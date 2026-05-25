Что нельзя сыпать в стиральную машину: популярное средство вредит технике

Мария Николишин
25 мая 2026, 11:27
Некоторые средства могут повредить металлическую конструкцию стиральной машины.
Как почистить стиральную машину / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, pixabay

Каждая стиральная машина со временем загрязняется. В барабане может появляться налет, неприятный запах и стойкая грязь. В интернете можно найти множество лайфхаков для очистки, но некоторые из них могут даже повредить технику.

Главред решил разобраться, чем нельзя чистить стиральную машину.

Какое средство может сломать стиральную машину

Смесь из соды и уксуса очень популярна и используется для прочистки сливных труб или удаления жирных пятен. Однако для стиральной машины она не подходит, так как повреждает металлическую конструкцию, пишет Nosalty.

"Эта двухкомпонентная смесь теряет свою эффективность во время химической реакции, поэтому, даже если вы видите много пены в стиральной машине, на самом деле машина не станет чище после стирки", – говорится в сообщении.

Чем можно почистить стиральную машину

Специалисты рекомендуют использовать лимонную кислоту для чистки стиральной машины. Она гораздо эффективнее уксуса, быстро удаляет жир, минеральные отложения и остатки моющего средства. Кроме того, лимонная кислота не повреждает стиральную машину и ее детали.

Все, что нужно сделать, — это положить 4 столовые ложки лимонной кислоты в барабан и выбрать длинный цикл стирки.

Как часто следует чистить стиральную машину

Эксперты советуют проводить тщательную очистку стиральной машины каждые 3 или 4 месяца. Такой уход помогает продлить срок службы прибора и улучшить эффективность стирки, предотвращая появление неприятного запаха.

Как избавиться от запаха в стиральной машине / Инфографика: Главред

Можно ли использовать много порошка

Многие люди считают, что добавление большего количества порошка означает более чистую одежду, но эффект может быть совершенно противоположным.

В частности, избыток моющего средства создает накопления внутри машины, способствуя появлению неприятных запахов, образованию осадка и даже снижая эффективность полоскания. Со временем остатки стирального порошка также могут влиять на работу прибора.

Как помыть стиральную машину – видео:

@derzhavinamaria Хоть что-то меня мотивировало ее помыть? #уборка#cleantok#cleaning♬ original sound - Maria Derzhavina

Об источнике: Nosalty

Nosalty – венгерский онлайн-журнал о рецептах и еде. Он начал свою деятельность как блог в 2008 году и уже более десяти лет является одним из ведущих венгерских онлайн-журналов. На сайте можно найти интересные рецепты, полезные советы и вдохновляющие истории.

