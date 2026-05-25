Проволочник исчезнет навсегда: секретный трюк, который знают лишь единицы

Проволочник — один из самых коварных вредителей, способный годами обитать в почве и незаметно уничтожать урожай

Как избавиться от проволочника в огороде — чего боится проволочник

Проволочник может жить в почве несколько лет и наносить серьезный ущерб урожаю. Его личинки повреждают картофель, морковь, свеклу, лук и даже корни молодых растений. Из-за этого овощи портятся еще в земле и становятся непригодными для хранения.

Главред расскажет о проверенных методах, которые помогают значительно уменьшить количество вредителя без использования химических препаратов.

Сидераты против проволочника

Одним из самых действенных способов является посев сидератов. Горчица и фацелия изменяют структуру почвы, делают ее менее подходящей для развития личинок и одновременно улучшают плодородие. Их высевают ранней весной или после сбора урожая. Такие культуры подавляют сорняки и создают условия, которые проволочник не переносит.

Приманки из овощей

Кусочки овощей нужно закопать на глубину около десяти сантиметров. Через несколько дней их выкапывают вместе с проволочниками, которые собрались возле приманки. Это позволяет быстро уменьшить количество вредителя на участке.

Снижение кислотности почвы

Проволочники особенно активно размножаются в кислых почвах. Поэтому рекомендуем регулярно вносить древесную золу, доломитовую муку, мел или известь. Эти природные средства не только отпугивают вредителя, но и улучшают качество земли, делая ее более благоприятной для выращивания овощей.

Удаление пырея

Пырей — любимое растение проволочника. Если сорняк остается на участке, вредитель активно размножается даже после прополки. Регулярное удаление корней пырея и очистка междурядий помогает значительно снизить риск повреждения урожая.

Добавьте в лунку луковую шелуху

При посадке картофеля или других культур в лунки рекомендуем добавлять луковую шелуху. Ее запах отпугивает проволочника и частично защищает клубни. Подобный эффект имеют хвоя и измельченные бархатцы, которые также можно использовать в качестве естественной защиты.

