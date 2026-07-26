Иран обвинил Украину в обстреле своего судна и пригрозил "ответом"

МИД Ирана осудил нападение на судно в Каспийском море и заявил о праве на "соответствующие действия".

https://glavred.info/world/iran-obvinil-ukrainu-v-obstrele-svoego-sudna-i-prigrozil-otvetom-10783622.html Ссылка скопирована

Иран пригрозил Украине "ответными мерами" / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Главное из новости:

Иран осудил украинский удар по судну в Каспии

Тегеран оставляет за собой право на ответ

Проиранский канал угрожает ракетами Khorramshahr-4

Министерство иностранных дел Ирана выступило с осуждением украинского удара по судну в акватории Каспийского моря. В иранском внешнеполитическом ведомстве утверждают, что речь идет о гражданском коммерческом судне, и подчеркивают, что Тегеран оставляет за собой право на "соответствующие действия" в целях защиты собственной безопасности и национальных интересов, пишет агентство IRNA.

видео дня

Контекст событий и позиция Киева

Официальные заявления Ирана прозвучали после того, как президент Украины Владимир Зеленский подтвердил успешное поражение украинскими силами российского военного корабля в Каспийском море, а также плавсредств, задействованных в транспортировке военных грузов.

По информации Службы безопасности Украины, под удар попали суда Port Olya 2 и Begey, которые активно использовались в логистических цепочках поставок оружия между Ираном и РФ.

Медийное давление и информационные манипуляции

На фоне дипломатической реакции МИД Ирана проправительственные и окологосударственные медиаресурсы начали кампанию по запугиванию Киева. В частности, проиранские источники, такие как Telegram-канал Middle East Spectator, распространили карту с утверждениями, что вся территория Украины якобы оказалась в зоне поражения иранских баллистических ракет, в частности дальнобойной системы Khorramshahr-4.

Впрочем, несмотря на столь активное распространение угроз в медиапространстве, официальный Тегеран не делал никаких заявлений о намерениях наносить ракетные удары по украинской территории.

Следует отметить, что Каспийский маршрут в течение длительного времени остается одной из ключевых артерий для скрытой поставки вооружения и компонентов между Тегераном и Москвой в обход международных санкций.

Удар по судам Ирана и война на Ближнем Востоке - последние новости по теме

Как ранее сообщал Главред, Служба безопасности Украины в ночь на 25 июля нанесла удары дальнобойными дронами по целям на территории РФ. В результате атаки известно о поражении трех судов, два из которых непосредственно связаны с поставками оружия из Ирана, а также нефтедобывающей платформы месторождения "Филановского" в акватории Каспийского моря.

Ранее иранские силы нанесли ракетный удар по двум гражданским нефтяным танкерам в Ормузском проливе. Как сообщает издание Reuters со ссылкой на официальное заявление Министерства обороны Объединенных Арабских Эмиратов, в результате атаки погиб один моряк, еще восемь получили ранения.

В целом ситуация на Ближнем Востоке стремительно обостряется. В среду вечером, 8 июля, Вооруженные силы США начали новую волну военных ударов по объектам в Иране. Этот шаг стал прямым ответом на атаку Тегерана на три грузовых судна в акватории Ормузского пролива.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: IRNA IRNA (Islamic Republic News Agency - Информационное агентство Исламской Республики) - это официальное государственное информационное агентство Ирана, основанное в 1934 году (первоначально под названием "Pars"). Оно полностью контролируется и финансируется правительством страны через Министерство культуры и исламской ориентации. Агентство публикует материалы на многих языках мира и является главным рупором официальной позиции и пропаганды иранского режима как внутри страны, так и на международной арене.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред