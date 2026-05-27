Украина может полностью остаться без урожая: каких фруктов не будет на прилавках летом

Ценники на фрукты взлетят - покупателей ждет неприятный сюрприз в магазинах.

https://glavred.info/economics/ukraina-mozhet-polnostyu-ostatsya-bez-urozhaya-kakih-fruktov-ne-budet-na-prilavkah-letom-10767824.html Ссылка скопирована

Урожай фруктов в Украине сильно пострадал из-за весенних морозов / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Кратко:

Весенние морозы в период цветения уничтожили часть урожая

Абрикосы осыпались, а черешни на украинском рынке почти не будет

Урожай яблок не пострадал из-за более позднего срока цветения

Экономист и исполнительный директор Экономический дискуссионный клуб Олег Пендзин заявил, что весенние заморозки серьезно повлияли на урожай фруктов в Украине. По его словам, больше всего пострадали абрикосы и черешня.

В интервью Главреду эксперт отметил, что апрельские морозы пришлись на период цветения деревьев. Из-за этого цвет и завязь абрикосов осыпались, а урожая черешни, вероятно, практически не будет, поскольку она цвела одновременно с абрикосами.

видео дня

При этом ситуация с яблоками выглядит лучше. Как пояснил Пендзин, яблони зацвели позже, когда заморозки уже закончились, поэтому урожай этих фруктов может сохраниться.

Экономист также подчеркнул, что стоимость фруктов будет зависеть не только от объема урожая, но и от покупательной способности украинцев. По его словам, потребители будут покупать фрукты только в том случае, если цены останутся для них доступными.

"Например, я в прошлом году абрикосов практически не употреблял, и ничего, выжил. Другими словами, люди будут покупать абрикосы исключительно тогда, когда им это будет по карману", - сказал он.

Пендзин добавил, что дефицит украинских фруктов частично компенсирует импорт. Именно импортная продукция, по его прогнозу, будет широко представлена на украинском рынке.

Почему растут цены на продукты в Украине / Главред - инфографика

Цены на продукты в Украине - последние новости

Как писал Главред, с наступлением лета стоит ожидать удешевления "борщевого набора", огурцов и помидоров. В то же время динамика стоимости напрямую зависит от погодных условий, которые определяют темпы созревания и объемы урожая.

В украинских супермаркетах подешевело сливочное масло. Пачка "Крестьянского" 72,5% (200 г) стоит в среднем 107,32 грн, тогда как в июле она стоила 115,87 грн.

Средневзвешенная цена молока в Украине составляет 17,20 грн/кг без НДС, что на 1,20 грн больше, чем раньше. Подорожание объясняют ростом спроса от производителей сыров и кондитерских изделий.

Другие экономические новости:

О персоне: Олег Пендзин Олег Владимирович Пендзин - экономист, руководитель общественного союза "Экономический дискуссионный клуб". Выступает в качестве экономического эксперта на телевидении, а также автора материалов для ряда украинских медиа на финансовую и потребительскую тематику.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред