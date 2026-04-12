Провал переговоров с Тегераном: громкая угроза Трампа о морской блокаде Ирана

Дональд Трамп обвинил власти Ирана в "вымогательстве" в связи с ситуацией вокруг Ормузского пролива.

Дональд Трамп выступил с угрозами в адрес Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что у Вашингтона не получилось договориться с Тегераном по теме иранской ядерной программы, и американские военные начинают морскую блокаду Ирана.

"Встреча прошла хорошо, большинство пунктов согласовали, но единственное, что имело значение, – ядерную проблему – нет", – отметил он в соцсети Truth Social.

"С настоящего момента ВМС США, лучшие в мире, начинают процесс блокады в отношении всех судов, пытающихся войти или выйти из Ормузского пролива", – продолжил президент.

Трамп отметил, что блокада начнется вскоре, и что обеспечивать ее будут и другие страны. Однако президент не уточнил ни сроков начала данной операции, ни то, о каких государствах идет речь.

Он обвинил власти Ирана в "вымогательстве" в связи с ситуацией вокруг Ормузского пролива и подчеркнул, что США не потерпят такого давления. Также Трамп утверждал, что Иран желает получить не только деньги, но и ядерное оружие.

Трамп, что американские ВМС займутся перехватом в международных водах судов, которые платили Ирану пошлину за прохождение через Ормузский пролив.

"Я проинструктировал наши ВМС, чтобы они выслеживали и перехватывали в международных водах каждое судно, которое оплачивало пошлину Ирану", – написал он в Truth Social.

Он пригрозил, что ни одно судно, которое оплачивает незаконные пошлины, не будет иметь возможности безопасно ходить в открытом море.

Трамп также заявил, что американские военные приступают к процессу очистки от мин Ормузского пролива.

"Мы также начнем ликвидацию мин, которые иранцы заложили в воду. Все иранцы, кто откроет огонь по нам или по мирным судам, будут стерты в пыль!" – написал он.

Трамп заверил, что военные США "покончат с тем малым, что осталось от Ирана", и вновь заверил, что иранский военный потенциал фактически ликвидирован.

При этом президент утверждал, что иранские власти обещали вновь открыть Ормузский пролив, и намеренно сорвали эти договоренности. Трамп подчеркнул, что Ирану следует поскорее начать процесс разблокирования пролива.

Также Трамп рассказал, что вице-президент США Джей Ди Вэнс, спецпредставитель Стив Уиткофф и зять Джаред Кушнер проинформировали о ходе переговоров с Ираном, которые состоялись в Исламабаде.

Трамп напомнил, что переговоры прошли благодаря посредничеству главнокомандующего Вооруженными силами Пакистана Асима Мунира и премьера Пакистана Шахбаза Шарифа. "Они очень выдающиеся люди и все продолжают меня благодарить за спасение 30-50 млн человек, которые могли погибнуть в ужасной войне с Индией. Я всегда рад слышать такое", – добавил президент.

Удары по Ирану — новости по теме

Как писал Главред, Израиль и США наносилиь удары по объектам на территории Ирана. В центре столицы Тегерана произошло несколько мощных взрывов. В Израиле предупредили о "превентивных ударах" по Ирану.

Напомним, в США заявляют, что имеют достаточные запасы вооружения для проведения операции "Эпическая ярость" и дальнейших действий, однако президент Дональд Трамп снова резко раскритиковал решение администрации Джо Байдена передавать оружие Украине.

Ранее сообщалось о том, что Москва отказала Тегерану в военной помощи после начала массированных ударов США и Израиля по объектам режима в Иране.

Другие новости:

Об источнике: Truth Social Аlt-tech социальная сеть, созданная Trump Media & Technology Group. В основе платформы лежит свободное и открытое программное обеспечение Mastodon. Сервис доступен исключительно для пользователей App Store и Google Play, проживающих в США и Канаде, пишет Википедия.

