Не обошлось без пропаганды: Россия в ООН выдвинула условия для мирного соглашения с Украиной

Небензя повторил пропагандистские утверждения о "неонацистской природе режима" и "преследовании русскоязычных" в Украине.

Небензя в ООН озвучил условия РФ для мирного соглашения с Украиной

РФ выдвигает условия перед переговорами с Украиной

Кремль повторяет пропагандистские обвинения

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва выдвигает свои условия перед любыми возможными мирными договоренностями с Украиной. На брифинге он повторил набор тезисов, которые Кремль традиционно называет "основными причинами" войны.

Что сказал Небензя

Представитель РФ заявил, что перед заключением любого соглашения необходимо "устранить" факторы, которые Москва считает основанием для вторжения. Среди них он назвал стремление Украины к членству в НАТО и якобы "угрозу", которую Украина представляет для России.

Небензя также повторил пропагандистские утверждения о "неонацистской природе режима" и "преследовании русскоязычных", которые Россия использует с 2014 года.

Позиция Украины и партнеров

Киев и западные государства неоднократно отвергали эти обвинения как безосновательные и направленные на оправдание полномасштабной агрессии РФ.

Когда интенсивность войны в Украине может снизиться

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк предположил, что интенсивность войны может существенно снизиться уже к осени, если российская армия не сможет добиться успехов во время нынешнего наступления.

По его словам, Кремль делает ставку на летнюю военную кампанию и рассчитывает получить новые территориальные результаты, но ожидания Москвы пока не оправдываются, а продвижение российских сил остается ограниченным.

"Путин проводит летнее наступление и считает, что сможет захватить либо Малую Токмачку, либо Купянск. У него же две навязчивые идеи. И соответственно, если это провалится, то осенью может быть — я говорю именно как модель — остановка активной фазы войны", — подчеркнул он.

Мирные переговоры – последние новости по теме

Как ранее сообщал Главред, Украина вместе с европейскими партнерами рассматривает возможность введения локальных форматов перемирия с Россией как одного из практических шагов к деэскалации. Среди предложенных вариантов – "аэропортное", "энергетическое" или "портовое" перемирие.

Глава МИД Андрей Сибига ранее раскрыл идею нового формата перемирия с Россией, который предусматривает прекращение ударов по аэропортам, и подчеркнул усилия Киева по привлечению Евросоюза в переговорный процесс. Сибига сообщил, что эта инициатива должна дополнять дипломатию Вашингтона и является частью комплексного подхода к деэскалации. Об этом министр заявил во время встречи министров иностранных дел ЕС в Брюсселе.

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) зафиксировали, что во время объявленного Россией перемирия враг накапливал ресурсы и продолжал удары артиллерией и дронами типа "Молния", что подтверждают сообщения пресс-секретаря одной из украинских бригад. Такое использование перемирия на фронте свидетельствует об отсутствии длительной паузы в боевых действиях, несмотря на объявленные договоренности.

О личности: Василий Небензя Василий Алексеевич Небензя (род. 26 февраля 1962, Волгоград, РСФСР, СССР) — советский и российский дипломат. Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации (2013—2017). Постоянный представитель Российской Федерации при Организации Объединенных Наций и в Совете безопасности ООН с 27 июля 2017 года. Чрезвычайный и полномочный посол (2014), пишет Википедия. Фигурант базы данных центра "Миротворец" за незаконное посещение оккупированного Крыма, участие в пропагандистских мероприятиях, попытки легализации оккупации полуострова и постоянные отрицания российской агрессии против Украины.

