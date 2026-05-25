Названы сроки нового массированного удара РФ по Украине — какая область станет целью

Названы сроки нового массированного удара РФ по Украине — что готовит враг

Российские оккупационные войска готовят новый массированный комбинированный удар по Украине. Атака может произойти в ближайшие 72 часа. Об этом предупреждают мониторинговые каналы.

Отмечается, что по данным, в частности от иностранных партнеров, в течение следующих трех суток сохраняется повышенная угроза массированного ракетного удара по Киеву и Киевской области.

"Среди потенциальных целей рассматривается правительственный квартал и объекты государственных органов. Среди средств поражения, на данный момент, применение ракеты средней дальности (Орешник) не рассматривается", — говорится в сообщении. видео дня

По предварительным оценкам, противник может применить широкий спектр вооружения, в частности:

ракеты Х-22/Х-32 с бомбардировщиков Ту-22М3 с аэродрома "Оленья",

ракеты Х-101 с самолетов Ту-160 и Ту-95МС,

"Искандер-М",

"Калибр",

"Кинжал" с МиГ-31К,

гиперзвуковые "Циркон" из района Курской области,

ожидается использование ударных беспилотников.

"На данный момент это лишь предупреждение, а в случае серьезной угрозы нанесения удара будет сообщено отдельно, в том числе президентом Украины, Службой безопасности и Воздушными силами", — указали аналитики.

Мониторы предупредили, что в рамках массированной атаки РФ может задействовать:

до шести Ту-95МС,

до трех Ту-160,

до шести МиГ-31К,

до 16 ракет "Калибр",

до 15 баллистических ракет из Брянской области,

до четырех из района Воронежа,

до 750 дронов различного типа,

до восьми "Искандер-К",

до трех "Цирконов".

Среди потенциальных целей называют Киев, в частности центр города и правительственный квартал, а также районы Дарница, Святошин, Жуляны, Оболонь и Бортничи. В Киевской области под угрозой могут оказаться Обухов, Фастов и Вишневое, при этом предупреждение распространяется и на западные регионы Украины.

