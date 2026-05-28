ВСУ нанесли удар по НПЗ в Туапсе и атаковали ракетами Storm Shadow объекты ВВС РФ

Анна Ярославская
28 мая 2026, 11:41
В Генштабе раскрыли подробности мощных ударов по оккупантам.
Туапсе, НПЗ
Генштаб подтвердил поражение НПЗ в Туапсе / Коллаж: Главред, фото: Википедия, t.me/exilenova_plus

Кратко:

  • Силы обороны атаковали стратегический НПЗ в Туапсе
  • Ракетами Storm Shadow разбиты комплексы разведки РФ
  • Под удар попали командные пункты и военные склады

В ночь на 27 мая Силы обороны Украины поразили Туапсинский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае РФ. Об этом в четверг заявили в Генштабе ВСУ и отчитались о других успешных поражениях объектов противника.

Среди прочего, под удар попали: программно-аппаратный комплекс средств автоматизации разведки Военно-воздушных сил России, объекты ПВО и командные пункты противника.

Удар по Туапсинскому НПЗ

В ночь на 27 мая 2026 года подразделениями Сил обороны Украины поражен нефтеперерабатывающий завод "Туапсинский" в городе Туапсе Краснодарского края РФ.

"Зафиксирован пожар и задымление на территории предприятия. Масштабы нанесенного ущерба уточняются", - говорится в сообщении.

В Генштабе отметили, что НПЗ "Туапсинский" является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий юга РФ. Мощность переработки составляет около 12 млн тонн нефти в год. Предприятие производит горючее, в частности для обеспечения вооруженных сил России.

Туапсинский НПЗ
Туапсинский НПЗ / Инфографика: Главред

Какие еще вражеские цели поразили ВСУ

Подразделения Воздушных Сил ВСУ с использованием ракет воздушного базирования Storm Shadow поразили программно-аппаратные комплексы средств автоматизации разведки Военно-воздушных сил России в районах Воронежа, Таганрога и Севастополя.

Кроме того, Силы обороны Украины поразили командные пункты подразделений окупантов в районах населенных пунктов Цветные Пески и Сорокино Луганской области.

Также поражен склад материально-технических средств в Сорокино Луганской области и производство БпЛА в районе Азовского Запорожской области.

Среди прочего поражена радиолокационная станция "Небо-СВ" в районе Каменки и командно-штабная машина из состава комплекса "Бук-М2" оккупантов вблизи Кадиевки Луганской области.

Storm Shadow/SCALP EG, шедоу, Storm Shadow инфографика
Storm Shadow/SCALP EG / Инфографика: Главред

"Силы обороны Украины и далее будут системно принимать меры по ослаблению военно-экономического потенциала российских оккупантов и принуждению России к прекращению вооруженной агрессии против Украины", - добавили в Генштабе.

Атаки по территории РФ - последние новости

Как писал Главред, рано утром 27 мая в российских городах Воронеж и Таганрог прогремела серия взрывов.

В Таганроге под удар мог попасть авиационный ремонтный завод 325 / ОАО "325 АРЗ".

В Воронеже после взрывов поднялся черный дым. По предварительным данным, атака могла произойти на аэродром или авиабазу Воздушно-космических сил РФ "Балтимор", который задействуется для нанесения авиаударов по территории Украины.

Аналитики Exilenova+ предполагали, что аэродром был, предположительно, атакован ракетами Storm Shadow.

Кроме того, в ночь на 27 мая в Краснодарском крае РФ прогремели взрывы. Под ударом в очередной раз оказался портовый город Туапсе и местный НПЗ.

Также громко было и в оккупированном россиянами Севастополе. Под удар могли попасть нефтебаза и штаб ВВС Черноморского флота.

Украина атаковала почти все крупные НПЗ в России

Как пишет российское издание Вот Так, с начала полномасштабного вторжения России в Украину ВСУ нанесли как минимум 158 ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам. Атакам подверглись все НПЗ в европейской части России, утверждает издание.

Нетронутыми среди крупных НПЗ (с мощностью более 10 млн тонн нефти в год) остались лишь два предприятия за Уралом — Омский и Ангарский НПЗ.

Всего с начала войны Украина нанесла удары по 24 из 33 российских НПЗ мощностью от 1 млн тонн нефти в год и выше.

инфографика, НПЗ в России, НПЗ
НПЗ в России / Инфографика: Главред

Чаще всего атаки ВСУ наносились в 2025 году — 88. Но за 5 месяцев 2026 года ВСУ нанесли уже 32 удара — почти столько же, сколько за весь 2024 год.

Больше всего ударов пришлось по Рязанскому и Саратовскому нефтеперерабатывающим заводам — по 15 атак на каждый. Оба предприятия входят в число крупнейших НПЗ европейской части России.

Об источнике: Генштаб ВСУ

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управления применением Вооруженных сил Украины, координации и контроля за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины.

Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, пишет Википедия.

