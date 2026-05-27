Атака на Крым и Кубань: под удар ракет попали НПЗ и штаб ВВС РФ - детали

Горят важные для оккупантов объекты. В Севастополе и Туапсе - клубы дыма.

В Туапсе сообщили о пожаре на нефтебазе / Коллаж: Главред, фото: t.me/exilenova_plus

Кратко:

Туапсе и Севастополь ночью атаковали дроны

После взрывов вспыхнули пожары и поднялся дым

Под удар могли попасть нефтебаза и штаб ВВС Черноморского флота

В ночь на 27 мая в Краснодарском крае РФ прогремели взрывы. Под ударом в очередной раз оказался портовый город Туапсе. Также громко было и в оккупированном россиянами Севастополе.

Как пишут аналитики Telegram-канала Exilenova+ со ссылеой на местных жителей, в Туапсе был как минимум один "прилет".

OSINT-аналитики Supernova+ отмечают, что после серии взрывов в Туапсе фиксируется пожар на одном из объектов нефтеперерабатывающей отрасли. Вероятно, под ударом дронов этой ночью могла оказаться местная нефтебаза.

Дым в Туапсе / Фото: t.me/exilenova_plus

"Туапсе 5.0, подтверждаем пожар на нефтебазе", — говорится в сообщении.

Аналитики также показали кадры вероятной атаки на город этой ночью. На видео видно зарево в небе, а также слышны взрывы и звуки работы сил противовоздушной обороны.

НПЗ в России / Инфографика: Главред

Как известно, в Туапсе расположен Туапсинский нефтеперерабатывающий завод, эксплуатантом которого является ООО "РН-Туапсинский НПЗ". Завод составляет единый производственный комплекс с морским терминалом предприятия нефтепродуктообеспечения ПАО "Роснефть" — ООО "РН-Морской терминал Туапсе". Входит в состав нефтяной компании "Роснефть".

Смотрите видео - Атака на Туапсе:

В оперштабе Краснодарского края официально подтвердили атаку дронов на регион. Сообщается о "падении обломков БПЛА" в Туапсинском муниципальном округе.

"Пострадавших нет. Из-за падения фрагментов беспилотников произошло возгорание, которое оперативно ликвидировали. В Туапсинском муниципальном округе обломки БПЛА повредили остекление в одном многоквартирном и пяти частных домах. Пострадавших нет. Во всех случаях на местах работают оперативные и специальные службы", - отметили в ведомстве.

Отметим в Минобороны страны-агрессора РФ заявили, что в течение прошедшей ночи средствами ПВО "перехвачены и уничтожены 140 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Орловской, Тульской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей".

Взрывы в Севастополе

Exilenova+ сообщает об атаке на оккупированный Севастополь минувшей ночью и утром.

Аналитик публикуют кадры черного дыма над городом.

Дым в Севастополе / Фото: t.me/exilenova_plus

Telegram-канал Крымский ветер пишет, что в Севастополе взрывы начались в 05:07 в районе мыса Фиолент. Известно, что после четырех мощных взрывов что-то задымило в районе Севастопольской бухты. Также дым в Севастополе поднимается в районе Сапун-горы после удара.

По данным канала, в Севастополе были "прилет" в здание штаба ВВС Черноморского флота РФ на улице Гоголя.

"После уничтожения главного штаба ЧФ штаб ВВС используют в качестве места основного органа управления. Пожар в этом или в соседнем здании", - говорится в сообщении.

"Прилет" в Севастополе / Фото: t.me/Crimeanwind

Пожар в Севастополе / t.me/Crimeanwind

Дым над Севастополем после "прилета" / Фото: t.me/Crimeanwind

Telegram-канал Крымский ветер также сообщает со ссылкой на подписчика, что в здание отделения Центробанка РФ рядом с площадью Ластовой в Севастополе попала ракета ЗРПК "Панцирь". Ракета пролетела низко и отклонилась от цели.

Отделение находится по адресу ул. Михаила Дзигунского, 1.

Машины скорой помощи едут в Севастополе к местам пожаров. Часть улицы Гоголя в Севастополе возле штаба ВВС перекрыли для движения.

Гауляйтер Севастополя Михаил Развожаев подтвердил ракетную атаку на Севастополь. По его словам, город был атакован ракетами Storm Shadow.

"В Севастополе военные и мобильные огневые группы всю ночь отражали комбинированную атаку. ВСУ атаковали город различными воздушными средствами, предварительно, и ракетами Storm Shadow", - написал Развожаев.

Взрывы в России 27 мая 2026 - последние новости

Как писал Главред, рано утром 27 мая в российских городах Воронеж и Таганрог прогремела серия взрывов.

В Таганроге под удар мог попасть авиационный ремонтный завод 325 / ОАО "325 АРЗ".

В Воронеже после взрывов поднялся черный дым. По предварительным данным, атака могла произойти на аэродром или авиабазу Воздушно-космических сил РФ "Балтимор", который задействуется для нанесения авиаударов по территории Украины.

Аналитики Exilenova+ предполагают, что аэродром был, предположительно, атакован ракетами Storm Shadow.

Storm Shadow/SCALP EG / Инфографика: Главред

Украина атаковала почти все крупные НПЗ в России - СМИ

Как пишет российское издание Вот Так, с начала полномасштабного вторжения России в Украину ВСУ нанесли как минимум 158 ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам. Атакам подверглись все НПЗ в европейской части России, утверждает издание.

Нетронутыми среди крупных НПЗ (с мощностью более 10 млн тонн нефти в год) остались лишь два предприятия за Уралом — Омский и Ангарский НПЗ.

Всего с начала войны Украина нанесла удары по 24 из 33 российских НПЗ мощностью от 1 млн тонн нефти в год и выше.

Чаще всего атаки ВСУ наносились в 2025 году — 88. Но за 5 месяцев 2026 года ВСУ нанесли уже 32 удара — почти столько же, сколько за весь 2024 год.

Больше всего ударов пришлось по Рязанскому и Саратовскому нефтеперерабатывающим заводам — по 15 атак на каждый. Оба предприятия входят в число крупнейших НПЗ европейской части России.

Об источнике: Exilenova+ Exilenova+ — это Telegram-канал, который публикует оперативные новости, фото и видео о войне России против Украины, атаках беспилотников, пожарах на военных объектах и других инцидентах. Канал работает в Telegram под адресом @exilenova_plus. Аудитория — более 100 тысяч подписчиков. Авторы предлагают присылать новости и материалы через бот. Канал анонимный — имена администраторов публично не раскрываются. Канал часто распространяет первые видео атак беспилотников или пожаров на объектах в РФ, которые позже могут подхватывать СМИ.

