Провал переговоров с Тегераном: громкая угроза Трампа о морской блокаде Ирана

Алексей Тесля
12 апреля 2026, 17:25
Дональд Трамп обвинил власти Ирана в "вымогательстве" в связи с ситуацией вокруг Ормузского пролива.
Трамп, Иран
Дональд Трамп выступил с угрозами в адрес Ирана

Главное:

  • Американские военные начинают морскую блокаду Ирана
  • США обвинили Иран в "вымогательстве" в связи с ситуацией вокруг Ормузского пролива

Президент США Дональд Трамп заявил, что у Вашингтона не получилось договориться с Тегераном по теме иранской ядерной программы, и американские военные начинают морскую блокаду Ирана.

"Встреча прошла хорошо, большинство пунктов согласовали, но единственное, что имело значение, – ядерную проблему – нет", – отметил он в соцсети Truth Social.

"С настоящего момента ВМС США, лучшие в мире, начинают процесс блокады в отношении всех судов, пытающихся войти или выйти из Ормузского пролива", – продолжил президент.

Трамп отметил, что блокада начнется вскоре, и что обеспечивать ее будут и другие страны. Однако президент не уточнил ни сроков начала данной операции, ни то, о каких государствах идет речь.

Он обвинил власти Ирана в "вымогательстве" в связи с ситуацией вокруг Ормузского пролива и подчеркнул, что США не потерпят такого давления. Также Трамп утверждал, что Иран желает получить не только деньги, но и ядерное оружие.

Трамп, что американские ВМС займутся перехватом в международных водах судов, которые платили Ирану пошлину за прохождение через Ормузский пролив.

"Я проинструктировал наши ВМС, чтобы они выслеживали и перехватывали в международных водах каждое судно, которое оплачивало пошлину Ирану", – написал он в Truth Social.

Он пригрозил, что ни одно судно, которое оплачивает незаконные пошлины, не будет иметь возможности безопасно ходить в открытом море.

Трамп также заявил, что американские военные приступают к процессу очистки от мин Ормузского пролива.

"Мы также начнем ликвидацию мин, которые иранцы заложили в воду. Все иранцы, кто откроет огонь по нам или по мирным судам, будут стерты в пыль!" – написал он.

Трамп заверил, что военные США "покончат с тем малым, что осталось от Ирана", и вновь заверил, что иранский военный потенциал фактически ликвидирован.

При этом президент утверждал, что иранские власти обещали вновь открыть Ормузский пролив, и намеренно сорвали эти договоренности. Трамп подчеркнул, что Ирану следует поскорее начать процесс разблокирования пролива.

Также Трамп рассказал, что вице-президент США Джей Ди Вэнс, спецпредставитель Стив Уиткофф и зять Джаред Кушнер проинформировали о ходе переговоров с Ираном, которые состоялись в Исламабаде.

Трамп напомнил, что переговоры прошли благодаря посредничеству главнокомандующего Вооруженными силами Пакистана Асима Мунира и премьера Пакистана Шахбаза Шарифа. "Они очень выдающиеся люди и все продолжают меня благодарить за спасение 30-50 млн человек, которые могли погибнуть в ужасной войне с Индией. Я всегда рад слышать такое", – добавил президент.

Удары по Ирану — новости по теме

Как писал Главред, Израиль и США наносилиь удары по объектам на территории Ирана. В центре столицы Тегерана произошло несколько мощных взрывов. В Израиле предупредили о "превентивных ударах" по Ирану.

Напомним, в США заявляют, что имеют достаточные запасы вооружения для проведения операции "Эпическая ярость" и дальнейших действий, однако президент Дональд Трамп снова резко раскритиковал решение администрации Джо Байдена передавать оружие Украине.

Ранее сообщалось о том, что Москва отказала Тегерану в военной помощи после начала массированных ударов США и Израиля по объектам режима в Иране.

Об источнике: Truth Social

Аlt-tech социальная сеть, созданная Trump Media & Technology Group. В основе платформы лежит свободное и открытое программное обеспечение Mastodon. Сервис доступен исключительно для пользователей App Store и Google Play, проживающих в США и Канаде, пишет Википедия.

Дональд Трамп новости Ирана
Накроет волна везения: трех знаков зодиака ждет период бурного роста

Накроет волна везения: трех знаков зодиака ждет период бурного роста

Гороскоп на завтра, 13 апреля: Овнам - искра, Весам - разочарование

Гороскоп на завтра, 13 апреля: Овнам - искра, Весам - разочарование

Для четырех знаков зодиака скоро начнется период удачи и везения – кто они

Для четырех знаков зодиака скоро начнется период удачи и везения – кто они

Оккупанты расстреляли украинских военнопленных – DeepState

Оккупанты расстреляли украинских военнопленных – DeepState

Циклон из Польши несет холод: какой будет погода во Львовской области на Пасху

Циклон из Польши несет холод: какой будет погода во Львовской области на Пасху

Последние новости

18:34

В Венгрии заявили о фальсификациях на выборах — у Орбана готовятся к боям

18:25

Продвижение РФ: у врага успех в двух областях Украины – DeepState

18:09

Не шумеры и не египтяне: кто на самом деле первым сварил пиво

18:03

Ничего общего с христианством: зачем бьются яйцами на ПасхуВидео

17:25

Провал переговоров с Тегераном: громкая угроза Трампа о морской блокаде Ирана

Пасха – не о шашлыках и корзине: Георгий Коваленко объяснил, что можно и нельзя делать в праздникПасха – не о шашлыках и корзине: Георгий Коваленко объяснил, что можно и нельзя делать в праздник
17:02

Признак сглаза или болезни: почему серебряный крестик внезапно почернел

16:44

Будет +21: синоптики назвали дату потепления в Украине

16:30

Выборы в Венгрии бьют рекорды: что известно о ходе голосования

16:29

Расстрел пленных бойцов ВСУ на Пасху: РФ готовит циничную провокацию

Реклама
16:15

Чистотел спасает огород: почему его ни в коем случае нельзя уничтожать

16:03

"Торонто мне не зашло": жена Остапчука назвала причину их эмиграции

15:59

Не защита, а приговор: почему нельзя замыкаться "на ключ"

15:15

В Кремле назвали единственное условие для завершения войны — что будет с переговорами

15:09

Пасха-2026: украинские звезды поздравили с праздником и показали освящение пасок

14:43

Кроты навсегда убегут с участка: какой простой раствор нужно вылить в нору

14:36

Чужой фамилия вместо своей: почему украинские мужчины становились примаками

14:14

"Человек свободной души": умер звезда "Бэтмена"

14:04

Почему нельзя брызгать на кота водой: настоящую причину знают не всеВидео

13:42

Цветут до самых морозов: 5 растений для балкона, не требующих ухода

13:29

Буданов назвал новую дату обмена пленными и указал на проблему — что известно

Реклама
12:54

Кому 13 апреля молиться об укреплении веры и стойкости: какой церковный праздник

12:47

Традиционные паски 300 лет назад делали совсем не так, как сейчас – в чем особенностьВидео

12:33

Большинство их даже не слышало: какие уникальные украинские слова репрессировали в СССР

12:19

Пауки в доме: скрытая угроза или знак удачи — что говорят эксперты

12:04

"Стараюсь держаться": Алина Шаманская сообщила о горе в семье

11:51

Буданов раскрыл интересный нюанс по пасхальному перемирию - чего ждать дальше

11:07

Ультраправые в Германии обещают депортацию украинцев и сближение с РФ: что известно

10:48

"Мы дождались своей весны": супруги Зеленские поздравили украинцев с ПасхойВидео

09:54

Для четырех знаков зодиака скоро начнется период удачи и везения – кто они

09:32

"Пасхальное перемирие" по-русски: РФ ударила по скорой в Сумской области, есть раненые

08:48

Оккупанты расстреляли украинских военнопленных – DeepState

08:46

Трамп пригрозил Китаю "большими проблемами": в чем США подозревают КНР

07:49

Переговоры США с Ираном завершились без соглашения: Вэнс раскрыл, что помешало

05:54

Гороскоп на завтра, 13 апреля: Овнам - искра, Весам - разочарование

05:10

Накроет волна везения: трех знаков зодиака ждет период бурного роста

04:31

Как быстро почистить кондиционер дома: простой способ, который удалит 99% пыли

03:25

Бен Аффлек решился на сумасшедший подарок для Джей Ло

02:20

С одной сотки — тонна картошки: раскрыт хитрый способ посадкиВидео

01:30

Учёные NASA ошеломили открытием: на Марсе обнаружена гигантская "паучья сеть"

11 апреля, суббота
23:43

Россияне нарушили пасхальное перемирие - Генштаб раскрыл подробности

Реклама
22:55

Синоптики удивили прогнозом на Пасху: погода в Киеве резко изменится

22:33

Что означает слово "запопадливый" — правильный ответ знают единицыВидео

21:46

Весенние хитрости для сада: три простых шага в апреле удивят результатомВидео

21:00

Пасхальное перемирие может продолжиться: Зеленский раскрыл, что предложили РФФото

20:37

"Трамп будет давить": тревожный сценарий окончания войны с капитуляцией

20:25

Что будет со светом на Пасху: "Укрэнерго" сделало заявление

20:05

Украину накрыла жесткая магнитная буря

20:00

Циклон из Польши несет холод: какой будет погода во Львовской области на Пасху

19:39

Массированный удар: поражена нефтебаза, НПС, склады с БК и личный состав РФ

19:10

Россия тестирует новые дроны в Харькове и Одессе: Коваленко про угрозумнение

