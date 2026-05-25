Не только из-за религии: почему во времена СССР было опасно носить обручальное кольцо

Марина Иваненко
25 мая 2026, 19:56
Почему в Советском Союзе людей заставляли снимать обручальные кольца, что такое "красные свадьбы" и как советская власть изменила отношение к браку.
Почему в СССР нельзя было носить обручальные кольца
Почему в СССР нельзя было носить обручальные кольца / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

  • Почему в СССР запрещали носить обручальные кольца
  • Что такое "красные свадьбы"

Сегодня каждая пара сама решает, носить обручальные кольца или нет. Это личное дело каждого. Однако во времена Советского Союза государство пыталось запретить это украшение. Чаще всего от обручальных колец отказывались в 1920–1930-х годах, поскольку власти считали их "буржуазным пережитком".

Как большевики заменили церковные свадьбы на "красные"

Как рассказывает Обозреватель, до революции религия сильно влияла на жизнь людей, и церковный брак был обязательным. Даже Владимир Ленин и Надежда Крупская должны были обвенчаться. Но когда к власти пришли большевики, они решили уничтожить старые свадебные обычаи.

В 1920-х годах комсомольцы придумали замену церковному венчанию — "красные свадьбы". Вместо праздничных застолий проводили обычные собрания, куда часто даже не приглашали родителей. Молодежь просто расписывалась в ЗАГСе, пела революционные песни и читала книги. Никакой торжественности не было: молодожены не покупали свадебной одежды, все проходило максимально буднично.

Почему советская власть боролась с обручальными кольцами

Обручальные кольца считались символом старой религиозной системы, поэтому их начали убирать из быта. Комсомольские лидеры следили за тем, чтобы никто не венчался в церкви.

Снимать обручальные кольца заставляли даже пожилых людей, которые поженились еще при царе. Если человек отказывался снять украшение, его могли наказать — например, вынести выговор на работе.

Помимо идеологии, был еще один фактор — страх. Во время индустриализации власть массово забирала у людей золото и серебро. Граждан арестовывали и держали в камерах, пока они "добровольно" не отдавали драгоценности, даже нательные крестики и обручальные кольца.

Как в СССР вернули свадебные традиции

Во второй половине 1930-х годов отношение властей к семье изменилось — брак вновь признали основой общества. Четкого плана, как именно должна проходить советская свадьба, не было. Во время Второй мировой войны браки регистрировали в спешке и без торжеств.

Все изменилось только в 1950-х годах во время хрущевской "оттепели".

Реформа ЗАГСов

До 1956 года эти учреждения часто работали в подвалах МВД, а их сотрудники носили военную форму. Впоследствии в стране открыли Дворцы бракосочетаний.

Новые свадебные церемонии

Церемонии наконец-то стали настоящим праздником. Невесты снова начали надевать платья с фатой и костюмы, появились торжественные речи и музыка.

Возвращение обручальных колец

Ритуал обмена обручальными кольцами вернули, но теперь их называли светским "символом супружеской верности", а не религиозным знаком.

Об источнике: Обозреватель

"Обозреватель" (стилизованное название — Oboz.ua) — украинское интернет-издание социально-политической направленности. Основано в 2001 году. Принадлежит украинскому политику и предпринимателю Михаилу Бродскому. В издании он занимает должность председателя редакционного совета "Обозревателя". Шеф-редактор — Орест Сохар.

Издание освещает социально-политические, культурные и другие важные новости Украины и мира.

