Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Не обошлось без пропаганды: Россия в ООН выдвинула условия для мирного соглашения с Украиной

Дарья Пшеничник
27 мая 2026, 08:27
google news Подпишитесь
на нас в Google
Небензя повторил пропагандистские утверждения о "неонацистской природе режима" и "преследовании русскоязычных" в Украине.
Небензя, Зеленский
Небензя в ООН озвучил условия РФ для мирного соглашения с Украиной / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, t.me/V_Zelenskiy_official

Главное из новости:

видео дня
  • РФ выдвигает условия перед переговорами с Украиной
  • Кремль повторяет пропагандистские обвинения

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва выдвигает свои условия перед любыми возможными мирными договоренностями с Украиной. На брифинге он повторил набор тезисов, которые Кремль традиционно называет "основными причинами" войны.

Что сказал Небензя

Представитель РФ заявил, что перед заключением любого соглашения необходимо "устранить" факторы, которые Москва считает основанием для вторжения. Среди них он назвал стремление Украины к членству в НАТО и якобы "угрозу", которую Украина представляет для России.

Небензя также повторил пропагандистские утверждения о "неонацистской природе режима" и "преследовании русскоязычных", которые Россия использует с 2014 года.

Позиция Украины и партнеров

Киев и западные государства неоднократно отвергали эти обвинения как безосновательные и направленные на оправдание полномасштабной агрессии РФ.

Когда интенсивность войны в Украине может снизиться

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк предположил, что интенсивность войны может существенно снизиться уже к осени, если российская армия не сможет добиться успехов во время нынешнего наступления.

По его словам, Кремль делает ставку на летнюю военную кампанию и рассчитывает получить новые территориальные результаты, но ожидания Москвы пока не оправдываются, а продвижение российских сил остается ограниченным.

"Путин проводит летнее наступление и считает, что сможет захватить либо Малую Токмачку, либо Купянск. У него же две навязчивые идеи. И соответственно, если это провалится, то осенью может быть — я говорю именно как модель — остановка активной фазы войны", — подчеркнул он.

Мирные переговоры – последние новости по теме

Как ранее сообщал Главред, Украина вместе с европейскими партнерами рассматривает возможность введения локальных форматов перемирия с Россией как одного из практических шагов к деэскалации. Среди предложенных вариантов – "аэропортное", "энергетическое" или "портовое" перемирие.

Глава МИД Андрей Сибига ранее раскрыл идею нового формата перемирия с Россией, который предусматривает прекращение ударов по аэропортам, и подчеркнул усилия Киева по привлечению Евросоюза в переговорный процесс. Сибига сообщил, что эта инициатива должна дополнять дипломатию Вашингтона и является частью комплексного подхода к деэскалации. Об этом министр заявил во время встречи министров иностранных дел ЕС в Брюсселе.

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) зафиксировали, что во время объявленного Россией перемирия враг накапливал ресурсы и продолжал удары артиллерией и дронами типа "Молния", что подтверждают сообщения пресс-секретаря одной из украинских бригад. Такое использование перемирия на фронте свидетельствует об отсутствии длительной паузы в боевых действиях, несмотря на объявленные договоренности.

Вас может заинтересовать:

О личности: Василий Небензя

Василий Алексеевич Небензя (род. 26 февраля 1962, Волгоград, РСФСР, СССР) — советский и российский дипломат. Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации (2013—2017). Постоянный представитель Российской Федерации при Организации Объединенных Наций и в Совете безопасности ООН с 27 июля 2017 года. Чрезвычайный и полномочный посол (2014), пишет Википедия.

Фигурант базы данных центра "Миротворец" за незаконное посещение оккупированного Крыма, участие в пропагандистских мероприятиях, попытки легализации оккупации полуострова и постоянные отрицания российской агрессии против Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
война в Украине ООН Василий Небензя Россия война России и Украины мирные переговоры
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Не обошлось без пропаганды: Россия в ООН выдвинула условия для мирного соглашения с Украиной

Не обошлось без пропаганды: Россия в ООН выдвинула условия для мирного соглашения с Украиной

08:27Мир
Взрывы и черный дым в РФ: под удар Storm Shadow попали аэродром и авиазавод - мониторы

Взрывы и черный дым в РФ: под удар Storm Shadow попали аэродром и авиазавод - мониторы

07:53Война
Чернигов - под ударом: дроны РФ атаковали город, прогремело минимум 15 взрывов

Чернигов - под ударом: дроны РФ атаковали город, прогремело минимум 15 взрывов

06:49Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Китайский гороскоп на завтра, 27 мая: Свиньям - разногласия, Змеям - подвох

Китайский гороскоп на завтра, 27 мая: Свиньям - разногласия, Змеям - подвох

"Не помогаем": сын Коляденко сделал признание про отношения с отцом

"Не помогаем": сын Коляденко сделал признание про отношения с отцом

Два простых предмета гарантированно спасут от клещей: что советуют сделать лесники

Два простых предмета гарантированно спасут от клещей: что советуют сделать лесники

В Украине одобрили резкое повышение тарифов на свет — что изменится и для кого

В Украине одобрили резкое повышение тарифов на свет — что изменится и для кого

"Все умирает": известный певец жестко высказался о состоянии Повалий

"Все умирает": известный певец жестко высказался о состоянии Повалий

Последние новости

08:27

Не обошлось без пропаганды: Россия в ООН выдвинула условия для мирного соглашения с Украиной

08:13

Карта Deep State онлайн за 27 мая: что происходит на фронте (обновляется)

08:02

Путин теряет чувство реальности: Портников предупредил о большой опасностимнение

07:53

Взрывы и черный дым в РФ: под удар Storm Shadow попали аэродром и авиазавод - мониторыВидео

06:49

Чернигов - под ударом: дроны РФ атаковали город, прогремело минимум 15 взрывов

Помощь получили 120 тысяч человек: как врачи МОАС-Украина "вытаскивают" тяжелораненых и едут туда, куда другие отказываютсяПомощь получили 120 тысяч человек: как врачи МОАС-Украина «вытаскивают» тяжелораненых и едут туда, куда другие отказываются
05:45

Один символ Польши "ломает" всю историю России: чего боится Кремль и какова роль УкраиныВидео

05:06

Что делать, если пересолили блюдо: секретный трюк от профессиональных поваров

04:41

Зачем в СССР водители клали мяч под заднее стекло автомобиля: ответ точно удивит

04:00

IQ-челлендж: нужно найти 3 отличия на картинке летящей птицы за 29 секунд

Реклама
03:57

Из-за одной ошибки зарядка для телефона перестает работать: что не стоит делать

03:37

Украина может полностью остаться без урожая: каких фруктов не будет на прилавках летом

01:31

Ослепла в 30 лет: Энн Хэтэуэй рассказала о своем раннем заболевании

01:21

"Не лезьте ко мне": Рассел Кроу матом выругался на фанатов

00:41

"Секретные крылья": Силы беспилотных систем парализовали снабжение оккупантов на югеВидео

26 мая, вторник
23:43

"На последнем издыхании": ослабленный Сильвестр Сталлоне появился с тростью

22:51

Черешня больше никогда не будет червивой: как спасти урожай от вишневой мухи

22:41

Денежный успех уже на пороге: четырем знакам зодиака повезет больше всех

22:26

В Украине назвали новые варианты перемирия с Россией — что предлагают Кремлю

22:13

Эффект за 2 минуты: как избавиться от мух в доме с помощью простого метода

21:47

Два простых предмета гарантированно спасут от клещей: что советуют сделать лесники

Реклама
21:42

Известный украинский актер поразил похудением на 40 кг: фото до и после

21:41

Сигналы, которые замечают единицы: как на самом деле извиняются котыВидео

21:34

Допьете или выльете — сколько дней хранится открытое вино разных сортов

21:25

Кондиционер не нужен: немецкий способ охладить воздух без электричества

21:22

Чтобы оборачивались мужчины: дизайнер назвал стильные акценты

21:11

Усиление мобилизации в Украине: увеличилось ли количество групп ТЦК в Черкасской области

21:03

Избранники судьбы: рожденные в какие три месяца обладают сильной защитой

20:46

Вирусный лайфхак с фольгой возле Wi-Fi-роутера: действительно ли он работает

20:41

"Половина умерла уже": Киркоров пожаловался на завистливых одноклассников

20:15

Не камыш и не тростник: как на самом деле называют растение с коричневой "сосиской"

20:12

Без всякой химии: муравьи навсегда забудут дорогу к растениям

19:57

500 объектов: Украина определила цели для ударов по Беларуси в случае наступления

19:45

Польша запустит производство ракет Patriot с одобрения США - детали

19:19

В Украине одобрили резкое повышение тарифов на свет — что изменится и для кого

19:12

Гендиректор назвал привычки, которые незаметно опустошают кошелек

19:10

Очередные обстрелы Киева: Денисенко предупредил, к чему готовится Кремльмнение

19:08

Две ложки под куст: простая подкормка, которая увеличит урожай голубики

19:01

Забытое украинское слово "стрих": что оно на самом деле означает

18:44

Кому 27 мая молиться об исцелении от тяжелых болезней: какой церковный праздник

18:34

"Туман в голове": где в Украине находится самое опасное подземелье на планетеВидео

Реклама
18:25

Соседка "из ада" 15 лет заставляла пару бояться выходить из дома

18:16

"Вас не вылечит": Бадоев вышел с заявлением по поводу "романа" с Барских

18:06

Почему калина под окном может вызвать слезы: старинные украинские поверья

17:44

Взрывы в Житомирской области: в ОВА раскрыли последствия ночной атаки врага

17:39

Почему на шоколаде появляется белый налет и можно ли его есть: ответ точно удивит

17:31

Беларусь заявила об атаке более сотни дронов из Украины – в ГПСУ сделали заявление

17:27

Что делать, если ребенок не хочет чистить зубы: мама-стоматолог поделилась советами

17:23

"Не помогаем": сын Коляденко сделал признание про отношения с отцом

17:12

Мужчина нашел сумку, набитую деньгами, а позже оказался в полиции

17:03

Будут ли удары по Киеву, которыми угрожает РФ, ежедневными: что ответили в Кремле

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регионы
Новости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ХарьковаНовости ДнепраНовости ПолтавыНовости ТернополяНовости СумНовости ЖитомираНовости ЧеркассыНовости Одессы
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять