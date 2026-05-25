Названы сроки нового массированного удара РФ по Украине — какая область станет целью

Российские оккупационные войска готовят новый массированный комбинированный удар по Украине. Атака может произойти в ближайшие 72 часа. Об этом предупреждают мониторинговые каналы.
Отмечается, что по данным, в частности от иностранных партнеров, в течение следующих трех суток сохраняется повышенная угроза массированного ракетного удара по Киеву и Киевской области.
"Среди потенциальных целей рассматривается правительственный квартал и объекты государственных органов. Среди средств поражения, на данный момент, применение ракеты средней дальности (Орешник) не рассматривается", — говорится в сообщении.видео дня
По предварительным оценкам, противник может применить широкий спектр вооружения, в частности:
- ракеты Х-22/Х-32 с бомбардировщиков Ту-22М3 с аэродрома "Оленья",
- ракеты Х-101 с самолетов Ту-160 и Ту-95МС,
- "Искандер-М",
- "Калибр",
- "Кинжал" с МиГ-31К,
- гиперзвуковые "Циркон" из района Курской области,
- ожидается использование ударных беспилотников.
"На данный момент это лишь предупреждение, а в случае серьезной угрозы нанесения удара будет сообщено отдельно, в том числе президентом Украины, Службой безопасности и Воздушными силами", — указали аналитики.
Мониторы предупредили, что в рамках массированной атаки РФ может задействовать:
- до шести Ту-95МС,
- до трех Ту-160,
- до шести МиГ-31К,
- до 16 ракет "Калибр",
- до 15 баллистических ракет из Брянской области,
- до четырех из района Воронежа,
- до 750 дронов различного типа,
- до восьми "Искандер-К",
- до трех "Цирконов".
Среди потенциальных целей называют Киев, в частности центр города и правительственный квартал, а также районы Дарница, Святошин, Жуляны, Оболонь и Бортничи. В Киевской области под угрозой могут оказаться Обухов, Фастов и Вишневое, при этом предупреждение распространяется и на западные регионы Украины.
Новость дополняется...
