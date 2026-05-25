Проволочник исчезнет навсегда: секретный трюк, который знают лишь единицы

Инна Ковенько
25 мая 2026, 17:25
Проволочник — один из самых коварных вредителей, способный годами обитать в почве и незаметно уничтожать урожай
Как избавиться от проволочника в огороде — чего боится проволочник / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

  • Что ест проволочник
  • Как избавиться от проволочника на огороде
  • Чего боится проволочник

Проволочник может жить в почве несколько лет и наносить серьезный ущерб урожаю. Его личинки повреждают картофель, морковь, свеклу, лук и даже корни молодых растений. Из-за этого овощи портятся еще в земле и становятся непригодными для хранения.

Главред расскажет о проверенных методах, которые помогают значительно уменьшить количество вредителя без использования химических препаратов.

Сидераты против проволочника

Одним из самых действенных способов является посев сидератов. Горчица и фацелия изменяют структуру почвы, делают ее менее подходящей для развития личинок и одновременно улучшают плодородие. Их высевают ранней весной или после сбора урожая. Такие культуры подавляют сорняки и создают условия, которые проволочник не переносит.

Приманки из овощей

Кусочки овощей нужно закопать на глубину около десяти сантиметров. Через несколько дней их выкапывают вместе с проволочниками, которые собрались возле приманки. Это позволяет быстро уменьшить количество вредителя на участке.

Снижение кислотности почвы

Проволочники особенно активно размножаются в кислых почвах. Поэтому рекомендуем регулярно вносить древесную золу, доломитовую муку, мел или известь. Эти природные средства не только отпугивают вредителя, но и улучшают качество земли, делая ее более благоприятной для выращивания овощей.

Удаление пырея

Пырей — любимое растение проволочника. Если сорняк остается на участке, вредитель активно размножается даже после прополки. Регулярное удаление корней пырея и очистка междурядий помогает значительно снизить риск повреждения урожая.

Добавьте в лунку луковую шелуху

При посадке картофеля или других культур в лунки рекомендуем добавлять луковую шелуху. Ее запах отпугивает проволочника и частично защищает клубни. Подобный эффект имеют хвоя и измельченные бархатцы, которые также можно использовать в качестве естественной защиты.

@sadivnuchok_lutsk Проволочник, личинки хруща, овощная муха на огороде? Как избавиться от вредителей в почве? Как вывести проволочника и личинки хруща — эффективные препараты. #садовник#огород#почва#дротяник#майский жук#медведка♬ оригинальный звук - Садовник

Об источнике: ТСН

ТСН (Телевизионная Служба Новостей) — ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1" производства "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных новостных программ в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, завоевав долю аудитории 31,5 %. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.

