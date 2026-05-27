Атака на Крым и Кубань: под удар ракет попали НПЗ и штаб ВВС РФ - детали

Кратко:
- Туапсе и Севастополь ночью атаковали дроны
- После взрывов вспыхнули пожары и поднялся дым
- Под удар могли попасть нефтебаза и штаб ВВС Черноморского флота
В ночь на 27 мая в Краснодарском крае РФ прогремели взрывы. Под ударом в очередной раз оказался портовый город Туапсе. Также громко было и в оккупированном россиянами Севастополе.
Как пишут аналитики Telegram-канала Exilenova+ со ссылеой на местных жителей, в Туапсе был как минимум один "прилет".
OSINT-аналитики Supernova+ отмечают, что после серии взрывов в Туапсе фиксируется пожар на одном из объектов нефтеперерабатывающей отрасли. Вероятно, под ударом дронов этой ночью могла оказаться местная нефтебаза.
"Туапсе 5.0, подтверждаем пожар на нефтебазе", — говорится в сообщении.
Аналитики также показали кадры вероятной атаки на город этой ночью. На видео видно зарево в небе, а также слышны взрывы и звуки работы сил противовоздушной обороны.
Как известно, в Туапсе расположен Туапсинский нефтеперерабатывающий завод, эксплуатантом которого является ООО "РН-Туапсинский НПЗ". Завод составляет единый производственный комплекс с морским терминалом предприятия нефтепродуктообеспечения ПАО "Роснефть" — ООО "РН-Морской терминал Туапсе". Входит в состав нефтяной компании "Роснефть".
Смотрите видео - Атака на Туапсе:
В оперштабе Краснодарского края официально подтвердили атаку дронов на регион. Сообщается о "падении обломков БПЛА" в Туапсинском муниципальном округе.
"Пострадавших нет. Из-за падения фрагментов беспилотников произошло возгорание, которое оперативно ликвидировали. В Туапсинском муниципальном округе обломки БПЛА повредили остекление в одном многоквартирном и пяти частных домах. Пострадавших нет. Во всех случаях на местах работают оперативные и специальные службы", - отметили в ведомстве.
Отметим в Минобороны страны-агрессора РФ заявили, что в течение прошедшей ночи средствами ПВО "перехвачены и уничтожены 140 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Орловской, Тульской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей".
Взрывы в Севастополе
Exilenova+ сообщает об атаке на оккупированный Севастополь минувшей ночью и утром.
Аналитик публикуют кадры черного дыма над городом.
Telegram-канал Крымский ветер пишет, что в Севастополе взрывы начались в 05:07 в районе мыса Фиолент. Известно, что после четырех мощных взрывов что-то задымило в районе Севастопольской бухты. Также дым в Севастополе поднимается в районе Сапун-горы после удара.
По данным канала, в Севастополе были "прилет" в здание штаба ВВС Черноморского флота РФ на улице Гоголя.
"После уничтожения главного штаба ЧФ штаб ВВС используют в качестве места основного органа управления. Пожар в этом или в соседнем здании", - говорится в сообщении.
Telegram-канал Крымский ветер также сообщает со ссылкой на подписчика, что в здание отделения Центробанка РФ рядом с площадью Ластовой в Севастополе попала ракета ЗРПК "Панцирь". Ракета пролетела низко и отклонилась от цели.
Отделение находится по адресу ул. Михаила Дзигунского, 1.
Машины скорой помощи едут в Севастополе к местам пожаров. Часть улицы Гоголя в Севастополе возле штаба ВВС перекрыли для движения.
Гауляйтер Севастополя Михаил Развожаев подтвердил ракетную атаку на Севастополь. По его словам, город был атакован ракетами Storm Shadow.
"В Севастополе военные и мобильные огневые группы всю ночь отражали комбинированную атаку. ВСУ атаковали город различными воздушными средствами, предварительно, и ракетами Storm Shadow", - написал Развожаев.
Взрывы в России 27 мая 2026 - последние новости
Как писал Главред, рано утром 27 мая в российских городах Воронеж и Таганрог прогремела серия взрывов.
В Таганроге под удар мог попасть авиационный ремонтный завод 325 / ОАО "325 АРЗ".
В Воронеже после взрывов поднялся черный дым. По предварительным данным, атака могла произойти на аэродром или авиабазу Воздушно-космических сил РФ "Балтимор", который задействуется для нанесения авиаударов по территории Украины.
Аналитики Exilenova+ предполагают, что аэродром был, предположительно, атакован ракетами Storm Shadow.
Украина атаковала почти все крупные НПЗ в России - СМИ
Как пишет российское издание Вот Так, с начала полномасштабного вторжения России в Украину ВСУ нанесли как минимум 158 ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам. Атакам подверглись все НПЗ в европейской части России, утверждает издание.
Нетронутыми среди крупных НПЗ (с мощностью более 10 млн тонн нефти в год) остались лишь два предприятия за Уралом — Омский и Ангарский НПЗ.
Всего с начала войны Украина нанесла удары по 24 из 33 российских НПЗ мощностью от 1 млн тонн нефти в год и выше.
Чаще всего атаки ВСУ наносились в 2025 году — 88. Но за 5 месяцев 2026 года ВСУ нанесли уже 32 удара — почти столько же, сколько за весь 2024 год.
Больше всего ударов пришлось по Рязанскому и Саратовскому нефтеперерабатывающим заводам — по 15 атак на каждый. Оба предприятия входят в число крупнейших НПЗ европейской части России.
Об источнике: Exilenova+
Exilenova+ — это Telegram-канал, который публикует оперативные новости, фото и видео о войне России против Украины, атаках беспилотников, пожарах на военных объектах и других инцидентах.
