действия" в ответ на атаки.

В ВМС Украины заявили, что суда, обеспечивающие российскую армию, являются законными военными целями. Представитель ВМС Дмитрий Плетенчук, комментируя заявления Ирана после ударов по целям в Каспийском море, подчеркнул, что мнение государства, которое поставляет России дроны и помогает в войне, "последнее, что должно волновать Украину".

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Об источнике: Clash Report

Clash Report - это международный информационный канал, специализирующийся на освещении актуальных событий, в частности в зонах боевых действий, международных конфликтов и политических процессов в мире. Он активно публикует новости и репортажи о ситуации в Украине, США, странах Ближнего Востока и других странах мира.

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