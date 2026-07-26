Иран обвинил Украину в обстреле своего судна и пригрозил "ответом"

Главное из новости:
- Иран осудил украинский удар по судну в Каспии
- Тегеран оставляет за собой право на ответ
- Проиранский канал угрожает ракетами Khorramshahr-4
Министерство иностранных дел Ирана выступило с осуждением украинского удара по судну в акватории Каспийского моря. В иранском внешнеполитическом ведомстве утверждают, что речь идет о гражданском коммерческом судне, и подчеркивают, что Тегеран оставляет за собой право на "соответствующие действия" в целях защиты собственной безопасности и национальных интересов, пишет агентство IRNA.
Контекст событий и позиция Киева
Официальные заявления Ирана прозвучали после того, как президент Украины Владимир Зеленский подтвердил успешное поражение украинскими силами российского военного корабля в Каспийском море, а также плавсредств, задействованных в транспортировке военных грузов.
По информации Службы безопасности Украины, под удар попали суда Port Olya 2 и Begey, которые активно использовались в логистических цепочках поставок оружия между Ираном и РФ.
Медийное давление и информационные манипуляции
На фоне дипломатической реакции МИД Ирана проправительственные и окологосударственные медиаресурсы начали кампанию по запугиванию Киева. В частности, проиранские источники, такие как Telegram-канал Middle East Spectator, распространили карту с утверждениями, что вся территория Украины якобы оказалась в зоне поражения иранских баллистических ракет, в частности дальнобойной системы Khorramshahr-4.
Впрочем, несмотря на столь активное распространение угроз в медиапространстве, официальный Тегеран не делал никаких заявлений о намерениях наносить ракетные удары по украинской территории.
Следует отметить, что Каспийский маршрут в течение длительного времени остается одной из ключевых артерий для скрытой поставки вооружения и компонентов между Тегераном и Москвой в обход международных санкций.
Удар по судам Ирана и война на Ближнем Востоке - последние новости по теме
Как ранее сообщал Главред, Служба безопасности Украины в ночь на 25 июля нанесла удары дальнобойными дронами по целям на территории РФ. В результате атаки известно о поражении трех судов, два из которых непосредственно связаны с поставками оружия из Ирана, а также нефтедобывающей платформы месторождения "Филановского" в акватории Каспийского моря.
Ранее иранские силы нанесли ракетный удар по двум гражданским нефтяным танкерам в Ормузском проливе. Как сообщает издание Reuters со ссылкой на официальное заявление Министерства обороны Объединенных Арабских Эмиратов, в результате атаки погиб один моряк, еще восемь получили ранения.
В целом ситуация на Ближнем Востоке стремительно обостряется. В среду вечером, 8 июля, Вооруженные силы США начали новую волну военных ударов по объектам в Иране. Этот шаг стал прямым ответом на атаку Тегерана на три грузовых судна в акватории Ормузского пролива.
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Об источнике: IRNA
IRNA (Islamic Republic News Agency - Информационное агентство Исламской Республики) - это официальное государственное информационное агентство Ирана, основанное в 1934 году (первоначально под названием "Pars"). Оно полностью контролируется и финансируется правительством страны через Министерство культуры и исламской ориентации. Агентство публикует материалы на многих языках мира и является главным рупором официальной позиции и пропаганды иранского режима как внутри страны, так и на международной арене.
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