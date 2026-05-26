"Туман в голове": где в Украине находится самое опасное подземелье на планете

Юрий Берендий
26 мая 2026, 18:34
По словам блогера Киреева, подвал МСЧ-126 считается одним из самых опасных мест на планете из-за смертельной радиации и странного воздействия на людей.
О чем идет речь в материале:

  • Что известно о подвале МСЧ-126
  • Где находится самое опасное подземелье планеты

Чернобыльская зона отчуждения уже много лет привлекает внимание исследователей, историков и туристов-экстремалов. Среди сотен заброшенных объектов Припяти особое место занимает подвал медико-санитарной части №126, который считается одним из самых опасных подземелий в мире. Именно здесь после аварии на Чернобыльской АЭС оказались вещи первых ликвидаторов катастрофы, которые до сих пор остаются источником смертельной радиации. Об этом говорится в видеопроекте "Затерянный мир" на YouTube, передает 2+2.

Подвал МСЧ-126 в Чернобыле: почему это место считают смертельно опасным

В видео говорится о том, что в ночь на 26 апреля 1986 года именно в медико-санитарную часть №126 доставляли пожарных и работников станции, которые первыми ликвидировали последствия взрыва на четвертом энергоблоке ЧАЭС. Люди получали чрезвычайно высокие дозы облучения, а их одежда была буквально пропитана радиоактивной пылью.

Чтобы не допустить дальнейшего распространения радиации внутри больницы, загрязненную одежду и снаряжение срезали и сбрасывали в подвал. Там они остаются и сегодня. Среди опасных вещей — сапоги, каски и форма пожарных, впитавшие огромное количество радиоактивных изотопов.

Исследователи отмечают, что уровень радиации в подземелье в тысячи раз превышает допустимые показатели. Именно поэтому пребывание там даже в течение нескольких минут может представлять серьезную угрозу для здоровья.

Радиация в подвале Чернобыля: что показывают дозиметры

Блогер Марк Киреев побывал в опасном подземелье во время съемок проекта "Затерянный мир" и показал, как резко меняются показатели дозиметра рядом с вещами ликвидаторов аварии.

"Сейчас он в пределах нормы. И тут начинается: 1000 микрорентген, 2000 микрорентген. Здесь лежит гора сапог тех самых спасателей. Да, я ушел отсюда", — вспоминает Киреев.

По словам блогера, наибольшую опасность представляет не только само излучение, но и атмосфера этого места. Закрытое пространство и осознание того, что вокруг находятся смертельно опасные предметы, сильно влияют на психику человека.

Почему люди теряют ощущение времени в подвале МСЧ-126

Исследователи, спускавшиеся в подвал, неоднократно рассказывали о странных ощущениях: внезапной духоте, панике и полной дезориентации. Люди могут терять контроль над временем и не замечать, сколько времени на самом деле находятся в опасной зоне.

О подобном опыте рассказал и Марк Киреев.

"Я провёл не три минуты, как планировал в том подвале, а около 15–20. Я как будто потерялся во времени и пространстве. Там много поворотов. Немножко страшно было, но как будто туман какой-то и в глазах, и в голове, и ты не понимаешь, что делаешь. Как будто робот, как будто автоматически двигаешься", — рассказал блогер.

Специалисты отмечают, что в условиях сильного стресса и высокого радиационного фона человек может потерять концентрацию и способность адекватно оценивать ситуацию. Именно поэтому подвал МСЧ-126 до сих пор считают одним из самых опасных мест в Чернобыльской зоне отчуждения.

Об источнике: телепрограмма "Затерянный мир"

"Затерянный мир" — это телепрограмма, выходящая на канале 2+2, которая освещает необычные события, мировые тайны и невероятные истории.

Новый сезон программы посвящен войне в Украине. Он освещает ключевые события, меняющие мир, и рассказывает о людях, ставших героями во время войны, демонстрируя их стойкость, находчивость и оптимизм. Программа также исследует темные стороны войны, включая причины определенных событий и планы российских идеологов.

